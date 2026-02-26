अविमुक्तेश्वरानंदला कधीही होऊ शकते अटक? वैद्यकीय अहवालात लैंगिक अत्याचाराबाबत धक्कदायक माहिती समोर

बुधवारी, प्रयागराजमधील झुंसी पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात पोलिसांनी दोन अल्पवयीन पीडितांची वैद्यकीय तपासणी केली. सूत्रांनी आणि माध्यमांच्या वृत्तानुसार, वैद्यकीय अहवालात दोन्ही अल्पवयीन मुलांवर लैगिंक अत्याचार झाल्याची पुष्टी झाली आहे. हा अहवाल आता केस डायरीमध्ये एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे. तक्रारदार आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी असाही दावा केला आहे की अहवालात लैंगिक शोषणाचे स्पष्ट संकेत आहेत, त्यामुळे आरोपी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांच्या साथीदारांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल याची खात्री पटली आहे.
झुंसी पोलिस स्टेशनमध्ये FIR दाखल
एडीजे लैंगिक अत्याचार आणि पोक्सो विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार, झुंसी पोलिसांनी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, त्यांचे शिष्य मुकुंदनंद गिरी आणि इतर तीन अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला तेव्हा संपूर्ण प्रकरण सुरू झाले. आतापर्यंतच्या पोलिस तपासात अरविंद मिश्रा आणि प्रकाश उपाध्याय या इतर दोन आरोपींची नावेही उघड झाली आहेत. माघ मेळ्यादरम्यान दोन नवशिक्यांचे लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप आहे. पोलिस आता आश्रमातील इतर संशयितांच्या भूमिकेचा सखोल तपास करत आहेत.
उच्च न्यायालयात उद्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी
अटकेच्या वाढत्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. या महत्त्वपूर्ण याचिकेवर शुक्रवार, २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार सिन्हा यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. वैद्यकीय अहवालात आरोपांची पुष्टी झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळणे कठीण होऊ शकते असे कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत आहे. जर न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर उत्तर प्रदेश पोलिस त्यांना कधीही अटक करू शकतात.
आशुतोष ब्रह्मचारी यांचा दावा: व्हिडिओ आणि फोटो उपलब्ध
या प्रकरणातील मुख्य तक्रारदार आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी माध्यमांमध्ये अनेक धाडसी दावे केले आहेत. लॅपटॉप दाखवत त्यांनी दावा केला की त्यांच्याकडे अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित ठोस फोटो आणि व्हिडिओ पुरावे आहेत. आशुतोष यांनी आरोप केला की या प्रकरणात केवळ संतच नाही तर प्रमुख राजकीय नेते आणि व्हीआयपी देखील सहभागी आहेत. शिवाय, त्यांनी आश्रमात अंदाजे ३ ते ४ कोटी रुपयांचा घोटाळा आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न (जसे की स्विमिंग पूल) केल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, बळी पडलेल्या एकूण संख्येत अंदाजे २० मुले आणि काही महिलांचा समावेश असू शकतो.