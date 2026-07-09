Poha Cutlet: पावसाचा आनंद होईल दुप्पट! बनवा कुरकुरीत पोहा कटलेट, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

पावसाळ्यात गरमागरम चहा आणि त्यासोबत एखादा खमंग स्नॅक मिळाला तर आनंद दुप्पट होतो. रोज तेच पोहे खाण्यापेक्षा त्यापासून वेगळी आणि चविष्ट डिश तयार केली तर घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ती आवडते. अशावेळी पोहे कटलेट हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेले हे कटलेट नाश्ता, संध्याकाळसाठी स्नॅक्स किंवा मुलांच्या डब्यासाठीही योग्य आहेत. कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी पौष्टिक असून चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर खाल्ल्यास तिची चव आणखी खुलते. जाणून घ्या पोहा कटलेटची सोपी रेसिपी.
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