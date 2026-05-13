IPL 2026: विराटला विसरा! क्रिकेटला सापडले नवे ‘रन मशीन’; Sai Sudarshan ने मोडला ‘हा’ रेकॉर्ड

साई सुदर्शनने कालच्या सामन्यात 61 रन्सची अत्यंत महत्वाची खेळी केली गुजरातचा संघ अडचणीत सापडलेला असताना त्याची ही कामगिरी अत्यंत मोलाची ठरली आहे. त्यामुळे गुजरातने एसआरएचचा 86 रन्सने पराभव केला आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 03:11 PM
साई सुदर्शनचा नवा रेकॉर्ड (फोटो- ट्विटर)

साई सुदर्शनची कोहली गेलच्या रेकॉर्डशी बरोबरी
कालच्या सामन्यात गुजरातचा विजय 
शुभमन गिलच्या संघाचे प्ले ऑफ तिकीट जवळपास निश्चित

Gujrat Titans in IPL 2026: काल अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध एसआरएचचा सामना पार पडला. या सामन्यात गुजरात टायटन्सचा विजय झाला आहे. साई सुदर्शनच्या अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर गुजरातने एसआरएचचा 86 रन्सने पराभव केला आहे. मात्र कालच्या सामन्यात साई सुदर्शनने एका नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे या रेकॉर्डमुळे त्याने विराट कोहली आणि ख्रिस गेलची बरोबरी केली आहे.

साई सुदर्शनने कालच्या सामन्यात 61 रन्सची अत्यंत महत्वाची खेळी केली गुजरातचा संघ अडचणीत सापडलेला असताना त्याची ही कामगिरी अत्यंत मोलाची ठरली आहे. यामध्ये खास गोष्ट अशी आहे की त्याने मागील काही सामन्यात 5 पेक्षा जास्त वेळेस 50 पेक्षा जास्त रन्स केल्या आहेत. यामुळे यंदाच्या हंगामात 500 रन्स करणारा साई सुदर्शन हा पहिला खेळाडू ठरला आहे. यामध्ये त्याने वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली आणि अभिषेक शर्माला मागे टाकले आहे.

GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

आयपीएल 2026 मध्ये गुजरात टायटन्सचा सलामीवीर साई सुदर्शनने इतिहास रचला आहे. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात 44 चेंडूत 61 धावांची शानदार खेळी करत त्याने या हंगामातील 500 धावांचा टप्पा पार केला. यासह सलग तीन आयपीएल सीजनमध्ये 500 पेक्षा जास्त धावा करण्याचा पराक्रम त्याने आहे. यामुळे त्याने विराट कोहली, ख्रिस गेल यांच्या रेकॉर्डशी बरोबरी केली आहे.

साई सुदर्शनने आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या 500 धावा पूर्ण केल्या. चालू हंगामात हा टप्पा गाठणारा तो पहिलाच फलंदाज ठरला आहे. त्याने आतापर्यंत 12 सामन्यांत 41.75 च्या सरासरीने आणि 155.11 च्या स्ट्राईक रेटने एकूण 501 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये एका शतकाचा आणि 5 अर्धशतकांचा समावेश आहे.

IPL 2026 Points Table: गुजरातच्या विजयानंतर गुणतालिकेत मोठी उलथापालथ! दोन संघांना फटका तर ‘हा’ संघ पहिल्या स्थानी ‘विराजमान’

Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबादमध्ये सामना झाला. गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करताना एसआरएचला 169 रन्सचे टार्गेट दिले होते. साई सुदर्शन आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या खेळीवर गुजरातने 168 पर्यंत मजल मारली. अखेर या सामन्यात भेदक गोलंदाजीच्या मदतीने गुजरातने एसआरएचचा 86 रन्सने पराभव केला आहे. त्यामुळे गुजरात टायटन्स 16 पॉईंट्ससह पहिल्या स्थानी विराजमान झाला आहे. साई सुदर्शनने शानदार अर्धशतकी खेळी केली. 61 रन्स करून तो आउट झाला. शेवटच्या काही ओव्हर्समध्ये वॉशिंग्टन सुंदरने अर्धशतकी खेळी केली. त्यामुळे गुजरातने एक सन्मानजनक स्कोअर उभा केला.

Published On: May 13, 2026 | 03:01 PM

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

May 16, 2026 | 05:32 PM
