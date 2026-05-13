छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा कहर! पारा ४० अंशांच्या पार; भाजीपाला महागला तर पशुधनासमोर चारा-पाण्याचं संकट

तीव्र उन्हामुळे विहिरी आणि कूपनलिकांचे पाणी कमी झाल्याने भाजीपाल्याची पिके जळून खाक होत आहेत. परिणामी, शहरातील जाधववाडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत होणारी भाजीपाल्याची आवक १० ते १२ टक्क्यांनी घटली आहे. आवक कमी झाल्यामुळे गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत भाजीपाल्याचे दर प्रतिकिलो १० ते २० रुपयांनी वाढले आहेत. यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले असून सर्वसामान्यांच्या ताटातून भाजी आणि लिंबू गायब झाले आहे.
Census 2026 Maharashtra: शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनो सावधान! जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास थेट गुन्हे दाखल होणार
ग्रामीण भागात उन्हाच्या तीव्रतेमुळे हिरवा चारा नष्ट झाला आहे. वाळलेला चारा आणि मका कुट्टीचे दर प्रचंड वाढले असून, जालना जिल्ह्यासारख्या शेजारील भागातून चारा आणावा लागत आहे. ट्रॅक्टरने कडबा कुट्टी आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे साडेपाच हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. पाणी आणि चाऱ्याच्या टंचाईमुळे दुभत्या जनावरांच्या दूध उत्पादनातही घट झाली आहे.
उन्हाची वाढती तीव्रता लक्षात घेता, जिल्हा उपआयुक्त डॉ. नानासाहेब कदम यांनी पशुपालकांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत:
वाढत्या महागाईमुळे किरकोळ बाजारात भाजीपाला विकणे कठीण झाले आहे. “उन्हामुळे भाजीपाल्याचे भाव वाढले आहेत, पण ग्राहकांकडून दोन-पाच रुपये नफा कमावणेही आता अवघड झाले आहे,” अशी प्रतिक्रिया भाजी विक्रेते संताजी सातपुते यांनी दिली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार! नव्या योजनेतून जॅकवेलचे पंपिंग सुरू; १२ जूनपर्यंत शहराला मिळणार अतिरिक्त पाणी