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Deulgaon Raja : अवैध रेती वाहतूक करणारे दोन टिप्पर जप्त! तहसीलदारांच्या पथकाची धडक कारवाई

Updated On: Jul 09, 2026 | 09:31 PM IST
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सारांश

देऊळगाव राजात अवैध रेती वाहतुकीवर महसूल विभागाची कारवाई. टाकरखेड आणि खल्याळगव्हाण येथून दोन टिप्पर जप्त. जप्त वाहन पुढील कारवाईसाठी पोलीस ठाण्यात जमा.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • अवैध उत्खननाविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
  • देऊळगाव राजा पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आला आहे.
  • अवैध रेती व्यवसायाला कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
देऊळगाव राजा तालुक्यात अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी महसूल प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ यांच्या नेतृत्वातील महसूल पथकाने टाकरखेड भागिले शिवार आणि खल्याळगव्हाण परिसरात धडक कारवाई करत अवैध रेती वाहतूक करणारे दोन टिप्पर जप्त केले. या कारवाईमुळे रेतीमाफियांमध्ये खळबळ उडाली असून, अवैध उत्खननाविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.

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मंगळवारी टाकरखेड भागिले शिवारातील धरण कमानीजवळ अवैधरित्या रेतीची वाहतूक करणारा टिप्पर महसूल पथकाच्या निदर्शनास आला. पथकाने तत्काळ कारवाई करत वाहन ताब्यात घेतले. पुढील कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाईसाठी हा टिप्पर देऊळगाव राजा पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आला आहे.

या मोहिमेत मंडळ अधिकारी विजय हिरवे तसेच ग्राम महसूल अधिकारी संजय बरांडे यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. प्राथमिक चौकशीत संबंधित टिप्पर चिखली येथील आकाश काळे यांचा असल्याची माहिती चालकाने दिल्याचे महसूल विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

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महसूल प्रशासनाने स्पष्ट केले की, तालुक्यात सुरू असलेले अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी अशाच प्रकारच्या कारवाया पुढेही सातत्याने सुरू राहतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, अवैध रेती व्यवसायाला कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

Web Title: Deulgaon raja two tippers transporting sand illegally seized

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Published On: Jul 09, 2026 | 09:31 PM

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