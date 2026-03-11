Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  World
  Bangladesh Us Trade Agreement 1300 Crore Taka Loss Tarique Rahman Yunus Govt

Bangladesh Crisis: तारिक रहमान उचलणार युनूस सरकार राजकीय निर्णयांचे ओझे; USच्या एका करारामुळे 1300 कोटींचा महसूल बुडाला

CPDने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, बांगलादेश या करारांतर्गत सुमारे ४,५०० अमेरिकन उत्पादनांना ताबडतोब शुल्कमुक्त प्रवेश देईल, तर पुढील पाच ते १० वर्षांत आणखी २,२१० उत्पादन श्रेणींना शुल्कमुक्त वागणूक मिळण्याची अपेक्षा.

Updated On: Mar 11, 2026 | 01:18 PM
bangladesh us trade agreement 1300 crore taka loss tarique rahman yunus govt marathi

युनूस सरकारचे परिणाम तारिक रहमान यांना भोगावे लागणार; अमेरिकेच्या व्यापार करारामुळे बांगलादेशला १३०० कोटी टकाचे नुकसान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • आर्थिक फटका
  • देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका
  • टॅरिफचे ओझे

Bangladesh US Trade Deal: बांगलादेशात (Bangladesh) सत्तापालट झाल्यानंतर नवीन सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र सुरुवातीलाच देशाला मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनासोबत झालेल्या एका वादग्रस्त व्यापार करारामुळे बांगलादेशच्या तिजोरीला दरवर्षी १३.२७ अब्ज टका (सुमारे १३०० कोटींहून अधिक) इतका मोठा फटका बसणार असल्याचे समोर आले आहे. ढाका येथील नामांकित थिंक टँक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग’ने (CPD) एका पत्रकार परिषदेत ही धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली असून, या कराराचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय? १३०० कोटींचे नुकसान कसे?

सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (CPD) नुसार, या परस्पर व्यापार करारामुळे बांगलादेशला सुमारे ६,७०० पेक्षा जास्त अमेरिकन उत्पादनांना विशेष सवलती द्याव्या लागणार आहेत. यापैकी सुमारे ४,५०० उत्पादनांना बांगलादेशात त्वरित ‘शुल्कमुक्त’ (Duty-Free) प्रवेश मिळेल. याचा थेट परिणाम बांगलादेशच्या सीमा शुल्क महसुलावर (Import Tax Revenue) होणार आहे. पुढील १० वर्षांत आणखी २,२१० उत्पादनांचा यात समावेश होईल, ज्यामुळे बांगलादेशच्या स्थानिक उद्योगांनाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

राजकीय वलय: युनूस सरकारचा करार आणि तारिक रहमान यांची चिंता

बांगलादेशमध्ये अंतरिम सरकारने घाईघाईत केलेल्या या कराराचे परिणाम आता नव्याने निवडून आलेल्या सरकारला आणि विशेषतः तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय व्यवस्थेला भोगावे लागणार आहेत. निवडणुकीच्या अवघ्या तीन दिवस आधी या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. विश्लेषकांच्या मते, या करारामध्ये अनेक तरतुदी केवळ अमेरिकेच्या हिताच्या आहेत. CPD फेलो मुस्तफिजूर रहमान यांनी स्पष्ट केले की, या करारामुळे बांगलादेशच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर गदा आली असून, तिसऱ्या देशांशी व्यापार करताना बांगलादेशवर मर्यादा येतील.

कराचे गणित: ३१.५% पर्यंत वाढले ओझे

बांगलादेशच्या निर्यातीवर आता दुहेरी संकट ओढवले आहे. सुरुवातीला ३७% प्रस्तावित असलेला कर वाटाघाटीनंतर १९% वर आला होता. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा जागतिक कर रद्द केल्यावर, ट्रम्प यांनी १५% युनिव्हर्सल टॅरिफ लागू केला. परिणामी, बांगलादेशला आता १५% परस्पर कर आणि सध्याचा सरासरी १६.५% कर असा मिळून एकूण ३१.५% टॅरिफ भार सोसावा लागणार आहे. यामुळे बांगलादेशी कापड आणि इतर उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत महाग होऊन त्यांची मागणी घटण्याची भीती आहे.

आगामी बजेट आणि संकटाची चाहूल

जुलै २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी CPD ने हा इशारा दिला आहे. हा करार बांगलादेशच्या वित्तीय चौकटीला खिळखिळा करू शकतो. देशाच्या आयात शुल्कातून मिळणारे सुमारे १०८.३ दशलक्ष डॉलर्सचे उत्पन्न आता बुडणार आहे. या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बांगलादेशला आता अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधींशी पुन्हा चर्चा करून कराराच्या अटी बदलण्यासाठी दबाव आणावा लागेल, अन्यथा बांगलादेशची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या विळख्यात अधिकच अडकण्याची शक्यता आहे.

