Border 2 ठरला 2026 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट; तरीही ‘या’ 5 चित्रपटांना टक्कर देणे कठीण

सनी देओलचा "बॉर्डर २" हा चित्रपट थिएटरमध्ये चांगलीच कमाई करताना दिसत आहे. कमाईच्या बाबतीत, हा चित्रपट या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनला आहे. परंतु, तो अजूनही बॉलीवूडच्या पाच चित्रपटांपेक्षा मागे आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 12:21 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • Border 2 ठरला 2026 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट
  • तरीही ‘या’ 5 चित्रपटांच्या मागे आहे Border 2
  • Border 2 एकूण कमाई किती?
 

सनी देओलचा “बॉर्डर २” चित्रपटगृहात प्रदर्शित होऊन १८ दिवस झाले आहेत. चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अजूनही चांगले चालले आहे. चाहते चित्रपटाला खूप प्रेम देत आहेत आणि सोशल मीडियावर त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. “बॉर्डर २” हा २०२६ मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे. परंतु, तो अजूनही इतर पाच चित्रपटांच्या कलेक्शनला मागे टाकू शकलेला नाही. “बॉर्डर २” अजूनही या पाच चित्रपटांपेक्षा मागे आहे. आता हे चित्रपट नक्की कोणते आहेत हे आपण जाणून घेऊयात.

‘मी माझ्या मुलांसाठी राजकारण सोडलं…’ वैयक्तिक आरोपांवर गोविंदाचा संताप; सगळे आरोप फेटाळून सुनावले खडेबोल

“बॉर्डर २” चे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

“सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, बॉर्डर २ च्या कमाईत घट झालेली दिसून येत आहे. १८ व्या दिवशी, सनी देओलच्या चित्रपटाने १.८५ कोटी कमावले. चित्रपटाने आता भारतात ३११.६० कोटींची कमाई केली आहे. अशातच आता चित्रपटाच्या जगभरातील कलेक्शनबद्दल बोलायचे झाले तर, चित्रपटाने आतापर्यंत जगभरात ४२६.१५ कोटी कमावले आहेत. येत्या आठवड्याच्या शेवटीही चित्रपटाच्या कमाईत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच हा चित्रपट आता पुढे किती कमाई करतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

“बॉर्डर २” अजूनही या चित्रपटांपेक्षा मागे

सनी देओलचा “बॉर्डर २” हा चित्रपट या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे, परंतु गेल्या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या पाच चित्रपटांपेक्षा तो अजूनही मागे आहे: “धुरंधर”, “छावा”, “सैयारा”, “कांतारा: चॅप्टर १” आणि “कुली” यांसारख्या चित्रपटांचा यामध्ये समावेश आहे. “धुरंधर” चे जगभरातील कलेक्शन ₹१३०४.५ कोटी, “सैयारा”चे ₹५७०.३३ कोटी, “छावा”चे ₹८०७.९१ कोटी, “कांतारा: चॅप्टर १”चे ₹८५२.३६ कोटी आणि “कुली” ₹५१८ कोटी आहे. या सगळ्या चित्रपटांच्या कमाईत जूनही “बॉर्डर २” मागे आहे.

Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

चित्रपटातील संपूर्ण स्टारकास्ट

‘बॉर्डर २’ च्या कथेसोबतच चित्रपटातील स्टारकास्टचेही कौतुक होताना दिसत आहे. सनी देओलसोबत वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांच्या भूमिका देखील पाहायला मिळाल्या आहेत. मोना सिंग, मेधा राणा, सोनम बाजवा आणि अन्या सिंग हे देखील प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. या सर्व स्टार्सनी त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे आणि त्यांची मने जिंकली आहेत.

