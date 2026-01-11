Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Karmala Father Pushed Two Children Into Well Hingni Crime News

Karmala Crime News: बाप नाही हैवान! पोटच्या दोन चिमुकल्यांना विहिरीत ढकलले; काळीज पिळवटून टाकणारी घटना

Solapur Crime News: सोलापूरच्या करमाळा तालुक्यातील हिंगणी गावात पित्याने आपल्या दोन ८ वर्षीय मुलांची विहिरीत ढकलून हत्या केली. पोलिसांनी आरोपी पित्याला बार्शीतून अटक केली आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:02 PM
बाप नाही हैवान! पोटच्या दोन चिमुकल्यांना विहिरीत ढकलले (Photo Credit- X)

बाप नाही हैवान! पोटच्या दोन चिमुकल्यांना विहिरीत ढकलले (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • बापानेच संपवलं दोन चिमुकल्यांचं आयुष्य!
  • विहिरीत ढकलून पोटच्या मुलांची हत्या
  • आरोपी करमाळा पोलिसांच्या ताब्यात
करमाळा/प्रतिनिधी: करमाळा तालुक्यातील हिंगणी गावात शनिवारी (दि. १०) घडलेल्या एका अत्यंत धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. वडिलांनीच आपल्या दोन अल्पवयीन मुलांना शेतातील विहिरीत ढकलल्याने दोघांचा बुडून मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना उघडकीस आली असून या प्रकरणी सुहास जाधव (वय ३२) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

नेमकी काय घडली घटना?

प्राप्त प्राथमिक माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी सुमारे अकराच्या सुमारास सुहास जाधव हे आपल्या मालकीच्या शेतात गेले होते. त्यावेळी त्यांनी आपली मुले शिवांश जाधव आणि श्रेया जाधव (दोघेही वय ८) यांना शेतातील विहिरीजवळ नेऊन त्यांना विहिरीत ढकलल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. विहिरीत पडल्यानंतर दोन्ही मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. घटनेनंतर सुहास जाधव हे घटनास्थळावरून फरार झाले होते.

पोलिसांची शोधमोहीम आणि अटक

दरम्यान, काही वेळाने मुलांचा शोध घेत असताना ही घटना उघडकीस आली. याबाबतची माहिती मिळताच करमाळा पोलीस ठाण्याच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने विहिरीत शोधमोहीम राबवून दोन्ही मुलांचे मृतदेह बाहेर काढले. त्यानंतर मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. घटनेची गंभीरता लक्षात घेता पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. आरोपी सुहास जाधव याचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक तैनात करण्यात आले. काही तासांच्या शोधमोहीमनंतर बार्शी परिसरातून सुहास जाधव याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

Crime News: वाळूजमध्ये नंग्या तलवारी नाचवत दहशत माजवणारे जेरबंद! खवड्या डोंगरावरून पोलिसांनी ‘अशा’ आवळल्या मुसक्या

हत्येचे गूढ कायम

दरम्यान, सुहास जाधव यांनी हे टोकाचे पाऊल का उचलले, यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कौटुंबिक वाद, मानसिक तणाव अथवा अन्य कारणांमुळे ही घटना घडली का, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. नातेवाईकांचे जबाब नोंदविणे, गावातील नागरिकांकडून माहिती घेणे तसेच इतर पूरक पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे.

नागरिकांमध्ये तीव्र हळहळ

या घटनेमुळे हिंगणी गावासह करमाळा तालुक्यात शोककळा पसरली असून, लहानग्या मुलांच्या दुर्दैवी मृत्यूमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. गावात भीती आणि दुःखाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Sangli Crime: किरकोळ वादातून चापट मारल्याचा राग; सांगलीत 18 वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या

Web Title: Karmala father pushed two children into well hingni crime news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 03:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर
1

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?
2

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

नगर अभियंत्याला 40 हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; ACB ची धडक कारवाई
3

नगर अभियंत्याला 40 हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; ACB ची धडक कारवाई

मालेगाव-मनमाड रस्त्यावर भीषण अपघात; पिकअप-ट्रॅव्हल्सच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू
4

मालेगाव-मनमाड रस्त्यावर भीषण अपघात; पिकअप-ट्रॅव्हल्सच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

Jan 20, 2026 | 05:43 PM
WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Jan 20, 2026 | 05:36 PM
Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Jan 20, 2026 | 05:35 PM
राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका

राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका

Jan 20, 2026 | 05:34 PM
काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

Jan 20, 2026 | 05:30 PM
Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Jan 20, 2026 | 05:21 PM
‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

Jan 20, 2026 | 05:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM