Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात; २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा, जगात खळबळ

S. Jaishankar Diplomacy : पश्चिम आशियात युद्धाचा मोठा भडका उडाला आहे. यामुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने हालचाली सुरु केल्या आहेत. जयशंकर यांनी अनेक देशांशी थेट चर्चा केली आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 09:49 AM
S. Jaishankar

  • मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात
  • २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा
  • जगाचे वेधले लक्ष
India Diplomatic Outreach: नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण यांच्या सुरु असलेल्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या युद्धामुळे जगात नवे उर्जा संकट निर्माण होण्याची शक्यता झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या कूटनीतिक हालचाली सुरु केल्या आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी गेल्या २४ तासांत पश्चिम आशिया ते युरोप राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी थेट संवाद साधून ग्लोबल आउटरीच मोहिम राबवली आहे.

World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”

मिळालेल्या माहितीनुसार, एस.जयशंकर यांनी गेल्या २४ तासांत फ्रान्स(Frace), जर्मनी, इराण (Iran) आणि दक्षिण कोरियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी थेट चर्चा केली आहे. या चर्चेदरम्यान जयशंकर यांनी मध्यपूर्वेतील बिघडणारी सुरक्षा परिस्थिती, संभाव्य मानतावादी संकट आणि जागतिक शांतता आणि स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा केली आहे.

इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत थेट चर्चा

संकटाच्या केंद्र असलेल्या इराणशी भारताने थेट संपर्क साधला. मंगळवारी (१० मार्च) जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री सैयद अब्बास अराघची यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली. या चर्चेत मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर सतत संपर्कात राहण्याचे मान्य करण्यात आले. तणाव कमी करण्यासाठी भारत मध्यस्थीची भूमिका बाजवू शकतो असे संकेत या चर्चेतून व्यक्त केले जात आहेत.

युरोपीय राष्ट्रांशी संवाद आणि शांततेचा प्रयत्न

एस. जयशंकर यांनी बुधवारी (११ मार्च २०२६) फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरोट यांच्याशी फोनवर सविस्तर चर्चा केली. जयशंकर यांनी ही चर्चा प्रशंनीय झाल्याचे वर्ण केले. त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले की दोन्ही राष्ट्रांमध्ये पश्चिम आशियातील (मध्यपूर्व) संघर्षावर
विचारांची देवाणघेवाण झाली.

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांनतर तणाव शिगेला पोहाचला आहे. यामुळे संभाव्य मानवी संकट टाळण्यासाठी विचारांची देवाण-घेवाण झाली. याशिवाय एस. जयशंतर यांनी जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री योहान वेडेफुल यांच्याशीही
चर्चा केली.

एस. जयशंकर यांनी युरोपियन युनियनच्या उपाध्यक्ष, परराष्ट्र व्यवहार आणि सुरक्षा धोरण संघाची उच्च प्रतिनिधी काजा कल्लास यांच्याशीही मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर संवाद साधला. ही चर्चा सफल झाल्याचे परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले.

उर्जा सुरक्षा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त

याशिवाय जयशंकर यांनी दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चो ह्यून यांच्याशीही फोनवरुन चर्चा केली. या चर्चेत जागतिक उर्जा सुरक्षेवर भर देण्यात आला. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे कच्चा तेलाच्या किमती आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरील परिणामांबाबात दोन्ही देशांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांनी सुरक्षा उपाययोजनांवर सहमती दर्शवली.

Middle East War : युद्धामुळे जगाचा श्वास कोंडणार? होर्मुज खाडी बंद झाल्यास ‘हे’ मार्ग असतील शेवटचा आधार

Frequently Asked Questions

  • Que: मध्यपूर्वेतील संघर्षावर भारताची काय भूमिका आहे?

    Ans: भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्याशी थेट संवाद साधला आहे. शांतता आणि रानैतिक सहमतीने वाद सोडवण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरु आहेत.

  • Que: मध्यपूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कोणत्या देशांशी चर्चा केली ?

    Ans: या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्याशी चर्चा केली आहे. तसेच युद्धाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या इराणशी देखील भारताने थेट संवाद साधला आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 08:59 AM

