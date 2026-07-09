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Poha Cutlet: पावसाचा आनंद होईल दुप्पट! बनवा कुरकुरीत पोहा कटलेट, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Updated On: Jul 09, 2026 | 09:18 PM IST
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सारांश

Poha Cutlet Recipe: पावसाळ्यात तुम्हालाही सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी चटपटीत बनवायच असेल तर पोहा कटलेट रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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विस्तार

पावसाळ्यात गरमागरम चहा आणि त्यासोबत एखादा खमंग स्नॅक मिळाला तर आनंद दुप्पट होतो. रोज तेच पोहे खाण्यापेक्षा त्यापासून वेगळी आणि चविष्ट डिश तयार केली तर घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ती आवडते. अशावेळी पोहे कटलेट हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेले हे कटलेट नाश्ता, संध्याकाळसाठी स्नॅक्स किंवा मुलांच्या डब्यासाठीही योग्य आहेत. कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी पौष्टिक असून चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर खाल्ल्यास तिची चव आणखी खुलते. जाणून घ्या पोहा कटलेटची सोपी रेसिपी.

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साहित्य

  • २ कप जाड पोहे
  • ¼ कप मूग डाळ (३० मिनिटे कोमट पाण्यात भिजवलेली)
  • १ चमचा बारीक चिरलेली हिरवी मिरची
  • २ चमचा लिंबाचा रस
  • १ चमचा बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • ¼ कप बारीक चिरलेला पालक
  • २ चमचा साखर
  • चवीनुसार मीठ
  • तेल

कृती

सर्वप्रथम पोहे स्वच्छ धुऊन त्यातील अतिरिक्त पाणी पूर्णपणे काढून टाका. भिजवलेली मूग डाळ निथळून घ्या. त्यानंतर पोहे, मूग डाळ आणि हिरवी मिरची मिक्सरमध्ये पाणी न घालता जाडसर वाटून घ्या. हे मिश्रण एका भांड्यात काढून त्यामध्ये लिंबाचा रस, कोथिंबीर, पालक, साखर आणि चवीनुसार मीठ घालून चांगले एकजीव करा. आता या मिश्रणाचे लहान किंवा मध्यम तुमच्या आवडीनुसार गोल अथवा अंडाकृती आकार देऊन कटलेट तयार करा. नॉन-स्टिक तवा हलका तेल लावून गरम करा. तयार केलेले कटलेट तव्यावर ठेवा आणि मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या. जास्त तेल न वापरताही कटलेट क्रिस्पी होतात. हवे असल्यास एअर फ्रायरमध्येही ते तयार करू शकता. गरमागरम पोहे कटलेट हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा पुदिना चटणीसोबत सर्व्ह करा. पावसाळ्यात गरम चहासोबत या कटलेटची चव अधिक छान लागते. नाश्ता, संध्याकाळचा स्नॅक्स किंवा मुलांच्या टिफिनसाठी ही रेसिपी उत्तम पर्याय ठरू शकते.

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Web Title: Poha cutlet recipe easy monsoon snack breakfast recipe

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Published On: Jul 09, 2026 | 09:18 PM

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