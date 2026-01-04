Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Palghar Crime She Ran And Won A Medal But Could Not Save Her Life A 13 Year Old Student Died After A School Marathon

Palghar Crime: दुर्दैवी! धावून मिळवला पदक, पण वाचला नाही जीव; शालेय मॅरेथॉननंतर १३ वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू

पालघरच्या तलासरीत शालेय क्रीडा स्पर्धेत मॅरेथॉन पूर्ण करून तिसरा क्रमांक मिळवणाऱ्या 15 वर्षीय रोशनी गोस्वामीचा काही क्षणांतच हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. घटनेने शाळा व परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 01:08 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • पालघरच्या तलासरीत शालेय क्रीडा स्पर्धेत मॅरेथॉन धावल्यानंतर 15 वर्षीय रोशनी गोस्वामीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू.
  • मॅरेथॉन पूर्ण करून तिने तिसरा क्रमांक मिळवला होता; मात्र काही क्षणांतच प्रकृती बिघडली.
  • घटनेमुळे शालेय क्रीडा स्पर्धांतील आरोग्य तपासणी व सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह.
पालघर: पालघर येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. लोकभारती संस्थेच्या भरती अकादमी इंग्लिश स्कुलमध्ये आयोजित क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या एका विद्यार्थिनीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. विद्यार्थिनीने मॅरेथॉन पूर्ण केल्यानंतर काही क्षणातच हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. तिने क्रीडा स्पर्धेत तिसरा पदक पटकावला मात्र क्षणाधार्त आयुष्य संपवल्याने शाळा, पालक आणि शिक्षक शोकसागरात बुडाले आहेत.

Pune Crime: घरातून बँकेत जातो म्हणत निघाला अन्… लोणावळ्याच्या लायन्स पॉइंट दरीत सापडला मृतदेह

काय घडलं नेमकं ?

मृत्यू झालेल्या विद्यार्थिनीचे नाव रोशनी रमेश गोस्वामी (वय १५) असे आहे. ती इयत्ता दहावीमध्ये शिक्षण घेणारी विद्यार्थिनी मॅरेथॉन स्पर्धेत सहभागी झाली होती. तिने मोठ्या उत्साहात आणि आत्मविश्वासाने ही शर्यत पूर्ण करत तृतीय क्रमांक पटकावला. स्पर्धा संपल्यानंतर सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत वाटत होते. मात्र, काही वेळानंतर रोशनीला अस्वस्थ वाटू लागले.

तिला चक्कर येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे अश्या तक्रारी जाणवू लागल्या. त्यानंतर अचानक तिला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात येताच शाळेतील शिक्षक व क्रीडा स्पर्धेचे आयोजकांनी तातडीने रोशनीला उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था केली. तिला गुजरातमधील उंबरगाव येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र तपासणीनंतर डॉक्टरांनी रोशनीचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. तिच्या अकाली निधनाने उपस्थित सर्वानाच मोठा धक्का बसला.

रोशनीच्या जाण्याने वातावरण शोकाकुल

रोशनीच्या जाण्याने शाळेतील वातावरण शोकाकुल झाले आहे. अनेक विध्यार्थी आणि शिक्षकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळत होते. मॅरेथॉनमध्ये धावल्यामुळे शरीरावर आलेल्या ताणामुळेच हा हृदयविकाराचा झटका आला असावा अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र वैद्यकीय तपासणी व अहवालानंतर नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. रोशनीच्या जाण्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

Crime News : मावळ तालुक्यात मोठी कारवाई; हुक्का फ्लेवर्ड तंबाखू उत्पादनावर FDA ची धाड

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यात.

  • Que: विद्यार्थिनीचे नाव व वय काय?

    Ans: विद्यार्थिनीचे नाव व वय काय?

  • Que: नेमके काय घडले?

    Ans: मॅरेथॉन पूर्ण केल्यानंतर काही वेळातच तिला हृदयविकाराचा झटका आला.

Web Title: Palghar crime she ran and won a medal but could not save her life a 13 year old student died after a school marathon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 01:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल
1

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह
2

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

Noida: “पप्पा मला वाचवा, मला मरायचं नाही…” मॉलच्या बेसमेंटमध्ये साचलेल्या पाण्यात बुडून तरुण इंजिनिअरचा मृत्यू
3

Noida: “पप्पा मला वाचवा, मला मरायचं नाही…” मॉलच्या बेसमेंटमध्ये साचलेल्या पाण्यात बुडून तरुण इंजिनिअरचा मृत्यू

Pune Crime: रस्त्यात अडवलं, शिवीगाळ करत सपासप वार; कोथरुडमध्ये 10 वीत शिकणाऱ्या मुलावर कोयत्याने हल्ला
4

Pune Crime: रस्त्यात अडवलं, शिवीगाळ करत सपासप वार; कोथरुडमध्ये 10 वीत शिकणाऱ्या मुलावर कोयत्याने हल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हत्तीच्या विष्ठेचा वापर करून तयार होते जगातील सर्वात महाग कॉफी! जाणून घ्या याबद्दल सविस्तर माहिती

हत्तीच्या विष्ठेचा वापर करून तयार होते जगातील सर्वात महाग कॉफी! जाणून घ्या याबद्दल सविस्तर माहिती

Jan 20, 2026 | 12:30 PM
वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

Jan 20, 2026 | 12:30 PM
Border 2 Advance Booking: अवघ्या २४ तासांत ५३,००० तिकिटांची विक्री, चित्रपटाची धमाकेदार सुरुवात

Border 2 Advance Booking: अवघ्या २४ तासांत ५३,००० तिकिटांची विक्री, चित्रपटाची धमाकेदार सुरुवात

Jan 20, 2026 | 12:25 PM
Union Budget 2026: आरोग्यसेवेसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात निर्णायक बजेट? तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया सविस्तर

Union Budget 2026: आरोग्यसेवेसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात निर्णायक बजेट? तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया सविस्तर

Jan 20, 2026 | 12:20 PM
BJP election expenditure:”कोटिच्या कोटि उड्डाणे! २०२५ मध्ये भाजपने निवडणूक प्रचारासाठी केला ‘इतका’ खर्च, आकडा वाचून बसेल धक्का

BJP election expenditure:”कोटिच्या कोटि उड्डाणे! २०२५ मध्ये भाजपने निवडणूक प्रचारासाठी केला ‘इतका’ खर्च, आकडा वाचून बसेल धक्का

Jan 20, 2026 | 12:18 PM
‘आम्हाला अनुदानाचे थकित हफ्ते मिळणार तरी कधी?’ लाडक्या बहिणींची सरकारला हाक

‘आम्हाला अनुदानाचे थकित हफ्ते मिळणार तरी कधी?’ लाडक्या बहिणींची सरकारला हाक

Jan 20, 2026 | 12:18 PM
Hotel Politics : राजकीय पळवापळवी अन् सहकाऱ्यांवरचा अविश्वास! हॉटेल पॉलिटिक्सवरुन अमित ठाकरेंनी शिंदे गटाला फटकारलं

Hotel Politics : राजकीय पळवापळवी अन् सहकाऱ्यांवरचा अविश्वास! हॉटेल पॉलिटिक्सवरुन अमित ठाकरेंनी शिंदे गटाला फटकारलं

Jan 20, 2026 | 12:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM