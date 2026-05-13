Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा कहर! पारा ४० अंशांच्या पार; भाजीपाला महागला तर पशुधनासमोर चारा-पाण्याचं संकट

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा पारा ४० अंशांच्या पार गेल्याने भाजीपाला महागला आहे. जाधववाडी भाजीमंडईत आवक घटली असून ग्रामीण भागात चारा व पाण्याचे संकट ओढवले आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 03:00 PM
भाजीपाल्याचे दर कडाडले, चाराही महागला (Photo Credit - X)

भाजीपाल्याचे दर कडाडले, चाराही महागला (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

  • छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा कहर!
  • पारा ४० अंशांच्या पार
  • भाजीपाला महागला तर पशुधनासमोर चारा-पाण्याचं संकट
छत्रपती संभाजीनगर: मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच सूर्याने आग ओकायला सुरुवात केली असून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा पारा ४० अंशांच्या पुढे गेला आहे. या तीव्र उष्णतेचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणि ग्रामीण भागातील पशुधनावर झाला आहे. पाण्याचे स्रोत आटल्याने भाजीपाल्याची आवक घटली असून, बाजारपेठेत दर गगनाला भिडले आहेत.

भाजीमंडईत आवक १०-१२ टक्क्यांनी घटली

तीव्र उन्हामुळे विहिरी आणि कूपनलिकांचे पाणी कमी झाल्याने भाजीपाल्याची पिके जळून खाक होत आहेत. परिणामी, शहरातील जाधववाडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत होणारी भाजीपाल्याची आवक १० ते १२ टक्क्यांनी घटली आहे. आवक कमी झाल्यामुळे गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत भाजीपाल्याचे दर प्रतिकिलो १० ते २० रुपयांनी वाढले आहेत. यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले असून सर्वसामान्यांच्या ताटातून भाजी आणि लिंबू गायब झाले आहे.

बाजारातील सध्याचे भाजीपाल्याचे दर (प्रतिकिलो):

  • भेंडी: १०० ते ११० रुपये
  • लसूण व लिंबू: २०० रुपये
  • हिरवी मिरची: १२० ते १४० रुपये
  • अद्रक: १०० रुपये
  • वांगी: ५० ते ६० रुपये
  • टोमॅटो व फ्लॉवर: ४५ ते ५० रुपये
  • कोथिंबीर/मेथी: २० ते ३० रुपये (एक जुडी)

Census 2026 Maharashtra: शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनो सावधान! जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास थेट गुन्हे दाखल होणार

पशुधनावर संकट: चारा आणि पाणी टंचाई गंभीर

ग्रामीण भागात उन्हाच्या तीव्रतेमुळे हिरवा चारा नष्ट झाला आहे. वाळलेला चारा आणि मका कुट्टीचे दर प्रचंड वाढले असून, जालना जिल्ह्यासारख्या शेजारील भागातून चारा आणावा लागत आहे. ट्रॅक्टरने कडबा कुट्टी आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे साडेपाच हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. पाणी आणि चाऱ्याच्या टंचाईमुळे दुभत्या जनावरांच्या दूध उत्पादनातही घट झाली आहे.

पशुसंवर्धन विभागाचे आवाहन

उन्हाची वाढती तीव्रता लक्षात घेता, जिल्हा उपआयुक्त डॉ. नानासाहेब कदम यांनी पशुपालकांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत:

  • जनावरांना दुपारच्या वेळी उन्हात बाहेर न सोडता थंड ठिकाणी बांधावे.
  • जनावरांना पिण्यासाठी स्वच्छ आणि मुबलक पाणी द्यावे.
  • ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सोय आहे, त्यांनी वैरणीसाठी नवीन बियाण्याची लागवड करावी.

विक्रेत्यांची व्यथा

वाढत्या महागाईमुळे किरकोळ बाजारात भाजीपाला विकणे कठीण झाले आहे. “उन्हामुळे भाजीपाल्याचे भाव वाढले आहेत, पण ग्राहकांकडून दोन-पाच रुपये नफा कमावणेही आता अवघड झाले आहे,” अशी प्रतिक्रिया भाजी विक्रेते संताजी सातपुते यांनी दिली आहे.

छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार! नव्या योजनेतून जॅकवेलचे पंपिंग सुरू; १२ जूनपर्यंत शहराला मिळणार अतिरिक्त पाणी

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar heatwave vegetable prices hike fodder water crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी
1

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल
2

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले
3

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी
4

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM