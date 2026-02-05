दिल्लीनंतर आता ‘या’ राज्यातून 1 लाख लोक बेपत्ता! कुठेही ठावठिकाणा नाही, पोलीस यंत्रणेत उदासीनता

३ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १ वाजता कमरुद्दीनपूर येथील रहिवासी कृपा शंकर चौहान यांच्या मुली शिल्पी चौहान (१९) आणि शिवांगी चौहान (१८) तसेच त्यांची चुलत बहीण रिया चौहान (११) या खाजगी बाजारात जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडल्या. मात्र रात्री उशिरापर्यंत तिघीही घरी परतल्या नाहीत. कुटुंबीयांनी मोठ्या प्रमाणात शोध घेतला, परंतु कोणताही सुगावा लागला नाही.
यानंतर कुटुंबीयांनी सुरेरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला असून स्वतंत्र पथके तयार करून संभाव्य ठिकाणी शोधमोहीम राबवली जात आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रत्येक अंगाने तपास केला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
२०२६ वर्षाच्या सुरुवातीपासून अवघ्या १५ दिवसांत राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत ८०० हून अधिक लोक बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली आहे. यामध्ये १ जानेवारी ते १५ जानेवारीदरम्यान बेपत्ता झालेल्या ८०७ जणांपैकी ५०९ महिला आणि मुलींचा समावेश आहे. तसेच उत्तर प्रदेशात गेल्या दोन वर्षांत १ लाखाहून अधिक लोक बेपत्ता झाल्याचा अहवाल समोर आला असून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.
Ans: जौनपूर जिल्ह्यातील सुरेरी थाना क्षेत्रातील कमरुद्दीनपूर गावातून.
Ans: आधार कार्डची फोटोकॉपी काढण्यासाठी बाजारात.
Ans: तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करून शोधमोहीम सुरू केली आहे.