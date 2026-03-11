Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Jalna Crime Lured With A Promise Of Marriage Sexual Assault And Four Months Pregnantsee What The Accused Did To Evade Punishment

Jalna Crime: लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि चार महिन्यांची गर्भवती; शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपीने काय केलं बघा…

जालना जिल्ह्यात लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार उघड झाला. पीडिता चार महिन्यांची गर्भवती झाल्यानंतर आरोपीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. अल्पवयीन असल्याचा बनाव केला...

Updated On: Mar 11, 2026 | 12:33 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीशी संबंध; पीडिता चार महिन्यांची गर्भवती.
  • आरोपीने अल्पवयीन असल्याचा दावा करत बनावट जन्म प्रमाणपत्र सादर केले.
  • पोलिस तपासात आरोपीचे खरे वय 18 वर्षे 6 महिने असल्याचे उघड.
जालना: जालना जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीला विवाहाचे आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यात तरुणी चार महिन्यांची गर्भवर्ती राहिल्याचे समोर आले आहे. पीडित तरुणीला फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तिने पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केले मात्र आरोपीने शिक्षा टाळण्यासाठी जे केले ते ऐकून तुम्हालाही धक्काच बसेल. ही घटना बदनापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Jalgaon Crime: क्राईम थ्रिलरलाही लाजवेल असा कट; बनावट अपघात दाखवून विम्याचे 50 लाख लाटण्याचा प्रयत्न

काय नेमकं प्रकरण?

एका तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यात तरुणी चार महिन्यांची गर्भवती राहिली. पीडित तरुणीला फसवणूक झाल्याचे समजताच तिने पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी पीडित तरुणीच्या वैद्यकीय तपासणीनंतर गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. मात्र तपासादरम्यान कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी आणि शिक्षा कमी करून घेण्याच्या उद्देशाने पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.

त्याने आपली वय 16 वर्षे 6 महिने असल्याचे भासवले, स्वतःचे बनावट जन्म प्रमाणपत्र सादर करून त्याने हे केलं. जेणेकरून त्याला अल्पवयीन घोषित केले जावे. मात्र नंतर कसा समोर आला हा प्रकरण? असा प्रश्न आता समोर येत असेलच पोलिसांनीच आरोपीने सादर केलेल्या कागदपत्रांवर संशय आल्याने त्यांनी या कागदपत्रांची सखोल पडताळणी केली. या चौकशीत आरोपीचे खरे वय 18 वर्षे 6 महिने असल्याचे उघड झाले.

आरोपीला न्यायालयीन कोठडी
या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला सध्या न्यायालयात हजर केले असता, त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलीस बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात त्याला कोणी मदत केली याचा देखील तपास करत ते. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.

Dharashiv Accident: टायर फुटल्याने भरधाव कार चहाच्या टपरीत घुसली; धाराशिवमध्ये माजी नगरसेवकासह दोघांचा मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: जालना जिल्ह्यातील बदनापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीने पोलिसांची दिशाभूल कशी करण्याचा प्रयत्न केला?

    Ans: त्याने स्वतःला अल्पवयीन दाखवण्यासाठी बनावट जन्म प्रमाणपत्र सादर केले.

  • Que: पोलिस तपासात काय उघड झाले?

    Ans: पोलिस तपासात काय उघड झाले?

Published On: Mar 11, 2026 | 12:33 PM

