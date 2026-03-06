Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
NCB ची मोठी कारवाई! नेपाळ-भारत-श्रीलंका ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त; १० कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत

NCB ने नेपाळ-भारत-श्रीलंका दरम्यान पसरलेले १० कोटींचे आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त केले असून ७८ किलो हॅशिश ऑइलसह ५ तस्करांना अटक केली आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:29 PM
NCB ची मोठी कारवाई! नेपाळ-भारत-श्रीलंका ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त; १० कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत (Photo Credit - X)

  • NCB ची मोठी कारवाई!
  • नेपाळ-भारत-श्रीलंका ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त
  • १० कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत
Drug Smuggling Network: अंमली पदार्थ नियंत्रण कक्षाने (NCB) नेपाळ, भारत आणि श्रीलंका या तीन देशांमध्ये पसरलेल्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करी नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. या धडक कारवाईत ७७.६० किलो हॅशिश ऑइल आणि २ किलो चरस हस्तगत करण्यात आले असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत याची किंमत सुमारे १० कोटी रुपये इतकी आहे. या प्रकरणी एका श्रीलंकन निर्वासितासह एकूण पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे.

बहुराज्यीय मोहिमेद्वारे तस्करांचे जाळे उद्ध्वस्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नशामुक्त भारत’ मोहिमेअंतर्गत आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. एनसीबीच्या चेन्नई झोनल युनिटने हैदराबाद युनिटच्या सहकार्याने ही समन्वयित मोहीम राबवली. तस्करांकडून दोन कार, एक मोटारसायकल आणि तस्करीसाठी वापरण्यात येणारी एक मासेमारी नौका जप्त करण्यात आली आहे.

नेपाळ सीमा ओलांडून भारतात प्रवेश

गुप्त माहितीच्या आधारे ३ मार्च २०२६ रोजी एनसीबी हैदराबादच्या पथकाने तेलंगणातील बेंगळुरू-हैदराबाद महामार्गावरील रॅकल टोल प्लाझाजवळ एक टाटा सफारी कार अडवली. या कारमध्ये विशेष कप्पे तयार करून २ किलो चरस लपवण्यात आले होते. या प्रकरणी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील प्रत्येकी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली. प्राथमिक चौकशीत असे समोर आले की, हा साठा नेपाळमधील काठमांडू येथून सोनौली सीमेद्वारे भारतात आणला गेला होता.

Crime News: नागपूर हादरले! पतीच्या मदतीने पत्नीने प्रियकराला संपवले; भररस्त्यात सपासप केले वार; धक्कादायक थरार कॅमेऱ्यात कैद

७८ किलो हॅशिश ऑइल श्रीलंकेला पाठवण्याचा होता बेत

तपासादरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली की, ७८ किलो हॅशिश ऑइलचा मोठा साठा तामिळनाडूतील तुतीकोरीन येथे आधीच पोहोचवण्यात आला होता. तेथून समुद्रमार्गे हा साठा श्रीलंकेला पाठवण्याची तस्करांची योजना होती. एनसीबी चेन्नईच्या पथकाने तातडीने कारवाई करत तुतीकोरीनमधून तीन जणांना अटक केली आणि त्यांच्याकडून ७८ किलो हॅशिश ऑइल जप्त केले.

समुद्रामध्ये होणार होती ड्रग्जची देवाणघेवाण

तस्कर तुतीकोरीन किनारपट्टीजवळ ‘मिड-सी ट्रान्सफर’ (समुद्राच्या मध्यभागी मालाची अदलाबदल) तंत्राचा वापर करून हा साठा श्रीलंकेतील रिसीव्हरला देणार होते. यासाठी मासेमारी नौकेचा वापर केला जाणार होता. मात्र, भारतीय तटरक्षक दलाच्या मदतीने एनसीबीने आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमेजवळ ही संशयास्पद नौका अडवून जप्त केली आणि तस्करीचा मोठा प्रयत्न हाणून पाडला.

श्रीलंकन मास्टरमाइंड रडारवर

या संपूर्ण नेटवर्कचा मास्टरमाइंड श्रीलंकेत बसलेला एक श्रीलंकन नागरिक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यानेच नेपाळपासून श्रीलंकेपर्यंत ड्रग्ज पोहोचवण्यासाठी आर्थिक रसद आणि तांत्रिक समन्वय साधला होता. एनसीबी आता या आंतरराष्ट्रीय टोळीच्या इतर सदस्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा तपास करत आहे.

NCB ची यंदाची कामगिरी

या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत एनसीबी चेन्नईने अमली पदार्थांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे:

  • गांजा: ९७३.३५ किलोग्रॅम जप्त.
  • हॅशिश ऑइल: ८७.६४ किलोग्रॅम जप्त.
  • एम्फेटामिन: १.०४५ किलोग्रॅम जप्त.
  • एकूण जप्तीचे मूल्य: सुमारे १२.५ कोटी रुपये.

तसेच, या वर्षात जुन्या तीन प्रकरणांमधील आठ आरोपींना न्यायालयाने शिक्षाही सुनावली आहे.

Crime News: भिवंडी हादरली! खाडीकिनारी कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; मृत्यूचे गूढ उकलण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान

Published On: Mar 06, 2026 | 09:23 PM

