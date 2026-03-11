Bangladesh Crisis: तारिक रहमान उचलणार युनूस सरकार राजकीय निर्णयांचे ओझे; USच्या एका करारामुळे 1300 कोटींचा महसूल बुडाला

Bangladesh US Trade Deal: बांगलादेशात (Bangladesh) सत्तापालट झाल्यानंतर नवीन सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र सुरुवातीलाच देशाला मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनासोबत झालेल्या एका वादग्रस्त व्यापार करारामुळे बांगलादेशच्या तिजोरीला दरवर्षी १३.२७ अब्ज टका (सुमारे १३०० कोटींहून अधिक) इतका मोठा फटका बसणार असल्याचे समोर आले आहे. ढाका येथील नामांकित थिंक टँक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग’ने (CPD) एका पत्रकार परिषदेत ही धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली असून, या कराराचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (CPD) नुसार, या परस्पर व्यापार करारामुळे बांगलादेशला सुमारे ६,७०० पेक्षा जास्त अमेरिकन उत्पादनांना विशेष सवलती द्याव्या लागणार आहेत. यापैकी सुमारे ४,५०० उत्पादनांना बांगलादेशात त्वरित ‘शुल्कमुक्त’ (Duty-Free) प्रवेश मिळेल. याचा थेट परिणाम बांगलादेशच्या सीमा शुल्क महसुलावर (Import Tax Revenue) होणार आहे. पुढील १० वर्षांत आणखी २,२१० उत्पादनांचा यात समावेश होईल, ज्यामुळे बांगलादेशच्या स्थानिक उद्योगांनाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा
बांगलादेशमध्ये अंतरिम सरकारने घाईघाईत केलेल्या या कराराचे परिणाम आता नव्याने निवडून आलेल्या सरकारला आणि विशेषतः तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय व्यवस्थेला भोगावे लागणार आहेत. निवडणुकीच्या अवघ्या तीन दिवस आधी या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. विश्लेषकांच्या मते, या करारामध्ये अनेक तरतुदी केवळ अमेरिकेच्या हिताच्या आहेत. CPD फेलो मुस्तफिजूर रहमान यांनी स्पष्ट केले की, या करारामुळे बांगलादेशच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर गदा आली असून, तिसऱ्या देशांशी व्यापार करताना बांगलादेशवर मर्यादा येतील.
Just in: Bangladesh, US sign reciprocal tariff agreement. Under the agreement, the US will reduce reciprocal tariff to 19 percent. — Sidhant Sibal (@sidhant) February 9, 2026
credit – social media and Twitter
बांगलादेशच्या निर्यातीवर आता दुहेरी संकट ओढवले आहे. सुरुवातीला ३७% प्रस्तावित असलेला कर वाटाघाटीनंतर १९% वर आला होता. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा जागतिक कर रद्द केल्यावर, ट्रम्प यांनी १५% युनिव्हर्सल टॅरिफ लागू केला. परिणामी, बांगलादेशला आता १५% परस्पर कर आणि सध्याचा सरासरी १६.५% कर असा मिळून एकूण ३१.५% टॅरिफ भार सोसावा लागणार आहे. यामुळे बांगलादेशी कापड आणि इतर उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत महाग होऊन त्यांची मागणी घटण्याची भीती आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा
जुलै २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी CPD ने हा इशारा दिला आहे. हा करार बांगलादेशच्या वित्तीय चौकटीला खिळखिळा करू शकतो. देशाच्या आयात शुल्कातून मिळणारे सुमारे १०८.३ दशलक्ष डॉलर्सचे उत्पन्न आता बुडणार आहे. या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बांगलादेशला आता अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधींशी पुन्हा चर्चा करून कराराच्या अटी बदलण्यासाठी दबाव आणावा लागेल, अन्यथा बांगलादेशची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या विळख्यात अधिकच अडकण्याची शक्यता आहे.
Ans: CPD च्या अंदाजानुसार, बांगलादेशला दरवर्षी सुमारे १३.२७ अब्ज टका (१,३२७ कोटी टका) महसुली नुकसान सोसावे लागेल.
Ans: सुमारे ४,५०० अमेरिकन उत्पादनांना ताबडतोब आणि पुढील ५-१० वर्षांत आणखी २,२१० उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल.
Ans: परस्पर कर (१५%) आणि स्थानिक कर (१६.५%) मिळून एकूण ३१.५% कर भार बांगलादेशवर असेल.