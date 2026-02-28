Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Foreign Woman Chased For 15 Min On Mumbai Streets Video Goes Viral

एका फोटोसाठी १५ मिनिटं पाठलाग…; मुंबईच्या रस्त्यावर परदेशी महिलेसोबत गैरवर्तन; संतापजनक कृत्याचा VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर एक संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यावरुन भारतात परदेशी महिला देखील सुरक्षित नसल्याचे स्पष्ट होते. एका परदेशी व्लॉगरने मुंबईत तिच्यासोबत घडलेल्या गैरकृत्याचे थरारक अनुभव शेअर केला आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 11:23 AM
foreign woman chased for 15 min on mumbai streets video goes viral

एका फोटोसाठी १५ मिनिटं पाठलाग...; मुंबईच्या रस्त्यावर परदेशी महिलेसोबत गैरवर्तन; संतापजनक कृत्याचा VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबईत परदेशी महिले व्लॉगरसोबत भररस्त्यात गैरवर्तन
  • फोटोसाठी १५ मिनिटं पाठलाग केला अन्…
  • व्हिडिओ होतोय व्हायरल
Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असता. यामध्ये महिला-मुलींच्या छेडछाडीचे देखील अनेक व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक संताजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका परदेशी महिलेसोबत भररस्तात दिवसाढवळ्या गैरप्रकार घडला आहे. या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

नेमकं काय घडलं?

अतिथी देवो भव अर्थात पाहुणा हा देवासारखा असतो, ही भारताची ओळख गेल्या अनेक शतकांपासून आहे. परंतु काही लोक या ओळखीला काळीमा फासतात. सध्या मुंबईत अशीच एक माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. एक परदेशी महिला भारत भ्रमंतीसाठी आली होती. मात्र मुंबईच्या रस्त्यांवर तिच्यासोबत गैरवर्तनाचा प्रकार घडला आहे. या परदेशी महिलेने सोशल मीडियावर तिचा थरारक अनुभव शेअर करत भारतात तिच्यासोबत पहिल्यांदाच असे घडले असल्याचे म्हटले आहे.

मुंबईच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर फिरत असताना दोन तरुणांनी तिचा जवळपास १५ मिनिटे पाठलाग केला आहे. त्याला परदेशी महिलेसोबत फोटो, सेल्फी हवी होती. परंतु परदेशी महिलेने नकार देऊनही तो तिचा पाठलाग करत राहिला. व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एक तरुण महिलेच्या अगदी जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत आहे.  परदेशी महिलेने वारंवार शांत राहून त्यांना टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु तरुण मागे हटायला तयार नाही. महिलेच्या चेहऱ्यावरुन तिची अस्वस्थता स्पष्ट दिसत आहे. महिला स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत मात्र तरुण कोणतेही लाज न बाळगता तिला त्रास देत आहेत.

गाडीतून उतर… रॅपिडो ड्रायव्हरने महिलेला शिवीगाळ करत रस्त्याच्या मधोमध उतरवलं; रडतच तिने VIDEO केला शेअर

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ परदेशी महिलेने तिच्या इन्स्टाग्राम @lost.with.ines  अकाउंटवर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांंची तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे. अनेकांनी तरुणांच्या गैरकृत्यासाठी परदेशी महिलेची माफी मागितली आहे. मात्र या घटनेने देशातील आणि परदेशातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. लोकांनी पाठलाग करणाऱ्या संबंधित तरुणांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.

संतापजनक! पार्सल देताना डिलिव्हरी बॉयने महिलेला ‘त्या’ ठिकाणी केला स्पर्श ; पाहून तुमच्याही तळपायाची आग मस्तकात जाईल, VIDEO VIRAL

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Foreign woman chased for 15 min on mumbai streets video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 11:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral
1

अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral

परफेक्ट रेड फ्लॅग, एक-दोन नाही तर बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला तब्बल 30 वेळा कानशिलात लगावल्या; Video Viral
2

परफेक्ट रेड फ्लॅग, एक-दोन नाही तर बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला तब्बल 30 वेळा कानशिलात लगावल्या; Video Viral

दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral
3

दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral

Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा
4

Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
एका फोटोसाठी १५ मिनिटं पाठलाग…; मुंबईच्या रस्त्यावर परदेशी महिलेसोबत गैरवर्तन; संतापजनक कृत्याचा VIDEO VIRAL

एका फोटोसाठी १५ मिनिटं पाठलाग…; मुंबईच्या रस्त्यावर परदेशी महिलेसोबत गैरवर्तन; संतापजनक कृत्याचा VIDEO VIRAL

Feb 28, 2026 | 11:23 AM
Apple Event 2026: मुहूर्त ठरला… या दिवशी कंपनी करणार मोठा धमाका, iPhone 17e पासून स्वस्त MacBook पर्यंत हे डिव्हाईस करणार एंट्री

Apple Event 2026: मुहूर्त ठरला… या दिवशी कंपनी करणार मोठा धमाका, iPhone 17e पासून स्वस्त MacBook पर्यंत हे डिव्हाईस करणार एंट्री

Feb 28, 2026 | 11:23 AM
Holi 2026: सुख-समृद्धीसाठी होळीला तुमच्या राशीनुसार निवडा कपड्यांचा रंग, नशिबाची मिळेल साथ

Holi 2026: सुख-समृद्धीसाठी होळीला तुमच्या राशीनुसार निवडा कपड्यांचा रंग, नशिबाची मिळेल साथ

Feb 28, 2026 | 11:20 AM
रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ‘या’ देशातून मिळत होता निधी, गुन्हे शाखेचा दावा

रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ‘या’ देशातून मिळत होता निधी, गुन्हे शाखेचा दावा

Feb 28, 2026 | 11:15 AM
Pak-Afghan War: तालिबानचा पाकिस्तानवर ‘ड्रोन’ स्ट्राइक! अबोटाबाद, नौशेरा लष्करी तळ धडाधडले; रणांगणाचे LIVE VIDEO VIRAL

Pak-Afghan War: तालिबानचा पाकिस्तानवर ‘ड्रोन’ स्ट्राइक! अबोटाबाद, नौशेरा लष्करी तळ धडाधडले; रणांगणाचे LIVE VIDEO VIRAL

Feb 28, 2026 | 11:07 AM
हार्ट अटॅकच्या धोक्याला कमी करतात ‘हे’ सुपरफूड, नॅचरली वाढवतात गुड कोलेस्ट्रॉल

हार्ट अटॅकच्या धोक्याला कमी करतात ‘हे’ सुपरफूड, नॅचरली वाढवतात गुड कोलेस्ट्रॉल

Feb 28, 2026 | 11:00 AM
Nashik News: समृद्धीवर रक्ताचे सडे… ! ८ महिन्यांत २४ बळीं, मदतीसाठी तासन् तास पहावी लागते वाट

Nashik News: समृद्धीवर रक्ताचे सडे… ! ८ महिन्यांत २४ बळीं, मदतीसाठी तासन् तास पहावी लागते वाट

Feb 28, 2026 | 10:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM