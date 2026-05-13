NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयची मोठी कारवाई; राहुरीतून मुख्य संशयित धनंजय लोखंडे अटकेत

देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या NEET पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने तपासाची व्याप्ती वाढवत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी येथून मुख्य संशयित धनंजय लोखंडे याला अटक केली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 03:19 PM
पोपट पिटेकर, अहिल्यानगर : देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या ‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरव्यवहार प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तपासाचा वेग प्रचंड वाढवला आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे आता पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचले असून, सीबीआयने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी येथून मुख्य संशयित धनंजय लोखंडे याला बेड्या ठोकल्या आहेत. या अटकेमुळे पेपरफुटीच्या रॅकेटमधील अनेक मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

गुप्त माहितीच्या आधारे रचला सापळा

धनंजय लोखंडे हा मूळचा राहुरी परिसरातील रहिवासी असून तो गेल्या काही दिवसांपासून या भागात असल्याची खात्रीशीर माहिती सीबीआयला मिळाली होती. या मोहिमेची गोपनीयता पाळत सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अहिल्यानगरच्या पोलीस अधीक्षकांशी संपर्क साधला आणि मदतीची मागणी केली. पोलीस अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार स्थानिक गुन्हे शाखेची दोन विशेष पथके सीबीआयच्या मदतीला देण्यात आली होती.

संयुक्त कारवाई आणि अटक

सीबीआय आणि स्थानिक पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने राहुरी परिसरात सापळा रचून लोखंडेला शिताफीने ताब्यात घेतले. अटकेनंतर त्याला तातडीने अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात नेण्यात आले, तिथे प्राथमिक कागदपत्रांची पूर्तता आणि काही वेळ चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव त्याला अज्ञात स्थळी हलवण्यात आले असून, काल रात्रीपासून त्याची कसून चौकशी सुरू आहे.

पुणे कनेक्शन आणि तपासाचे मुद्दे

संशयित धनंजय लोखंडे हा गेल्या काही काळापासून पुण्यातील वाघोली भागात वास्तव्यास होता. त्यामुळे या रॅकेटचे जाळे पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात किती खोलवर पसरले आहे, याचा तपास आता सीबीआय करत आहे. प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर सीबीआयचा फोकस आहे:

रॅकेटमधील भूमिका: पेपरफुटीच्या संपूर्ण साखळीत लोखंडेचे नेमके काम काय होते?

आर्थिक व्यवहार: विद्यार्थ्यांकडून गोळा केलेली रक्कम कोणापर्यंत पोहोचवण्यात आली?

मोठे मासे: लोखंडेच्या संपर्कात असलेले शिक्षण क्षेत्रातील बडे दलाल किंवा अधिकारी कोण आहेत?

अहिल्यानगर जिल्ह्यात झालेली ही कारवाई नीट प्रकरणाच्या तपासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे. या अटकेमुळे राज्यातील पेपरफुटीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश होण्याची चिन्हे आहेत.

Published On: May 13, 2026 | 03:19 PM

