Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात; २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा, जगात खळबळ

World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”
मिळालेल्या माहितीनुसार, एस.जयशंकर यांनी गेल्या २४ तासांत फ्रान्स(Frace), जर्मनी, इराण (Iran) आणि दक्षिण कोरियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी थेट चर्चा केली आहे. या चर्चेदरम्यान जयशंकर यांनी मध्यपूर्वेतील बिघडणारी सुरक्षा परिस्थिती, संभाव्य मानतावादी संकट आणि जागतिक शांतता आणि स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा केली आहे.
संकटाच्या केंद्र असलेल्या इराणशी भारताने थेट संपर्क साधला. मंगळवारी (१० मार्च) जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री सैयद अब्बास अराघची यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली. या चर्चेत मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर सतत संपर्कात राहण्याचे मान्य करण्यात आले. तणाव कमी करण्यासाठी भारत मध्यस्थीची भूमिका बाजवू शकतो असे संकेत या चर्चेतून व्यक्त केले जात आहेत.
A detailed conversation this evening with Foreign Minister @araghchi of Iran on the latest developments regarding the ongoing conflict. We agreed to remain in touch. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 10, 2026
एस. जयशंकर यांनी बुधवारी (११ मार्च २०२६) फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरोट यांच्याशी फोनवर सविस्तर चर्चा केली. जयशंकर यांनी ही चर्चा प्रशंनीय झाल्याचे वर्ण केले. त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले की दोन्ही राष्ट्रांमध्ये पश्चिम आशियातील (मध्यपूर्व) संघर्षावर
विचारांची देवाणघेवाण झाली.
Appreciate the exchange of assessments today with FM @jnbarrot of France on the West Asia conflict. Look forward to continuing it in person. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 11, 2026
२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांनतर तणाव शिगेला पोहाचला आहे. यामुळे संभाव्य मानवी संकट टाळण्यासाठी विचारांची देवाण-घेवाण झाली. याशिवाय एस. जयशंतर यांनी जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री योहान वेडेफुल यांच्याशीही
चर्चा केली.
Exchanged views with FM @JoWadephul of Germany on the ongoing conflict in West Asia. @AussenMinDE — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 10, 2026
एस. जयशंकर यांनी युरोपियन युनियनच्या उपाध्यक्ष, परराष्ट्र व्यवहार आणि सुरक्षा धोरण संघाची उच्च प्रतिनिधी काजा कल्लास यांच्याशीही मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर संवाद साधला. ही चर्चा सफल झाल्याचे परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले.
Useful discussion with EU HRVP @kajakallas on the West Asia conflict and its repercussions. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 11, 2026
याशिवाय जयशंकर यांनी दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चो ह्यून यांच्याशीही फोनवरुन चर्चा केली. या चर्चेत जागतिक उर्जा सुरक्षेवर भर देण्यात आला. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे कच्चा तेलाच्या किमती आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरील परिणामांबाबात दोन्ही देशांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांनी सुरक्षा उपाययोजनांवर सहमती दर्शवली.
A good conversation with @FMChoHyun of RoK. Discussed advancing our bilateral agenda. As also the situation in West Asia, including its energy implications. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 10, 2026
Middle East War : युद्धामुळे जगाचा श्वास कोंडणार? होर्मुज खाडी बंद झाल्यास ‘हे’ मार्ग असतील शेवटचा आधार
Ans: भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्याशी थेट संवाद साधला आहे. शांतता आणि रानैतिक सहमतीने वाद सोडवण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरु आहेत.
Ans: या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्याशी चर्चा केली आहे. तसेच युद्धाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या इराणशी देखील भारताने थेट संवाद साधला आहे.