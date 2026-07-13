ओठ कायमच कोरडे होऊन फाटतात? मग महागडे प्रॉडक्ट वापरण्याऐवजी आहारात करा बदल, आठवडाभरात होतील गुलाबी ओठ

सर्वच महिलांना आपले ओठ कायमच सुंदर आणि गुलाबी हवे असतात. त्वचेच्या सौंदर्यातभर घालण्याचे काम ओठ करतात. सुंदर दिसण्यासाठी ओठांवर लिपबाम, लिपस्टिक किंवा इतर सौंदर्यप्रसाधनानांचा वापर केला जातो. आपल्यातील अनेकांना कायमच वाटते, ओठांना लिपबाम लावल्यानंतर ओठ हायड्रेट आणि ग्लोइंग राहतात, पण असे नाही. ओठांची काळजी केवळ वरून घेणे आवश्यक नसते तर शरीराला आतून पोषण दिल्यानंतर ओठ अतिशय सुंदर दिसतात. वारंवार वेगवेगळ्या ब्रँडच्या लिपस्टिक किंवा लिपबाम लावल्यामुळे ओठ काळे पडण्याची जास्त शक्यता असते. ओठ काळे पडल्यानंतर अतिशय निस्तेज दिसू लागतात. त्यामुळे ओठांना सूट होईल अशाच ब्रँडची लिपस्टिक लावावी.(फोटो सौजन्य – istock)
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वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे ओठ काळे, कोरडे किंवा सुकल्यासारखे वाटतात. ओठांचा रंग, मऊपणा किंवा ओलावा कमी झाल्यानंतर ओठांचे आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे ओठांची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. ओठ कोरडे पडल्यानंतर वेगवेगळ्या महागड्या प्रॉडक्टचा वापर केला जातो. पण तरीसुद्धा ओठांमध्ये कोणताच फरक दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला ओठांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आहारात कोणते बदल करावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. आहारात होणाऱ्या बदलांचा परिणाम थेट आरोग्यावर होतो. त्यामुळे ओठांनासुद्धा भरमसाट फायदे होतील. ओठांचे सौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी आहारात बदल करणे आवश्यक आहे.
ओठ निरोगी ठेवण्यासाठी आहारात विटामिन सी असलेल्या पदार्थांचे मोठ्या प्रमाणावर सेवन करावे. विटामिन सी शरीरासाठी फार महत्वाचे आहे. संत्री, मोसंबी, लिंबू, आवळा, पेरू आणि स्ट्रॉबेरी यांसारख्या फळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विटामिन सी आढळून येते. याशिवाय विटामिन सी शरीरात कोलेजन तयार करते. ज्यामुळे ओठ निरोगी आणि चमकदार राहतात. ओठांची लवचिकता कायम टिकवून ठेवण्यासाठी बदाम, सूर्यफूल बिया, शेंगदाणे, भोपळ्याच्या बिया आणि अॅव्होकॅडो यांसारख्या पदार्थांचे आहारात सेवन करावे. हे पदार्थ शरीराला आवश्यक पोषण देतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. विटामिन ई असलेले पदार्थ ओठांवर वाढलेला कोरडेपणा कमी करतात.
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दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या पालेभाज्यांचे सेवन करावे. हिरव्या पालेभाज्या, फळ भाज्या, फळे इत्यादी पदार्थ शरीरात ओलावा कायम टिकवून ठेवतात. शरीरात लोहाची कमतरता निर्माण झाल्यास ओठांचा रंग फिका किंवा काळा पडण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे आहारात लोह असलेल्या पदार्थांचा समावेश करावा. दूध, दही, पनीर आणि कडधान्यांमधील प्रथिने त्वचेच्या पेशी दुरुस्त करतात. सुकामेवा आणि अळशी, चिया सीड्समध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड मुबलक प्रमाणात आढळून येते. यामुळे ओठांचे आरोग्य चांगले राहते. आहारात बदल केल्यास आठवडाभरात ओठ गुलाबी आणि सुंदर दिसतील.