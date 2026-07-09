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Google ची मोठी घोषणा! भारतात Search Ads मध्ये AI Agent, Gemini Ads टूल्सही लॉन्च

Updated On: Jul 09, 2026 | 09:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

Google ने भारतात Search Ads साठी Gemini-powered AI Agent सादर करत जाहिरात क्षेत्रात मोठे पाऊल टाकले आहे. Business Agent for Leads, Ask Advisor आणि YouTube BrandStack यांसारख्या AI टूल्समुळे जाहिरात मोहीम अधिक स्मार्ट आणि स्वयंचलित होणार आहे.

Google ची मोठी घोषणा! भारतात Search Ads मध्ये AI Agent, Gemini Ads टूल्सही लॉन्च

Google ची मोठी घोषणा! भारतात Search Ads मध्ये AI Agent, Gemini Ads टूल्सही लॉन्च

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विस्तार

Google ने भारतातील डिजिटल जाहिरात क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा करत Search Ads मध्ये Gemini-powered AI Agent लाँच केला आहे. यासोबतच कंपनीने Business Agent for Leads, Ask Advisor आणि भारतात विकसित करण्यात आलेले YouTube BrandStack यांसारखी अनेक AI-आधारित जाहिरात साधनेही सादर केली आहेत. या नव्या सुविधांमुळे जाहिरात तयार करणे, ग्राहकांशी संवाद साधणे आणि Ad Campaign व्यवस्थापन अधिक स्वयंचलित होणार आहे.

Google ने सादर केलेला Business Agent for Leads हा Search Ads मधील नवीन AI फीचर आहे. Search जाहिरात पाहताना वापरकर्ते थेट AI Agent सोबत संवाद साधू शकतील. हा AI Agent संबंधित कंपनीच्या वेबसाइटवरील माहितीच्या आधारे प्रशिक्षित करण्यात आला असून, वापरकर्त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत संभाव्य ग्राहक (Qualified Leads) तयार करण्यात मदत करेल. या फीचरची भारतात बीटा आवृत्ती सुरू झाली असून UpGrad या भारतीय EdTech कंपनीला सुरुवातीचा प्रवेश देण्यात आला आहे.

Ask Advisor देणार मार्केटिंगसाठी AI सल्ला

Google ने Ask Advisor हे Gemini-powered AI Tool देखील सादर केले आहे. हे साधन Google Ads, Google Analytics, Google Marketing Platform आणि लवकरच Merchant Center मधील माहितीचे विश्लेषण करून जाहिरातदारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी वैयक्तिकृत (Personalized) सूचना देणार आहे.

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YouTube BrandStack आणि AI Advertising ला नवी दिशा

Google ने भारतात विकसित केलेले YouTube BrandStack हे नवीन AI टूलही सादर केले. कंपनीच्या मते, AI मुळे जाहिरात तयार करणे, ग्राहकांचे विश्लेषण करणे आणि योग्य लक्ष्यित प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे होणार आहे.
AI मुळे वाढत आहेत Search Queries

Google च्या माहितीनुसार, AI Mode वापरणाऱ्या लोकांचे Search Queries पारंपरिक Search पेक्षा जवळपास तीन पट अधिक लांब आहेत. भारतातील 84% वापरकर्ते AI Mode मुळे जलद निर्णय घेतात, तर 87% वापरकर्त्यांना अधिक आत्मविश्वासाने निर्णय घेण्यास मदत होते, असा कंपनीचा दावा आहे.

Google च्या जाहिरात व्यवसायात AI ची मोठी भूमिका

Google ने एप्रिल 2026 मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, Q1 2026 मध्ये जाहिरातीतून 77.25 अब्ज डॉलर महसूल मिळाला, जो वर्षभरात 15.5 टक्क्यांनी वाढला आहे. त्याच काळात YouTube Ad Revenue 9.88 अब्ज डॉलर इतका होता. कंपनीच्या एकूण महसुलातील जवळपास तीन-चतुर्थांश हिस्सा जाहिरातीतून येत असल्याने AI तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करण्यात येत आहे.

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Flipkart सोबत Universal Commerce Protocol वरही काम

Google भारतात Flipkart सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत Universal Commerce Protocol (UCP) लागू करण्यासाठीही काम करत आहे. AI Agents आणि ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म यांच्यात समान संवाद प्रणाली निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

Google च्या या नव्या AI-आधारित जाहिरात सुविधांमुळे भारतातील डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. AI Agent, Gemini आणि स्वयंचलित जाहिरात व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून व्यवसायांना ग्राहकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

Web Title: Google ai agent search ads india gemini ad tools launch

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Published On: Jul 09, 2026 | 09:42 PM

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