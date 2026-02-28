Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Apple Event 2026: मुहूर्त ठरला… या दिवशी कंपनी करणार मोठा धमाका, iPhone 17e पासून स्वस्त MacBook पर्यंत हे डिव्हाईस करणार एंट्री

टिम कुक यांनी एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत यूजर्सना एक खास सरप्राईज दिले आहे. आगामी अ‍ॅपल ईव्हेंट 2 मार्चपासून 4 मार्चपर्यंत सुरु राहणार आहे. अ‍ॅपलने हळूहळू प्रोडक्ट्स लाँच करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 11:23 AM
  • 2 मार्चपासून अनेक प्रोडक्ट्स जाहीर केले जाण्याची शक्यता
  • अ‍ॅपलने हळूहळू प्रोडक्ट्स लाँच करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे
  • Apple हँडसेटचे डिझाईन मागील मॉडेलसारखेच असू शकते
मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा अतिशय खास होणार आहे. कारण मार्च महिन्यात टेक कंपनी अ‍ॅपल मोठा धमाका करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अ‍ॅपल ईव्हेंट 2026 आयोजित केला जाणार आहे. याबाबत अ‍ॅपलचे सिईओ टिम कुक यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. टिम कूक यांनी शेअर केलेला व्हिडीओ अतिशय मजेदार आहे.

पोस्ट शेअर करत टिम कूक यांनी लिहीले आहे की, ‘बिग वीकेंड अहेड’. 2 मार्चपासून अनेक प्रोडक्ट्स जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. तथापी, क्यूपर्टिनो बेस्ड टेक कंपनीने अद्याप तारीख अधिकृतपणे घोषित केली नाही. मात्र समोर आलेल्या रिपोर्ट्स मागील रिपोर्टसोबत जुळत आहे. सर्वात प्रतीक्षित लाँचमध्ये आयफोन 17e, एक स्वस्त मॅकबुक आणि नवीनतम अ‍ॅपल सिलिकॉनद्वारे समर्थित नवीन मॅकबुक प्रो मॉडेल्सचा समावेश आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

Upcoming Smartphones: आता राडा तर होणारच… Nothing पासून iPhone पर्यंत, मार्च महिन्यात एंट्री करणार हे स्मार्टफोन्स

एक्स पोस्टमध्ये टिम कुक यांनी लिहीले आहे की, पुढील आठवडा अतिशय मोठा आहे. या पोस्टवरून असा अंदाज लावला जात आहे की, अ‍ॅपल मार्च महिन्यातील पहिल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला ईव्हेंटची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. मागील रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आलं आहे की, टेक कंपनीचा ‘स्पेशल अ‍ॅपल एक्सपीरियंस’ तीन दिवसांपर्यंत सुरु राहणार आहे. हा ईव्हेंट 2 मार्चपासून 4 मार्चपर्यंत सुरु राहणार आहे. असं सांगितलं जात आहे की, शेवटच्या दिवशी हा अनुभव लंडन, न्यूयॉर्क आणि शंघाईमध्ये अनुभवायला मिळणार आहे. ईव्हेंटमध्ये उपस्थित राहणाऱ्यांना नवीन लाँच केलेल्या उत्पादनांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी मिळू शकते.

अ‍ॅपलने हळूहळू प्रोडक्ट्स लाँच करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, विशेषतः हार्डवेअर रिफ्रेशसाठी, पारंपारिक स्टेज इव्हेंट्सऐवजी प्रेस रिलीज आणि ऑनलाइन अपडेट्सचा वापर करून प्रोडक्ट्स लाँच करण्यावर कंपनी भर देत आहे. तथापि, त्यांनी अद्याप अशा योजनांची पुष्टी केलेली नाही. मात्र अद्यापही कंपनीची एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स सीक्रेट आहे. मात्र यूजर्सना सर्वाधिक ज्या प्रोडक्ट्सची प्रतिक्षा आहे, यापैकी एक iPhone 17e आहे. Apple हँडसेटचे डिझाईन मागील मॉडेलसारखेच असू शकते. तथापी, संभाव्य अपग्रेडमध्ये जलद नेटवर्किंगसाठी C1X मॉडेम आणि मॅगसेफ चार्जिंग सपोर्टचा समावेश असू शकतो.

आयफोन 17 प्रोपासून विवो एक्स 300 प्रोपर्यंत… हे आहेत Galaxy S25 Ultra साठी बेस्ट पर्याय, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

ईव्हेंटमध्ये लाँच केले जाणारे पुढील प्रोडक्ट कंपनीचे स्वस्त MacBook असू शकते. रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर, 1,000 डॉलर म्हणजेच सुमारे 90,700 रुपयांच्या किंमतीत हे डिव्हाईस लाँच केले जाण्याची शक्यता आहे. जर खरंच कंपनीने या किंमतीत मॅकबुक लाँच केला, तर हे बाजारातील सर्वात स्वस्त मॅकबुक असणार आहे. किंमत कमी राहावी यासाठी Apple कथितपणे मशीनमध्ये A18 Pro चिपसेट लावत आहे. हा तोच प्रोसेसर आहे जो iPhone 16 Pro मॉडेलमध्ये आहे. याव्यतिरिक्त, असं सांगितलं जात आहे की, हे डिव्हाईस एअर आणि प्रो व्हेरिअंटच्या तुलनेत थोडे छोटे, 13 इंचाहून थोड्या कमी डिस्प्लेसह लाँच केला जाणार आहे. रिपोर्ट्सनुसार, टेक कंपनी M5 Pro आणि M5 Max चिपसेट वाले नवीन MacBook Pro मॉडेल्स लाँच करू शकते. M5 Max किंवा Ultra-पावर्ड Mac Studio बाबत देखील चर्चा सुरु झाल्या आहेत.

Published On: Feb 28, 2026 | 11:23 AM

