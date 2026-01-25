Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nanded Crime : हदगावमध्ये सरकारी महिला कर्मचाऱ्याची हत्या; सूत्रधार निघाली सूनच, धक्कादायक कट उघड

नांदेडच्या हदगावमध्ये सरकारी महिला कर्मचारी कमलबाई क्षीरसागरे यांच्या हत्येचा पोलिसांनी छडा लावला. या गुन्ह्याची सूत्रधार सूनच असल्याचं उघड झालं असून, भाव व प्रियकराच्या मदतीने हा खून करण्यात आला.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:45 AM
  • हदगावमध्ये 54 वर्षीय सरकारी महिला कर्मचाऱ्याची हत्या
  • सून, तिचा प्रियकर आणि भावाचा सहभाग उघड
  • पोलिसांनी चार आरोपींना अटक, पोलीस कोठडी मंजूर
नांदेड: नांदेड जिल्ह्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. हदगाव येथील तहसील कार्यालयात शिपाई म्हणून कार्यरत असलेल्या ५४ वर्षीय कमलबाई शिरसागरे यांची हत्या करण्यात आली. या हत्येचं गूढ उकळलं आहे. हत्या करणार दुसरं तिसरं कोणी नसून कमलबाई त्यांची सून आहे. अत्यंत नियोजनबद्धरीत्या ही हत्या करण्यात आली. सुनेने आपल्या भावाच्या आणि प्रियकराच्या मदतीने सासूची हत्या केली. आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील कारवाई करत आहे.

Beed Crime: भरदिवसा तरुणावर लोखंडी रॉड-काठ्याने अमानुष मारहाण; व्हिडीओ व्हायरल

काय नेमकं प्रकरण?

हत्या झालेल्या कमलबाई या हादगावमधील गौतमनगर वास्तव्यास होत्या. त्यांच्या पतीच्या निधनानंतर त्यांना अनुकंपा तत्वावर सरकारी नोकरी मिळाली होती.
त्यांना एकुलता एक मुलगा होता. त्याचे देखील दोन महिन्यांपूर्वीच त्याचे लिव्हर खराब झाल्याने निधन झाले होते. मुलाच्या मृत्यूनंतर सासू आणि सून यांच्यात घरगुती कारणावरून आणि चारित्र्याच्या संशयावरून सतत वाद होत होते.

नातवाने तक्रार दिली तक्रार

१३ जानेवारी रोजी कमलबाई बेपत्ता झाल्या होत्या. याची तक्रार त्यांच्या नातवाने नोंदवली होती. मात्र केवळ २ तासांतच पोलिसांना एक अज्ञात महिलेचा मृतदेह मिळून आला. संशय बळावल्याने पोलिसांनी तांत्रिक तपास सुरु केला आणि कमलाबाईच्या फोनचे कॉल डिटेल्स तपासले. या तपासात सुनेच्या हालचाली संशयास्पद आढळल्या आणि गुन्हयाचे सर्व धागेदोरे उघड झाले. सीसीटीव्ही आणि मोबाईल लोकेशनमध्ये सुनीताचा प्रियकर आणि भावाच्या हालचाली संशयास्पद आढळल्या.

कशी केली हत्या?

कमलबाई गाढ झोपेत असतांना सून सुनीता आणि तिचा प्रियकर परमेश्वर वानखेडे यांनी स्कार्फने गळा आवळून त्यांची हत्या केली. यात सुनेच्या भावाचा देखील सहभाग होता. पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी मृतदेहाची व्हिलेवाट लावली. पोलिसांनी चारही आरोपीला अटक केली आहे. त्यांना २८ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

Mumbai Crime: मालाड रेल्वे स्टेशनवर थरार! लोकलमधून उतरताना धक्का लागल्याच्या रागातून चाकूहल्ला; प्रवाशाची हत्या, आरोपी फरार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या कुठे झाली?

    Ans: नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे.

  • Que: हत्येची सूत्रधार कोण होती?

    Ans: मृत महिलेची सून सुनीता.

  • Que: पोलिसांनी गुन्ह्याचा छडा कसा लावला?

    Ans: कॉल डिटेल्स, सीसीटीव्ही आणि मोबाईल लोकेशनच्या आधारे.

Published On: Jan 25, 2026 | 10:45 AM

