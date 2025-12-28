Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Palghar Crime A Die Maker Businessman Commits Suicide Due To Harassment From Illegal Moneylenders

Palghar Crime: अवैध सावकारीच्या जाचातून डायमेकर व्यावसायिकाची आत्महत्या; 5 महिन्यांनी गुन्हा दाखल

पालघरच्या डहाणूत अवैध सावकारीच्या जाचाला कंटाळून डायमेकर व्यावसायिक किशोर दवणे यांनी आत्महत्या केली. सुसाईड नोटमुळे कारण उघड झाले. धक्कादायक म्हणजे 4 महिने 25 दिवसांनी गुन्हा दाखल करत दोन सावकारांना अटक झाली.

Updated On: Dec 28, 2025 | 10:46 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • अवैध सावकारी, भरमसाठ व्याज व धमक्यांमुळे डायमेकर व्यावसायिकाची आत्महत्या
  • सुसाईड नोट सापडल्यानंतर तब्बल 5 महिन्यांनी गुन्हा दाखल
  • पाच जणांविरोधात कारवाई; दोन आरोपी अटकेत, पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न
पालघर: पालघर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवैध सावकाराला कंटाळून डायमेकिंग व्यावसायिकाने आत्महत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी वाणगाव पोलीस ठाण्यात पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धक्कदायक म्हणजे याप्रकरणी पोलिसांनी ५ महिन्यानंतर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे पीडित कुटुंबीयांनी वानगाव पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.

Solapur Crime: महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक पारलिंगी व्यक्तीची निर्घृण हत्या; सीसीटीव्हीत तीन संशयित कैद

नेमकं प्रकरण काय?

डायमेकर व्यावसायिक किशोर दवणे यांनी २ 2 ऑगस्ट रोजी आत्महत्या केली होती. त्यांनी सावकाराच्या जाचाला आणि अवाढव्य व्याजदराला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले होते. किशोर दवणे हे पालघरच्या डहाणू तालुक्यातील चिंचणी गावातील रहिवासी होते. त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. त्यांचे आत्महत्येमागचे कारण त्यांनी लिहलेली सुसाईड नोट मधून समोर आले.

सुसाईडनोट मध्ये काय?

मृतक किशोर दवणे यांनी डाय मेकिंगच्या व्यवसायासाठी घेतलेलं कर्ज व्यवसायात आलेल्या मंदीमुळे तसेच भरमसाठ व्याजदर आणि सावकारी जाचामुळे, सततची शिवीगाळ आणि धमक्या दिल्या जात असल्याचं सुसाईड नोटमध्ये लिहिले.

तब्बल 4 महिने 25 दिवसानंतर गुन्हा दाखल

किशोर दवणे यांनी २ ऑगस्ट रोजी आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी तब्बल ४ महिने २५ दिवसानंतर 20 डिसेंबर रोजी गुन्हा दाखल झाल्याने वानगाव पोलिसांच्या भूमिकेवर पीडित कुटुंबियांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. वाणगाव पोलीस ठाण्यात मंगेश चूरी, तुषार साळसकर, इंद्रजीत गुप्ता , अरविंद पाटील उर्फ पिंटा आणि नितीन जैन अश्या पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यापैकी मंगेश चूरी आणि तुषार साळसकर यांना पोलिसांनी अटक केली असून न्यायालयाने त्यांना 29 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पुढील कारवाई पोलीस काय करतात हे बघणं महत्वाचं आहे.

आधारासाठी लपलेल्या महिलेवर चुलत सासऱ्यानेच केले अत्याचार; पालघरच्या मनोरमध्ये संतापजनक प्रकार

पालघरमधून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. आधारासाठी लपलेल्या महिलेवर चुलत सासऱ्यानेच अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. पीडित महिला पतीपासून स्वतःचा बचाव करीत पालघर मनोरजवळील वारली हाट दालन प्रकल्पात लपून बसली होती. येथेच नराधमाने तिचा तोंड दाबून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेने जिल्ह्यात संताप व्यक्त केला जात आहे.

धक्कादायक ! वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती; सात लाखांसाठी गर्भवती महिलेचा छळ, अखेर गळफास घेऊन आत्महत्या

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्येमागचं कारण काय होतं?

    Ans: अवैध सावकारीचा जाच, जास्त व्याजदर, सततची शिवीगाळ व धमक्या.

  • Que: गुन्हा उशिरा का दाखल झाला?

    Ans: आत्महत्येनंतर सुसाईड नोट मिळाल्यानंतर तब्बल 4 महिने 25 दिवसांनी गुन्हा नोंदवला गेला.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय आहे?

    Ans: पाच सावकारांविरोधात गुन्हा; दोघांना अटक, उर्वरितांचा तपास सुरू.

Web Title: Palghar crime a die maker businessman commits suicide due to harassment from illegal moneylenders

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 10:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;
2

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी
3

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…
4

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM