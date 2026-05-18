Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Shocking Incident Has Taken Place In Pune Where A Small Child Died In A Serious Accident

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

दारू पिऊन भरधाव वेगात कार चालवून रस्त्याच्या कडेला उभारलेल्या चारचाकी तसेच दुचाकींना उडवून झालेल्या भीषण अपघातात एका चार वर्षाच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 11:27 AM
पुण्यात 'हिट अँड रन', 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : दारू पिऊन भरधाव वेगात कार चालवून रस्त्याच्या कडेला उभारलेल्या चारचाकी तसेच दुचाकींना उडवून झालेल्या भीषण अपघातात एका चार वर्षाच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. तर, दाम्पत्य गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. दरम्यान, या चालकाला पळून जाताना नागरिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. हा अपघात शनिवारी सायंकाळी साडे पाचच्या सुमारास झाला आहे. अपघातानंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती.

 

यशराज निलेश कांबळे (रा. धायरी) असे मृत्यू झालेल्याचे नाव आहे. तर, त्याचे वडिल निलेश अरूण कांबळे (वय ३६) व आई असे गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी नांदेडसिटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पोलिसांनी कार चालक अमोल गोरक्षनाथ गेगडे (वय ३२, रा. अहिल्यानगर) याला अटक केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, निलेश कांबळे यांचा भाजी विक्रीचा व्यावसाय आहे. ते धायरी तसेच खडकवासला परिसरात भाजीचा स्टॉल लावत असत. दरम्यान, आरोपी अमोल हा दारू पिऊन त्याच्या ताब्यातील कार भरधाव वेगात चालवत खडकवासलाकडून पुण्याच्या दिशेने येत होता. शनिवारी (१६ मे) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास तक्रारदार त्यांच्या दुचाकीवरून मुलगा यशराज तसेच पत्नीला घेऊन जात होते. तेव्हा खडकवासला भाजी मंडईजवळील बसस्टॉपसमोर पाठिमागून आलेल्या अमोल याने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. त्यापुर्वी त्याने रस्त्याच्या कडेला उभारलेल्या चारचाकींसह दुचाकींना उडविले. नंतर त्याने कांबळे यांच्या दुचाकीला उडविले. तरीही तो न थांबता पुढे जाऊन आणखी दोन वाहनांना धडकला. त्यानंतर नागरिकांनीच या कारचा पाठलाग सुरू केला.

हे सुद्धा वाचा : सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

दरम्यान, ऐन वर्दळीच्या वेळीच झालेल्या या अपघातामुळे परिसरात चांगलाच गोंधळ उडाला होता. नागरिकांनी आरडा-ओरडा सुरू केला. अचानक गोंधळ झाल्याने मोठी गर्दी देखील जमा झाली. भरधाव कार थांबल्यानंतर नागरिकांनी या मद्यपी चालक अमोल याला पकडले. तसेच नांदेडसिटी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पथकाने येथे धाव घेतली. त्याला ताब्यात घेतले. त्याने मद्य पिल्याचे दिसून आले. त्याची वैद्यकीय तपासणी करून त्याला अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, कांबळे यांच्या दुचाकीला धडक दिल्यानंतर दाम्पत्य व त्यांचा मुलगा यशराज हे खाली पडले. यात यशराज हा गंभीर जखमी होऊन त्याचा मृत्यू झाला. अधिक तपास उपनिरीक्षक कसबे हे करत आहेत.

Web Title: A shocking incident has taken place in pune where a small child died in a serious accident

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 11:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना
1

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई
2

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार
3

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला
4

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

May 18, 2026 | 11:27 AM
NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

May 18, 2026 | 11:22 AM
Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

May 18, 2026 | 11:07 AM
Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

May 18, 2026 | 10:32 AM
Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 10:32 AM
Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

May 18, 2026 | 10:30 AM
IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

May 18, 2026 | 10:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM