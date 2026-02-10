Lonavala News: टेकडीवर फिरायला गेला, पण परतलाच नाही! एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या तरुणाचा दरीत पडून मृत्यू

Nalasopara News: नालासोपाऱ्यात खळबळ! बंद फ्लॅटमध्ये तरुणाचा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह; दुर्गंधी सुटल्याने धक्कादायक घटना उघड
काय घडलं त्याच्यासोबत?
८ फेब्रुवारी रोजी प्रज्वल हा त्याच्या नातेवाइकांसोबत कारने मुंबईहून पुण्याला येत होता. लोणावळा येथे नाश्त्यासाठी करण्यासाठी ही मंडळी थांबली. परंतु प्रज्वल आणि त्याचा मावसभाऊ या दोघांनी आम्ही टेकडीवरून फिरून येतो, असं सांगितले. मात्र टेकडीवर फेरफटका मारायला जाणं त्याच्या जीवावर बेतलं. तेथून फिरत असताना पाय घसरून प्रज्वल खोल दरीत कोसळला. त्यातच त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
प्रा. वसंत गिरी यांचा सुपुत्र
प्रज्वलचे वडील प्रा. वसंत गिरी मेहकर येथील मेएसो महाविद्यालयातून सेवानिवृत्त झाले आहेत. ‘वऱ्हाड निघालय लंडनला’ या एकपात्री प्रयोगाचे त्यांनी पाचशेपेक्षा अधिक प्रयोग राज्यभर सादर केले आहेत. क्रांतिकारकांच्या जीवनावर आधारित नाट्यप्रयोगाचे त्यांनी हजारावर सादरीकरण केले आहे. त्यांची पाच पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. एकुलत्या एक मुलाचा अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे या कुटुंबावर मोठं दुःख कोसळलं आहे. घटनेची माहिती मिळताच गिरी कुटुंबीय रात्री उशिरा पुण्याकडे रवाना झाले. प्रज्वलच्या मृतदेहावर मेहकर येथे १० फेब्रुवारी रोजी सकाळी दहा वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
लोणावळा येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एलएलबीचे शिक्षण घेणाऱ्या एका तरुणीने लोणावळ्यातील टाइगर पॉइंट येथे 400 फूट खोल दरीत उडी मारत आपलं जीवन संपवल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव श्रेया नरेंद्र पाटील (२०) असे आहे. ३६ तासाच्या शोधानंतर तिचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. तिने आत्महत्या का केली? याचे कारण समोर आले आहे.
Ans: लोणावळ्यात टेकडीवर फेरफटका मारताना.
Ans: मेहकरचे 26 वर्षीय प्रज्वल गिरी.
Ans: टेकडीवर चालताना पाय घसरून तो दरीत कोसळला.