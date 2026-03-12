Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Top Live Stories Today: महाराष्ट्र वेगळे राष्ट्र असते तर जगातील ३० वी मोठी अर्थव्यवस्था राहिली असती. ऑस्ट्रीया, थायलंड, बांगलादेश आदी देशांपेक्षा आपली अर्थव्यवस्था मोठी झाली आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 10:33 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today:

Maharashtra Breaking News Updates Today:

  12 Mar 2026 10:33 AM (IST)

    12 Mar 2026 10:33 AM (IST)

    अभिनेत्री इशा डे चा लग्नसोहळा पडला थाटात पार

    महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या लोकप्रिय कार्यक्रमामुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री इशा डे आता नव्या आयुष्याची सुरुवात करत लग्नबंधनात अडकली आहे. इशाने गीतकार आणि लेखक अभिषेक खणकरसोबत पारंपरिक पद्धतीने सात वचनं घेत आयुष्यभराची साथ देण्याची शपथ घेतली आहे. तिच्या लग्नाची बातमी समोर येताच चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. तसेच सगळे मराठी कलाकार तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.

  12 Mar 2026 10:25 AM (IST)

    12 Mar 2026 10:25 AM (IST)

    युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘या’ 8 इस्लामिक देशांनी इस्रायलविरुद्ध थोपटले दंड

    मध्यपूर्वेतील (US-Israel Iran War) परिस्थिती दिवसेंदिवस स्फोटक होत चालली आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने जेरुसलेममधील पवित्र ‘अल-अक्सा'(Al-Aqsa Mosque Israel) मशिदीला टाळे ठोकले आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण मुस्लिम जगतात संतापाची लाट उसळली आहे. विशेषतः पवित्र रमजान महिन्यात सलग १२ दिवस उपासकांना नमाज पठणापासून रोखल्यामुळे ८ प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रांनी एकत्र येत इस्रायलला कडक शब्दांत तंबी दिली आहे.

  12 Mar 2026 10:17 AM (IST)

    12 Mar 2026 10:17 AM (IST)

    गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

    सामन्यानंतर अर्शदीप सिंगने डॅरिल मिशेलची माफी मागितली आणि स्पष्ट केले की त्याने त्याला जाणूनबुजून मारले नाही. टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचे मत आहे की अर्शदीप सिंग यांनी डॅरिल मिशेलची माफी मागायला नको होती. गंभीर म्हणाले की, अशाच घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत, परंतु सोशल मीडियाच्या युगात त्यांना जास्त लक्ष दिले जाते.

  12 Mar 2026 10:09 AM (IST)

    12 Mar 2026 10:09 AM (IST)

    शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार?

    आज, १२ मार्च २०२६ ला शेअर बाजार मोठ्या घसरणीसह उघडण्याचे संकेत देत आहे. १० मार्चला झालेल्या तीव्र वाढीनंतर, काल ११ मार्चच्या सत्रात बाजार पुन्हा दबावाखाली आल्याच दिसून आले. सर्व क्षेत्रांमध्ये झालेल्या विक्रीमुळे निफ्टी ५० तब्बल २३,८५० च्या खाली गेला. मोठ्या-कॅप निर्देशांकांपेक्षा व्यापक निर्देशांकांनी थोडी चांगली कामगिरी केली. मात्र, निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक १.२% घसरला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांकात ०.३६% ची किंचित घसरण नोंदली गेली.

  12 Mar 2026 10:00 AM (IST)

    12 Mar 2026 10:00 AM (IST)

    मुंबई विधान भवनाला इमेलद्वारे धमकी

    मुंबईच्या राजकीय वर्तुळातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. मुंबईतील विधान भवनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) एका अज्ञात व्यक्तीने धमकीचा इमेल पाठवल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या धमकीनंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी विधान भवन परिसरात तातडीने शोधमोहीम हाती घेतली आहे.

  12 Mar 2026 09:30 AM (IST)

    12 Mar 2026 09:30 AM (IST)

    मुंबईत 'एलपीजी'चा तुटवडा; २० टक्के हॉटेल्सना टाळे, निम्मी हॉटेल्स बंद होण्याच्या मार्गावर!

    व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या (Commercial LPG) पुरवठ्यात मोठी घट झाल्यामुळे मुंबईतील हॉटेल उद्योगावर मोठे संकट ओढवले आहे. 'मुंबई हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन'ने (AHRA) दिलेल्या माहितीनुसार, गॅसअभावी शहरातील २० टक्क्यांहून अधिक हॉटेल्स आधीच बंद झाली आहेत. ही परिस्थिती न सुधारल्यास लवकरच निम्मी हॉटेल्स बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

    नेमकी अडचण काय?

