IND Vs ENG Live: वैभव-अभिषेक घालणार धुमाकूळ; भारताचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय

श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ अपयशी ठरताना दिसून येत आहे. आजचा सामना भारताने गमावला तर इंग्लंड टी 20 सिरिज मालिका आपल्या खिशात घालणार आहे. श्रेयस अय्यर कर्णधार आणि फलंदाज म्हणून साजेशी कामगिरी करू शकला नाहीये. तर तिलक वर्मा देखील अपयशी ठरला आहे. वेगवान गोलंदाज देखील विकेट्स घेण्यात अपयशी ठरले आहेत.
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भारतीय संघ व्यवस्थापन सातत्याने फलंदाजीच्या क्रमवारीत बदल केले जात आहेत. त्यामुळे भारतीय संघाला फलंदाजीत अपयश येताना दिसून येत आहे. त्यामुळे आजचा सामना भारतीय संघाला जिंकावाच लागणार आहे. गेले पाच सामने भारताने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात गमावले आहेत.
ब्रिस्टल येथील सपाट खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते, ज्यामुळे मोठे शॉट्स मारणे सोपे जाते. या मैदानावर चेंडू बॅटवर चांगल्या प्रकारे येतो. ही खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठीही फायदेशीर ठरु शकते. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला स्विंग आणि बाउन्स मिळण्याची शक्यता आहे. सामना जसजसा पुढे जाईल, तसतसे फलंदाजांचे वर्चस्व राहील. त्यामुळे, एक मोठा धावसंख्येचा सामना पाहायला मिळू शकतो. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. ब्रिस्टलमध्ये कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान १८ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात पाऊस पडण्याची शक्यता कमी आहे.
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भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती आणि प्रिन्स यादव.
इंग्लंड: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद आणि जोश टंग