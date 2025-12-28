Palghar Crime: अवैध सावकारीच्या जाचातून डायमेकर व्यावसायिकाची आत्महत्या; 5 महिन्यांनी गुन्हा दाखल

Solapur Crime: महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक पारलिंगी व्यक्तीची निर्घृण हत्या; सीसीटीव्हीत तीन संशयित कैद
नेमकं प्रकरण काय?
डायमेकर व्यावसायिक किशोर दवणे यांनी २ 2 ऑगस्ट रोजी आत्महत्या केली होती. त्यांनी सावकाराच्या जाचाला आणि अवाढव्य व्याजदराला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले होते. किशोर दवणे हे पालघरच्या डहाणू तालुक्यातील चिंचणी गावातील रहिवासी होते. त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. त्यांचे आत्महत्येमागचे कारण त्यांनी लिहलेली सुसाईड नोट मधून समोर आले.
सुसाईडनोट मध्ये काय?
मृतक किशोर दवणे यांनी डाय मेकिंगच्या व्यवसायासाठी घेतलेलं कर्ज व्यवसायात आलेल्या मंदीमुळे तसेच भरमसाठ व्याजदर आणि सावकारी जाचामुळे, सततची शिवीगाळ आणि धमक्या दिल्या जात असल्याचं सुसाईड नोटमध्ये लिहिले.
तब्बल 4 महिने 25 दिवसानंतर गुन्हा दाखल
किशोर दवणे यांनी २ ऑगस्ट रोजी आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी तब्बल ४ महिने २५ दिवसानंतर 20 डिसेंबर रोजी गुन्हा दाखल झाल्याने वानगाव पोलिसांच्या भूमिकेवर पीडित कुटुंबियांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. वाणगाव पोलीस ठाण्यात मंगेश चूरी, तुषार साळसकर, इंद्रजीत गुप्ता , अरविंद पाटील उर्फ पिंटा आणि नितीन जैन अश्या पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यापैकी मंगेश चूरी आणि तुषार साळसकर यांना पोलिसांनी अटक केली असून न्यायालयाने त्यांना 29 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पुढील कारवाई पोलीस काय करतात हे बघणं महत्वाचं आहे.