    • पुरवठा ठप्प: घरगुती सिलिंडर उपलब्ध असले तरी, गेल्या रविवारपासून व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. अनेक ठिकाणी नवी खेप पोहोचलेलीच नाही.

    • काळा बाजार: गॅस सिलिंडर वाहून नेणारे ट्रक अचानक गायब होत असल्याने, हे सिलिंडर काळ्या बाजारात विकले जात असल्याचा गंभीर आरोप हॉटेल चालकांनी केला आहे. नाइलाजास्तव अनेकांना चढ्या दराने गॅस खरेदी करावा लागत आहे.

  12 Mar 2026 09:20 AM (IST)

    12 Mar 2026 09:20 AM (IST)

    इराणची लष्करी शक्ती अमेरिकेने संपवली; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 'विजयी' दावा

    वॉशिंग्टन/तेहरान: अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध आता निर्णायक वळणावर पोहोचले असून, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या लष्करी शक्तीचा पूर्णपणे खात्मा केल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकन हवाई दलाने केवळ तीन तासांच्या विशेष कारवाईत इराणचे हवाई दल उद्ध्वस्त केले आहे. तसेच, इराणची क्षेपणास्त्र क्षमता ९० टक्क्यांनी संपली असून आता इराणमध्ये प्रत्युत्तर देण्यासारखे कोणतेही धोरणात्मक ठिकाण शिल्लक नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

  12 Mar 2026 09:20 AM (IST)

    12 Mar 2026 09:20 AM (IST)

    प्रसूती रजा हा महिलांचा मूलभूत अधिकार'; मुंबई उच्च न्यायालयाचा प्रशासनाला दणका

     प्रसूती रजा हा केवळ सवलत नसून महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. हा अधिकार कोणत्याही सेवा अटी किंवा करारापेक्षा (Service Bond) श्रेष्ठ असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एका महिला डॉक्टरने प्रसूती रजा घेतल्यामुळे तिचा सेवा बाँडचा कालावधी पूर्ण झाला नाही, असा ठपका ठेवत प्रशासनाने तिला २३.५८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. न्यायालयाने हा दंड पूर्णपणे रद्द केला आहे.

    न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे:

    जगण्याचा अधिकार: मातृत्व हा संविधानाच्या 'अनुच्छेद २१' अंतर्गत मिळणाऱ्या जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे.

    सक्ती चुकीची: प्रसूती रजेच्या कालावधीला बाँडचे उल्लंघन मानणे हे अन्यायकारक आहे.

    स्त्रीत्वाचा सन्मान: कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याला केवळ आई झाल्यामुळे दंड आकारणे किंवा कामावरून रोखणे हे घटनाबाह्य आहे.

  12 Mar 2026 09:15 AM (IST)

    12 Mar 2026 09:15 AM (IST)

    Dandi March Day: मिठाचा कायदा आणि त्यांची जिद्द; 12 मार्चला ‘त्या’ दिवसाने बदललं भारताचं नशीब

    Dandi March History Marathi : आज १२ मार्च! भारतीय इतिहासातील एक असा सुवर्ण दिवस, ज्या दिवशी एका हातात काठी आणि मनात अहिंसेचा विचार घेऊन ७८ अनुयायांसह एका दुबळ्या वाटणाऱ्या माणसाने साबरमती सोडली होती. उद्देश होता – ब्रिटिशांचा जुलमी ‘मीठ कायदा’ मोडीत काढणे. आज आपण ‘दांडी मार्च दिन’(Dandi March Day) साजरा करत असताना, हा केवळ एक ऐतिहासिक मोर्चा नव्हता, तर तो भारतीयांच्या आत्मसन्मानाचा आणि स्वातंत्र्यासाठीच्या जिद्दीचा हुंकार होता. वाचा सविस्तर- 

  12 Mar 2026 09:10 AM (IST)

    12 Mar 2026 09:10 AM (IST)

    Bihar Assembly Election : भाजपने खर्च केले तब्बल 146.71 कोटी रुपये

    नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर चार महिन्यांनी, राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला त्यांचे खर्च विवरणपत्र सादर केले आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने इतर कोणत्याही पक्षांपेक्षा सर्वाधिक खर्च केला. भाजपने १४६.७१ कोटी रुपये खर्च केले, तर काँग्रेसने ३५.०७ कोटी रुपये खर्च केले. भाजपने एकूण निधीपैकी २% खर्च केला, तर काँग्रेसने एकूण निधीपैकी २८% खर्च केला. २०२० मध्ये, भाजपने अंदाजे ५४ कोटी रुपये खर्च केले, परंतु यावेळी त्यांनी १४६.७१ कोटी रुपये खर्च केले. यावेळी बिहारमध्ये भाजपचा खर्च यशस्वी झाला, ८९ आमदारांसह राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला.

