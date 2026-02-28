Solapur Crime: पती-पत्नीचे संशयास्पद मृत्यू; घरात तोंडातून फेस आलेल्या अवस्थेत सापडले मृतदेह, आत्महत्या की घातपात

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Solapurच्या कलावती नगरात पती-पत्नी घरात बेशुद्धावस्थेत आढळले; तोंडातून फेस येत असल्याने त्यांना रुग्णालयात नेले असता मृत घोषित करण्यात आले. आत्महत्या की घातपात याबाबत संशय असून पोलिस तपास सुरू आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 08:31 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पती-पत्नीचे घरात संशयास्पद मृत्यू; दोन लहान मुली घरातच होत्या.
  • मृतदेहाजवळ चिट्ठी सापडल्याची चर्चा, अधिकृत दुजोरा नाही.
  • शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार.
सोलापूर: सोलापूर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. राहत्या घरात पती पत्नीचे संशयास्पद मृतदेह आढळून आले आहे. दोघांच्या तोंडातून फेस आल्याने ही घटना आत्महत्या आहे की घातपात याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. सोमनाथ धानप्पा पाटील आणि श्रीदेवी सोमनाथ पाटील असे मृतकाचे नाव आहे. ही घटना एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कलावती नगर येथे घडली.

कशी उघडकीस आली घटना?

मृत सोमनाथ आणि श्रीदेवी हे दोघे सोलापुरातील कलावती नगर येथील रहिवासी आहे. त्यांना दोन मुली देखील आहेत. धनश्री ही दहा वर्षाची तर डेंच्या ही सहा वर्षांची अशी दोघांची नावे आहेत. शुक्रवारी (दि.२७) सकाळी सहाच्या सुमारास सोमनाथ आणि श्रीदेवी हे दोघे घरात बेशुद्धावस्थेत आढळले. त्यांच्या तोंडातून फेस येत असल्याचे त्यांच्या मुलींनी पाहिले. ते पाहताच त्यांनी घाबरून लगेच आपल्या काकांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच त्यांचे काका नागनाथ हे घटनास्थळी आले. त्यांनी दोघांना लगेच श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच दोघांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. सोमनाथ पाटील यांचा पूर्वी शेळीपालनाचा व्यवसाय होता नंतर त्यांनी घरातच किराणा दुकान सुरू केले होते. शवविच्छेद‌नानंतर दुपारी मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले.

निंबूत परिसरातील गावठी हातभट्टीवर पोलिसांचा छापा; तब्बल लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

कारण काय?

प्राथमिक माहितीनुसार आर्थिक अडचणी किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे हा प्रकार घडला असावा, अशी चर्चा परिसरात सुरु आहे. त्यांच्या मृतदेहाची शवविच्छेद अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल. ही हत्या आहे आत्महत्या याचा शोध पोलीस घेत आहेत. दरम्यान दोघांच्या मृतदेहाजवळ एक चिट्ठी सापडल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र पोलिसांनी त्याबाबत दुजोरा दिलेला नाही आहे. मात्र पोलिसांनी घटनास्थळावरून काही वस्तू जप्त केले आहे. पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत आहे. या घटनेमुळे कलावती नगर परिसरात शोककळा पसरली आहे.

प्रेम विवाह केला, मुलगीही झाली, पत्नी माहेरी गेली, मात्र…; तरुणाचे टोकाचे पाऊल

सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २८ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रेम अंकुश जाधव असे आहे. भाऊ ऐनवेळी धावून आल्याने आणि शेजाऱ्यांच्या मदतीने त्याला शासकीय रुग्णलयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरने त्याला मृत घोषित केले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने व्हिडिओ देखील बनवला आहे.

Matheran News: माथेरानमधील व्यापारी दाम्पत्याला बांधून दरोडा; तपास पोहोचला थेट नवी दिल्लीपर्यंत, दोन आरोपी…

 

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: सोलापूर शहरातील कलावती नगर परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: मृत्यूचे कारण स्पष्ट झाले आहे का?

    Ans: नाही, आत्महत्या की घातपात याबाबत तपास सुरू असून अहवालानंतरच कारण स्पष्ट होईल.

  • Que: पोलिस काय तपास करत आहेत?

    Ans: घटनास्थळावरील वस्तू जप्त करून विविध अंगांनी तपास केला जात आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 08:31 AM

