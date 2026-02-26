Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
धक्कादायक ! थेट घरात घुसून शिक्षकाचे अपहरण; दुचाकीवर बसवून नेलं अन् नंतर बेदम मारलं

शाळकरी विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन करत शिक्षकाला न्याय देण्याची व आरोपींना अटक करण्याची मागणी केली असता अखेर शिरूर पोलीस स्टेशन येथे बारा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 03:03 PM
सविंदणेत शिक्षकाचे अपहरण करून मारहाण

सविंदणेत शिक्षकाचे अपहरण करून मारहाण (संग्रहित फोटो)

शिक्रापूर : सविंदणे (ता.शिरुर) येथील विद्यालयाचे क्रीडा शिक्षक नितीन चव्हाण यांचे अपहरण करण्यात आले. चव्हाण हे सायंकाळच्या सुमारास घरामध्ये असताना घरात अचानक आलेल्या तरुणांच्या टोळक्याने त्यांना दुचाकीवर बसवले. त्यानंतर कवठे येमाई गावात घेऊन जात बेदम मारहाण केली. पुन्हा गावात आणलं आणि तेव्हाही मारहाण केली गेली. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

शाळकरी विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन करत शिक्षकाला न्याय देण्याची व आरोपींना अटक करण्याची मागणी केली असता अखेर शिरूर पोलीस स्टेशन येथे बारा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सविंदणे येथील क्रीडा शिक्षक नितीन चव्हाण हे सायंकाळच्या सुमारात घरात असताना घरात अचानकपणे आलेल्या तरुणांच्या टोळक्यांने त्यांना घरातून बाहेर ओढत आणून दुचाकीवर बसून शेजारील कवठे येमाई गावात नेऊन हाताने, लाथाबुक्क्यांनी तसेच हॉकी व लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण करुन पुन्हा सविंदणे गावामध्ये आणून मारहाण केली. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी त्यांना सोडवले असता सर्व हल्लेखोर पळून गेले. त्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आणि सकाळच्या सुमारास सर्व शाळकरी मुलांनी तीव्र आंदोलन करत शिक्षकांना न्याय देण्याची व आरोपींना अटक करण्याची मागणी केली.

हेदेखील वाचा : Satara Crime: पर्यटनमार्गावर थरारक घटना ! आंबेनळी घाटात अर्धवट जळालेल्या महिलेचा मृतदेह सापडला; फॉरेन्सिक तपास सुरू

दरम्यान, शिरूर पोलीस यांचे पथक वाहनासह घटनास्थळी दाखल झाले असता शाळकरी मुलांनी पोलिसांच्या वाहनाला घेराव घालून जोरदार घोषणाबाजी करत हातात वेगवेगळे फलक घेऊन आमच्या सरांना न्याय द्या, अशी मागणी करत तीव्र निदर्शने केली. यावेळी पालकांनी देखील आंदोलनात ठिय्या मांडला तर शिक्षकांवर घडलेल्या या प्रसंगामुळे अनेक पालकांसह विद्यार्थ्यांना देखील अश्रू अनावर झाले.

अखेर आंदोलन घेतले मागे

शिरुर पोलिसांनी आरोपींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर तब्बल चार ते पाच तासानंतर विद्यार्थ्यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेतले. या घडलेल्या प्रकाराबाबत नितीन अशोक चव्हाण (वय २९ वर्षे सध्या रा. सविंदणे ता. शिरूर जि. पुणे) यांनी शिरूर पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

Published On: Feb 26, 2026 | 03:03 PM