  12 Mar 2026 09:05 AM (IST)

    12 Mar 2026 09:05 AM (IST)

    Pune Crime: कॅम्प परिसरात सहा जणांनी तरुणावर वार करून केली हत्या

    पुणे: पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. किरकोळ वादातून मित्रांनीच मित्राची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्येचा CCTV व्हिडीओ देखील वायरल झाला आहे. ही घटना पुण्यातील कॅम्प परिसरात घडली. या प्रकरणात एकूण ६ आरोपी आहेत. पोलिसांनी आता पर्यंत एकूण ४ आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. अधिक तपास पोलीस करत आहे. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव फैसल फारुख खान असे नाव आहे. आरोपी शाहबाज शेख याच्यासोबत त्याचा वाद झाला होता. या किरकोळ वादानंतर दोघांमध्ये मारहाण झाली आणि शाहबाजच्या इतर काही मित्रांनी एकत्र येत फैसलला धारदार शस्त्राने मारले, त्यात त्याचा मृत्यू झाला.

  12 Mar 2026 09:00 AM (IST)

    12 Mar 2026 09:00 AM (IST)

    IPL 2026 : गौतम गंभीरचा खास माणूस Gujarat Titans मध्ये होणार सामील!

    Indian Premier League 2026, Gujarat Titans Coach : आयपीएल 2026 च्या नव्या सिझनसाठी क्रिकेट चाहते फारच उत्सुक आहेत. सोशल मिडियावर संघाची आणि नव्या सिझनची सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे. गुजरात टायटन्स सध्या १९ व्या हंगामापूर्वी त्यांच्या कोचिंग स्टाफवर काम करत आहे. फ्रँचायझीने अलीकडेच ऑस्ट्रेलियन दिग्गज मॅथ्यू हेडन यांना त्यांचा फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यानंतर, गौतम गंभीरचा जवळचा सहकारी देखील सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून संघात सामील झाला आहे.

  12 Mar 2026 08:55 AM (IST)

    12 Mar 2026 08:55 AM (IST)

    इराणच्या क्षेपणास्त्रांवर रशियाचा ‘ठसा’; तर संकटात भारताची ‘अशी’ स्मार्ट खेळी

    Iran Missile Russian Technology : सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष मध्यपूर्व आशियाकडे (Middle East) लागले आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष आता एका अशा वळणावर पोहोचला आहे, जिथून मागे फिरणे जवळपास अशक्य दिसत आहे. रोज नवनवीन हल्ले आणि प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असताना, आता या युद्धात एका नव्या आणि अत्यंत शक्तिशाली देशाची ‘पडद्यामागून’ एन्ट्री झाल्याचा मोठा खुलासा झाला आहे. हा देश दुसरा तिसरा कोणी नसून व्लादिमीर पुतिन यांचा ‘रशिया’ आहे. या जागतिक अस्थिरतेच्या वातावरणात, भारताने अत्यंत हुशारीने पावले टाकत देशातील सामान्य जनतेला महागाईची झळ बसू नये म्हणून मोठा निर्णय घेतला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण, तपासातील धक्कादायक खुलासे, डोनाल्ड ट्रम्प यांची आक्रमकता आणि भारताचे तेल धोरण आपण सविस्तर समजून घेऊया. वाचा सविस्तर- 

Maharashtra to World Breaking News:

‘महाराष्ट्र जगात 30 वी अर्थव्यवस्था; ऑस्ट्रिया, थायलंड, बांगलादेशला टाकले मागे

मुंबई : जगातील देशांचा विचार केला तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आज ३० व्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रीया, थायलंड, बांगलादेश या देशांना आपण मागे टाकले आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये सर्वाधिक म्हणजे १४.९ टक्के हिस्सा आपला आहे. देशाच्या जीडीपीपेक्षा आपला ग्रोथ रेट जास्त आहे. एफडीआय, स्टार्टअप, यूनिकॉन, वृक्षकांच्या बीजांतीसटी देशात पहिल्या क्रमांकावर आहोत.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आता ६६० बिलियनवर पोहोचली आहे. आता ३४० बिलियन अजून पाहिजेत. २०२९ पर्यंत आपली अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियनपर्यंत पोहोचणारच. २०४७ मध्ये आपण ५ ट्रिलियनपर्यंतदेखील निश्चित पोहोचू, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

 

 

Web Title: Maharashtra breaking news 12th march live updates maharashtra national international politics crime cricket sports entertainment war world war3 us israel iran war updates

Published On: Mar 12, 2026 | 08:52 AM

Published On: Mar 12, 2026 | 08:52 AM

Topics:  

