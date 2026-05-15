BRICS 2026: ‘आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…’ भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष

इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी ब्रिक्स देशांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आणि म्हणाले की, अमेरिकेच्या 'दडपशाही' आणि 'बळजबरी'च्या धोरणांना 'इतिहासाच्या कचरापेटीत' टाकण्याची वेळ आली आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 12:45 PM
BRICS 2026 : 'आता अमेरिका दादागिरी करत आहे...' भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष

  • अमेरिकेवर तिखट हल्ला
  • ब्रिक्स देशांना एकत्र येण्याचे आवाहन
  • पंतप्रधान मोदींशी महत्त्वाची चर्चा

BRICS Foreign Ministers Meeting New Delhi 2026 : नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ब्रिक्स’ (BRICS) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय शिखर परिषदेने जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी भारतात आलेल्या इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी, सय्यद अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेवर अत्यंत कठोर शब्दांत हल्ला चढवला आहे. “अमेरिका आता एका जखमी जनावरासारखी वागत असून, जगाने या दडपशाहीला चोख प्रत्युत्तर देण्याची वेळ आली आहे,” असे विधान करत त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगामी धोरणांवर आपला रोष व्यक्त केला आहे.

अमेरिकेची तुलना ‘जखमी जनावराशी’; दिल्लीतील बैठकीत तणाव

१४ आणि १५ मे २०२६ रोजी भारताच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत इराणने आक्रमक भूमिका घेतली. अराघची म्हणाले की, उपस्थित असलेल्या जवळपास प्रत्येक देशाला कधी ना कधी अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांचा किंवा दबावाचा सामना करावा लागला आहे. त्यांनी अमेरिकेची तुलना मरणासन्न साम्राज्याशी करताना म्हटले की, “इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा एखादे साम्राज्य अस्ताला जाते, तेव्हा ते स्वतःला वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाते. अमेरिका सध्या त्याच अवस्थेत आहे. एक जखमी जनावर मरताना जशी धडपड करते आणि गर्जना करते, तशीच अवस्था सध्या वॉशिंग्टनची झाली आहे.”

ब्रिक्स: जागतिक राजकारणाचे नवीन केंद्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने भूषवलेले या बैठकीचे अध्यक्षपद जागतिक स्तरावर भारताची ताकद दर्शवते. मध्य पूर्वेतील सध्याची अशांतता, इराण-इस्रायल तणाव आणि अमेरिकेची वाढती ढवळाढवळ या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स हे व्यासपीठ आता अमेरिकेला पर्याय म्हणून उभे राहत आहे. अराघची यांनी ब्रिक्स राष्ट्रांना आवाहन केले की, पाश्चिमात्य देशांच्या “बळजबरी”च्या धोरणांना आता इतिहासाच्या कचरापेटीत टाकण्याची वेळ आली आहे. भारताने या चर्चेचे नेतृत्व केल्यामुळे रशिया आणि चीनच्या नजराही या बैठकीकडे लागल्या होत्या.

पंतप्रधान मोदी आणि अराघची यांची ‘हाय-प्रोफाइल’ भेट

ब्रिक्स बैठकीच्या सत्रांनंतर गुरुवारी इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. ही बैठक केवळ औपचारिक नव्हती, तर ती भारत आणि इराणमधील सामरिक भागीदारीचा एक नवीन अध्याय मानला जात आहे. चाबहार बंदर प्रकल्प, ऊर्जा सुरक्षा आणि मध्य आशियातील वाढता व्यापार या विषयांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्याचे समजते. इराणच्या दूतावासाने या भेटीला द्विपक्षीय संबंधांमधील एक “मैलाचा दगड” म्हणून संबोधले आहे. ट्रम्प प्रशासनाशी भारताचे संबंध चांगले असूनही, इराणने भारताच्या भूमीवरून अमेरिकेला दिलेली ही तंबी जागतिक पातळीवर मोठी चर्चेची बाब ठरली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी अमेरिकेबद्दल काय म्हटले?

    Ans: अराघची यांनी अमेरिकेची तुलना एका 'जखमी जनावराशी' केली आणि अमेरिकेची दडपशाही आता संपण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिल्लीतील ब्रिक्स बैठकीत सांगितले.

  • Que: २०२६ ची ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक कुठे झाली?

    Ans: ही महत्त्वाची बैठक १४-१५ मे २०२६ रोजी भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे पार पडली.

  • Que: इराण आणि भारत यांच्यात कोणत्या विषयावर चर्चा झाली?

    Ans: पंतप्रधान मोदी आणि अराघची यांच्यात द्विपक्षीय संबंध, चाबहार बंदर आणि प्रादेशिक सुरक्षितता या विषयांवर सामरिक चर्चा झाली.

Published On: May 15, 2026 | 12:45 PM

BRICS 2026: 'आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…' भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष

May 15, 2026 | 12:45 PM

