Pune Crime: धक्कादायक! बिल्डरच्या फसवणुकीच्या नैराश्यातून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आत्महत्या; सातव्या मजल्यावरून मारली उडी

काय घडलं नेमकं?
नरेश उमाकांत महाजन यांनी सेवानिवृत्तीनंतर बाणेर परिसरातील त्यांची मालकीची जमीन बिल्डर जयंतीलाल ओसवार यांना रिडेव्हलपसाठी दिली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाजन आणि बिल्डर यांच्यात झालेल्या करारानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महाजन यांना ठराविक सदनिका देणे बंधनकारक होते. मात्र, दिर्घकाळ उलटून गेल्यानंतरही बिल्डरकडून सदनिका देण्याबाबत टाळाटाळ करण्यात आली होती.
Crime News: तरुणाला नोकरीचे आमिष दाखवले अन्…; वैभववाडीमध्ये घडले काय?
या प्रकरणाचा वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई किंवा प्रतिसाद मिळत नसल्याने महाजन मानसिक आणि नैराश्यात होते. त्यांनी या नैराश्यातून टोकाचा निर्णय घेतला. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी सुसाईड नोट लिहून ठेवली. त्यांनतर त्यांनी बिल्डरला दिलेल्या अर्धवट बांधकामाच्या इमारतीच्या सातव्या मजल्यावरून उडी मारत आपले आयुष्य संपवले.
सुसाईड नोटमध्ये काय?
पोलिसांना घटनास्थळी सुसाईड नोट सापडली. या घटनेमुळे बिल्डरकडून झालेल्या फसवणुकीमुळे आणि मानसिक त्रासामुळे आपण हे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे लिहिले आहे.
कुटुंबीयांचा संताप
या प्रकरणी कुटुंबियांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून तसेच बिल्डरवर कठोर कारवाई करण्याची आणि तात्काळपणे अटक करण्याची मागणी केली जात आहे. बाणेर पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु केला आहे.
Lawrence Bishnoi Gang Extortion: लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ, पोलिसांचे लक्ष स्थानिक गुंडांवर
Ans: रिडेव्हलपमेंट करारानुसार सदनिका न दिल्याचा आरोप.
Ans: बिल्डरकडून फसवणूक व मानसिक त्रास.
Ans: संबंधित बिल्डरांविरुद्ध फसवणूक व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल.