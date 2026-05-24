Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Sanitation Worker Died After Being Hit By A Pmpml Bus In Pune

पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत सफाई कामगाराचा मृत्यू, संघटना आक्रमक; 10 लाख रुपये भरपाईची मागणी

Updated On: May 24, 2026 | 02:38 PM IST
सारांश

पौड रोड परिसरात गेल्या १५ वर्षांपासून घंटागाडीवर कचरा वेचक म्हणून कार्यरत असलेले मोहन पाराजी जगधने यांचा पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत झालेल्या गंभीर अपघातानंतर मृत्यू झाला आहे.

पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत सफाई कामगाराचा मृत्यू, संघटना आक्रमक; 10 लाख रुपये भरपाईची मागणी

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : राज्यात अपघाताच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, पौड रोड परिसरात गेल्या १५ वर्षांपासून घंटागाडीवर कचरा वेचक म्हणून कार्यरत असलेले मोहन पाराजी जगधने (वय ४३, रा. गोसावी वस्ती, कर्वेनगर, कोथरूड) यांचा पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत झालेल्या गंभीर अपघातानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे कचरा वेचकांच्या सुरक्षिततेचा आणि सामाजिक संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

 

२४ एप्रिल रोजी सकाळी साडेसातच्या सुमारास कोथरूड येथील सह्याद्री हॉस्पिटलजवळ स्मिता एक्स्पर्टसमोर ही दुर्घटना घडली आहे. मोहन जगधने घंटागाडीवर काम करत असताना मागून आलेल्या पीएमपीएमएल बसने त्यांच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली. या अपघातात ते खाली पडून गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्या डोक्याला व मेंदूला गंभीर इजा झाली होती. अपघातानंतर तातडीने उपचार सुरू करण्यात आले, मात्र रुग्णालयात ५० हजार रुपयांची अनामत रक्कम भरावी लागली. ही रक्कम कुटुंबीयांनी उसनवारी करून जमा केली. तब्बल २७ दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर २१ मे रोजी रात्री मोहन जगधने यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगी आणि दोन मुलगे असा परिवार असून, पत्नीही कचरा वेचक म्हणून काम करतात.

पीएमपीएमएल प्रशासनावर तीव्र नाराजी

या घटनेनंतर कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत संघटनेने पीएमपीएमएल प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका कष्टकरी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर केवळ ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित संवेदनशीलता दाखवली नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली आहे.

“कचरा वेचक शहर स्वच्छ ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, तरीही त्यांच्या सुरक्षितता आणि आरोग्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाते. या मृत्यूमुळे त्यांच्या सामाजिक संरक्षणाचा मुद्दा गंभीरपणे पुढे आला आहे. – योगेश मंजुळा, सरचिटणीस.

अंशदायी आरोग्य योजना लागू करावी

संघटनेने मोहन जगधने यांच्या कुटुंबाला तातडीने १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची तसेच पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कचरा वेचकांसाठी अंशदायी आरोग्य योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुणे विद्यापीठात 133 कंत्राटी प्राध्यापकांची भरती, दरमहा 50 हजार रुपये मानधन; ‘या’ तारखेपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

Web Title: A sanitation worker died after being hit by a pmpml bus in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 02:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुणे विद्यापीठात 133 कंत्राटी प्राध्यापकांची भरती, दरमहा 50 हजार रुपये मानधन; ‘या’ तारखेपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत
1

पुणे विद्यापीठात 133 कंत्राटी प्राध्यापकांची भरती, दरमहा 50 हजार रुपये मानधन; ‘या’ तारखेपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

झेडपीची गोठवलेली बँक खाती अखेर पूर्ववत; पेन्शनधारकांचे थकीत वेतन तातडीने वितरित होणार
2

झेडपीची गोठवलेली बँक खाती अखेर पूर्ववत; पेन्शनधारकांचे थकीत वेतन तातडीने वितरित होणार

महायुतीत वर्चस्ववादासाठी रस्सीखेच; भाजपा, राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांकडून मतदारसंघ मिळवण्यासाठी हालचाली
3

महायुतीत वर्चस्ववादासाठी रस्सीखेच; भाजपा, राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांकडून मतदारसंघ मिळवण्यासाठी हालचाली

Pune News: पुण्यात हवामानाचा लपंडाव; शहरात कोसळल्या तुरळक पावसाच्या सरी
4

Pune News: पुण्यात हवामानाचा लपंडाव; शहरात कोसळल्या तुरळक पावसाच्या सरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत सफाई कामगाराचा मृत्यू, संघटना आक्रमक; 10 लाख रुपये भरपाईची मागणी

पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत सफाई कामगाराचा मृत्यू, संघटना आक्रमक; 10 लाख रुपये भरपाईची मागणी

May 24, 2026 | 02:38 PM
काय म्हणावं याला…! पोस्टरवरही मुली सुरक्षित नाहीत, वृद्धाचा अश्लिल Video Viral, पाहून यूजर्स संतापले

काय म्हणावं याला…! पोस्टरवरही मुली सुरक्षित नाहीत, वृद्धाचा अश्लिल Video Viral, पाहून यूजर्स संतापले

May 24, 2026 | 02:31 PM
IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान

IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान

May 24, 2026 | 02:31 PM
जाडजूड मांड्या-पोटाचा घेर काही केल्या कमी होत नाहीये? मग शेवग्याच्या पावडरचे ‘या’ पद्धतीने करा सेवन, वेटलॉससाठी प्रभावी

जाडजूड मांड्या-पोटाचा घेर काही केल्या कमी होत नाहीये? मग शेवग्याच्या पावडरचे ‘या’ पद्धतीने करा सेवन, वेटलॉससाठी प्रभावी

May 24, 2026 | 02:27 PM
स्टाईलसोबत फिटनेसचाही तगडा डोस! 1.74-इंच AMOLED डिस्प्लेसह Xiaomi स्मार्टवॉच लाँच, वाचा फीचर्स आणि किंमत

स्टाईलसोबत फिटनेसचाही तगडा डोस! 1.74-इंच AMOLED डिस्प्लेसह Xiaomi स्मार्टवॉच लाँच, वाचा फीचर्स आणि किंमत

May 24, 2026 | 02:26 PM
बॉलिवूड हादरवणार अक्षय कुमारचा ‘Samuk’! ऑस्कर विजेते तंत्रज्ञ बनवणार भयानक परग्रही राक्षस; पाहा चित्रपटाची इनसाईड स्टोरी

बॉलिवूड हादरवणार अक्षय कुमारचा ‘Samuk’! ऑस्कर विजेते तंत्रज्ञ बनवणार भयानक परग्रही राक्षस; पाहा चित्रपटाची इनसाईड स्टोरी

May 24, 2026 | 02:23 PM
How to Get Job in Microsoft: मायक्रोसॉफ्टमध्ये नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न आहे का? मग ‘या’ कौशल्यांवर मिळवा पकड

How to Get Job in Microsoft: मायक्रोसॉफ्टमध्ये नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न आहे का? मग ‘या’ कौशल्यांवर मिळवा पकड

May 24, 2026 | 02:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM