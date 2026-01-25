Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kalyan: ठाकरे गटात खळबळ! दोन नगरसेवक ‘बेपत्ता’; शहरात लागले ‘मिसिंग’ पोस्टर्स

कल्याणमध्ये राजकीय भूकंप! ठाकरे गटाचे दोन नगरसेवक बेपत्ता, शहरात लागले 'मिसिंग' पोस्टर्स कल्याणमध्ये ठाकरे गटात मोठी खळबळ उडाली आहे. पक्षाचे दोन नगरसेवक अचानक 'बेपत्ता' झाल्याने चर्चांना उधाण आले असून शहरात ठिकठिकाणी...

Updated On: Jan 25, 2026 | 03:27 PM

