Uttar Pradesh Crime: शेळ्या चरायला घेऊन गेली, मात्र परत आली नाही, मुलीवर हैवानांचा सामूहिक बलात्कार; काय घडलं नेमकं?

उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. शेळ्या चरायला घेऊन गेलेल्या मुलीवर एका झुडपात हैवानांनी लैंगिक आत्याचे केल्याचे समोर आले आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 03:40 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • शेळ्या चरायला गेली आणि भयंकर घडलं
  • झुडपात नेले आणि सामूहिक बलात्कार केला
  • पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
उत्तर प्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. शेळ्या चरायला घेऊन गेलेल्या मुलीवर एका झुडपात हैवानांनी लैंगिक आत्याचे केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना संबंधित घटना ही हापूरमधील धौलाना पोलीस ठाणे अंतर्गत एका गावात घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. पीडितेने तक्रार दाखल केली असून दोन तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Bhandara Crime: भंडाऱ्यात संतापाचा उद्रेक! विद्यार्थिनींना दाखवेले अश्लील व्हिडिओ; संतप्त महिलांनी शिक्षकाला चपलेने मारले

काय घडलं नेमकं?

पीडित तरुणी ही शेतात आढळून आल्याने गावकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळल्याचे चित्र आहे. घडलेल्या घटनेनुसार, मंगळवारी दुपारी गावातील एक किशोरवयीन मुलगी तिच्या छोट्या भावाला घेऊन शेळ्या चारण्यासाठी एका दाट झाडांचा भाग असलेल्या ठिकाणी गेली होती. तिथे तिला माहिती नव्हते की आधीच दोघे दबा धरून बसले आहेत. काही वेळाने मुलीने तिच्या धाकट्या बहिणीला शेळ्या घेऊन घरी परतण्यास सांगितले आणि ती पुढे निघून गेली होती.

बराच वेळ झाला तरी आपली मुलगी परत आलीच नाही तेव्हा तिच्या कुटुंबीयांनी काळजी वाटली असता,त्यांनी तिचा शोध सुरु केला. सायंकाळी उशिरा शोध सुरु करण्यात आला. ती मुलगी गावाजवळील एका शेतात अस्वस्थ आढळून आली होती. कुटुंबीयांनी विचारणा केल्यानंतर पीडितेनं सांगितलं की, गावातील दोन तरुणांनी तिला झुडपात नेत तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला घटनास्थळावरून पळ काढला होता.

घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी मुलीला पोलीस ठाण्यात नेले आणि दोन्ही आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. दरम्यान पोलिसांनी सांगितले की, पीडितेची वैधकीय तपासणी करण्यात आली आहे.

आधी बहिणीची हत्या केली, नंतर आईवरही सपासप वार केला; आयटी इंजिनीअरच भयानक कृत्य! कारण काय?

उत्तर प्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका भावानेच आपल्याच बहिणीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर हत्या केल्यानंतर त्याने आपल्या आईवर देखील जीवघेणा हल्ला केला आहे. यात हल्ल्यात बहिणीचा मृत्यू झाला असून त्याची आई मृत्यूशी झुंज देत आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या प्रकरणातील आरोपी आयटी कंपनीत कामाला आहे. ही घटना उत्तरप्रदेशातील मुरादाबाद परिसरात घडली आहे.

Nagpur Crime: सहा महिने दडवलेलं रहस्य उघड! रामटेकमध्ये ढाब्याच्या आवारातून आचाऱ्याचा सांगाडा बाहेर; धक्कादायक प्रकरण समोर

Mar 11, 2026 | 03:40 PM

