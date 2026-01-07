Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Mumbai Crime A 45 Year Old Security Guard Ended His Life By Shooting Himself At His Home The Incident Occurred In Kandivali

Mumbai Crime: 45 वर्षीय सिक्योरिटी गार्डने घरातच स्वतःवर गोळी झाडून संपवलं जीवन; कांदिवली येथील घटना

मुंबईच्या कांदिवली परिसरात 45 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड प्रभाकर ओझा यांनी घरातच लायसन्सी रिव्हॉल्वरने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून कारणांचा तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 01:06 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • कांदिवलीतील पोईसर परिसरात घरातच आत्महत्येची घटना
  • ज्वेलरी शॉपमध्ये कार्यरत सिक्योरिटी गार्डचा मृत्यू
  • लायसन्सी रिव्हॉल्वरचा वापर; पोलिस तपास सुरू
मुंबई: मुंबईच्या कांदिवली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ४५ वर्षीय सिक्योरिटी गार्डने आपल्याच घरात स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या पीडित व्यक्तीने आत्महत्या करण्यासाठी त्याच्या लायसन्सी रिव्हॉल्वरचा वापर केला. ही घटना मंगळवारी घडली असून संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आकस्मिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

Latur crime: लातूरमधील नवोदय आत्महत्या प्रकरणाला नवं वळण; बाथरूमच्या भिंतींवर हृदयाचे…; अनुष्कासोबत नेमकं काय घडलं?

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रभाकर ओझा असे आहे. तो त्याच्या कुटुंबियांसोबत कांदिवलीच्या पोईसर परिसरात राहत होता. तो मुंबईच्या MIDC परिसरातील एका ज्वेलरी शॉपमध्ये सिक्योरिटी गार्ड म्हणून काम करत होता. त्याच्याकडे वैध लायसन्सी रिव्हॉवर होती. नेहमीप्रमरने ओझा सकाळच्या सुमारास
ज्वेलरी शॉपमध्ये ड्यूटीसाठी गेला होता. त्यांनतर संध्याकाळी जवळपास ४ वाजताच्या सुमारास तो घरी परतला. घरी पोहोचल्यानंतर तो आपल्या पत्नी आणि मुलांसोबत काहीच न बोलता थेट खोलीत गेला. त्याने खिळीचा दरवाजा आतून बंद केला. काही वेळानंतर, खोलीतून गोळी झाडल्याचा आवाज आला. घरातील लोक घाबरले.

कुटुंबीयांनी आरडाओरडा करून शेजारच्या लोकांना बोलावलं. आजूबाजूला राहणारे लोक तात्काळ प्रभाकरच्या घरी पोहोचले. पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर, खोलीचा दरवाजा उघडण्यात आला. तेव्हा आताचे दृश्य पाहून सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. आतमध्ये प्रभाकरचा मृतदेह आढळून आला. त्याच्या डोक्यातून प्रचंड रक्तस्त्राव होत असल्याने तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवल्याची माहिती आहे.

पोलीस तपास सुरु

आत्महत्या केलेल्या प्रभाकरने रिव्हॉल्वर उत्तर प्रदेशच्या मेरठ येथून मिळवली होती. पोलिसांनी या प्रकरणात आकस्मिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला असून घटनेचा तपास सुरु केला आहे. प्रभाकरने हत्या का केली यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याचा देखील पोलीस तपास करत आहे. पोलीस त्याच्या ओळखीच्या लोकांची आणि त्याच्या कुटुंबीयांची चौकशी केली जात आहे.

Amravati News: अमरावती एमआयडीसीत थिनर फॅक्टरीत भीषण स्फोट; महिला कामगाराचा होरपळून मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्ती कोण होती?

    Ans: प्रभाकर ओझा (वय 45), ज्वेलरी शॉपमध्ये सिक्योरिटी गार्ड म्हणून काम करणारे.

  • Que: आत्महत्या कशी आणि कुठे झाली?

    Ans: कांदिवलीतील पोईसर परिसरातील त्यांच्या घरात, बंद खोलीत लायसन्सी रिव्हॉल्वरने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या करण्यात आली.

  • Que: आत्महत्येमागचं कारण काय आहे?

    Ans: आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल करून कुटुंबीय व ओळखीच्या व्यक्तींची चौकशी सुरू केली आहे.

Web Title: Mumbai crime a 45 year old security guard ended his life by shooting himself at his home the incident occurred in kandivali

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;
2

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी
3

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…
4

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM
Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM
Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

Jan 22, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM