Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Pune Family Court Rejects Wifes Claim For Personal Allowance

पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला; पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय

पत्नी उच्चशिक्षित आहे. ती नोकरीत कार्यरतही आहे. ती स्वतःचा निर्वाह करण्यास सक्षम आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत पुणे कुटुंब न्यायालयाने पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 12:30 AM
पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला; पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला
  • पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय
  • सक्षम असल्याचे निरीक्षण नोंदवले
पुणे : पत्नी उच्चशिक्षित आहे. ती नोकरीत कार्यरतही आहे. ती स्वतःचा निर्वाह करण्यास सक्षम आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत पुणे कुटुंब न्यायालयाने पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला आहे. मात्र, पत्नीकडे वास्तव्यास असलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या संगोपनासाठी पतीने दरमहा १० हजार निर्वाहभत्ता द्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या रकमेत दरवर्षी १० टक्के वाढ लागू राहणार असून अर्ज खर्चापोटी ५ हजार देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. कुटुंब न्यायालय क्रमांक दोनचे न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी २२ डिसेंबर २०२५ रोजी या प्रकरणाचा सामायिक निकाल दिला.

 

२९ वर्षीय पत्नीने अहिल्यानगर येथील ३४ वर्षीय पतीविरोधात क्रूरतेच्या आरोपावरून घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. तर तिने स्वतःसाठी व त्यांच्या अल्पवयीन मुलासाठी निर्वाहभत्त्याची मागणी केली होती. २९ जुलै २०२० रोजी दोघांचा विवाह अहमदनगर येथे झाला होता. विवाहानंतर पती व सासरच्या मंडळींनी ३ लाखांची आर्थिक मागणी करून छळ केल्याचा आरोप पत्नीने केला. पती मद्याच्या आहारी गेला असून, गर्भावस्थेत मारहाण झाली, तसेच एका नातेवाईकाशी पतीचे अनैतिक संबंध असल्याचा दावाही तिने केला.

दुसरीकडे, फ्लेक्स प्रिंटिंग आणि इस्टेट एजंट म्हणून काम करणाऱ्या पतीने सर्व आरोप फेटाळले. पत्नीचा स्वभाव वादग्रस्त असून ती कोणतेही ठोस कारण नसताना माहेरी निघून गेल्याचा दावा पतीकडून करण्यात आला. तिला परत आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले; मात्र तिने सहवासास नकार दिल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. न्यायालयाने पत्नीने केलेले क्रूरतेचे आरोप ठोस व विश्वासार्ह पुराव्याअभावी सिद्ध न झाल्याचे नमूद केले. पतीकडून गंभीर स्वरूपाची क्रूरता झाल्याचे स्पष्ट पुरावे समोर न आल्याने घटस्फोटाचा दावा मान्य करता येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अनैतिक संबंध आणि हुंडा छळाबाबत सादर केलेले पुरावे, विशेषतः पत्नीच्या भावाची साक्ष, समाधानकारक व विश्वासार्ह नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे पत्नीचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळण्यात आला.

पतीने दरमहा १० हजार निर्वाहभत्ता द्यावा

न्यायालयाने नोंदवले की पत्नी बी.एस्सी. (गणित) शिक्षित असून आयटी कंपनीत कार्यरत आहे. २०२२ मध्ये तिचे मासिक उत्पन्न सुमारे २८ हजार असल्याचे पुराव्यांतून स्पष्ट झाले. शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि उत्पन्न लक्षात घेता पत्नी स्वतःचा निर्वाह करण्यास सक्षम असल्याने तिला वैयक्तिक निर्वाहभत्ता देणे आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि तिचा तो दावा फेटाळला. मात्र, मुलाचा सांभाळ ही दोन्ही पालकांची समान जबाबदारी असल्याचे नमूद करत, आई नोकरीत असल्याने वडिलांची जबाबदारी संपत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परिणामी, पत्नीकडे वास्तव्यास असलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या संगोपनासाठी पतीने दरमहा १० हजार निर्वाहभत्ता द्यावा, तसेच त्या रकमेत दरवर्षी १० टक्के वाढ लागू राहील, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निकालातून सक्षम व नोकरी करणाऱ्या पत्नीला वैयक्तिक निर्वाहभत्ता देणे बंधनकारक नाही, तसेच मुलाच्या संगोपनासाठी वडिलांची आर्थिक जबाबदारी कायद्याने अनिवार्य असल्याचा स्पष्ट संदेश कुटुंब न्यायालयाने दिला आहे. पत्नीच्या बाजूने अ‍ॅड. अभिदीप खळदकर, तर पतीच्या बाजूने अ‍ॅड. योगेंद्रकुमार आणि अ‍ॅड. अरुण लोंगाणी यांनी युक्तिवाद केला.

Web Title: Pune family court rejects wifes claim for personal allowance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 12:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Extramarital Affair News: प्रेयसीच्या प्रेमात इंजिनिअर नवरा झाला आंधळा; पत्नीला वाऱ्यावर सोडले अन्…
1

Extramarital Affair News: प्रेयसीच्या प्रेमात इंजिनिअर नवरा झाला आंधळा; पत्नीला वाऱ्यावर सोडले अन्…

Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना
2

Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना

वसंत मोरेंच्या आरोपांवर प्रशांत जगतापांचं प्रतिउत्तर, म्हणाले; त्यांनी आता…
3

वसंत मोरेंच्या आरोपांवर प्रशांत जगतापांचं प्रतिउत्तर, म्हणाले; त्यांनी आता…

Pune ZP Election : निवडणूक प्रचाराची जिल्हाभरात उडाली राळ; जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी
4

Pune ZP Election : निवडणूक प्रचाराची जिल्हाभरात उडाली राळ; जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला; पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय

पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला; पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय

Jan 27, 2026 | 12:30 AM
Iran Regime Change : इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीचे संकेत! माजी महाराणी फराह पहलवी मैदानात; खामेनेईच्या सत्तेला थेट इशारा

Iran Regime Change : इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीचे संकेत! माजी महाराणी फराह पहलवी मैदानात; खामेनेईच्या सत्तेला थेट इशारा

Jan 26, 2026 | 11:23 PM
MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 

MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 

Jan 26, 2026 | 11:05 PM
ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

Jan 26, 2026 | 09:53 PM
Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Jan 26, 2026 | 09:36 PM
‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड

‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड

Jan 26, 2026 | 09:30 PM
SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

Jan 26, 2026 | 09:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM