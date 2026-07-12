रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Beed Crime Midnight Terror In Beed 21 Year Old Youth Brutally Stabbed To Death Following A Minor Dispute

Beed Crime: बीडमध्ये मध्यरात्री थरार! किरकोळ वादातून 21 वर्षीय तरुणाचा चाकूने निर्घृण खून

Updated On: Jul 12, 2026 | 11:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

बीडच्या अंबाजोगाई तालुक्यातील घाटनांदूर येथे किरकोळ वादातून 21 वर्षीय ज्ञानेश्वर उत्तरेश्वर वाकडे याची धारदार चाकूने सपासप वार करून हत्या करण्यात आली. या हल्ल्यात त्याचा एक मित्र गंभीर जखमी झाला, तर दुसऱ्याने पळ काढून जीव वाचवला. घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • घाटनांदूरच्या साठे चौकात किरकोळ वादातून 21 वर्षीय ज्ञानेश्वर वाकडेचा चाकूने खून.
  • हल्ल्यात एक मित्र गंभीर जखमी, तर दुसरा मित्र घटनास्थळावरून पळून बचावला.
  • अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिसांनी तपास सुरू केला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे.
बीड: बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यातील घाटनांदूर येथे मध्यरात्री किरकोळ वादाचे रूपांतर रक्तरंजित हत्याकांडात झाले. साठे चौकात काही जणांनी 21 वर्षीय ज्ञानेश्वर उत्तरेश्वर वाकडे याच्यावर धारदार चाकूने सपासप वार करत त्याची निर्घृण हत्या केली. या हल्ल्यात त्याचा एक मित्र गंभीर जखमी झाला असून, दुसऱ्या मित्राने प्रसंगावधान राखत घटनास्थळावरून पळ काढल्याने त्याचा जीव वाचला. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून अंबाजोगाई ग्रामीण पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत.

Pune Crime News: पत्नीशी वादानंतर पतीने घर पेटवलं; पत्नी वाचली मात्र तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव ज्ञानेश्वर वाकडे असे आहे. गेल्या एक वर्षांपासून लातूर जवळील हायवेवर एका हॉटेलमध्ये ‘कूक’ म्हणून काम करत होता. शनिवारी (११ जुलै) रात्री साडेअकरा वाजेच्या सुमारास ज्ञानेश्वर हा अंबाजोगाईवरून घाटनांदूरच्या दिशेने स्वतःच्या बाईकवरून जात होता. या प्रवासादरम्यान त्याच्यासोबत त्याचे इतर दोन मित्रही मोटारसायकलवर स्वार होते. ते घटनांदूर येथील साठे चौकात पोहोचले असता, तिथे उपस्थित असलेल्या काही जणांसोबत त्याची कोणत्यातरी कारणावरून बाचाबाची झाली. हा वाद इतका विकोपाला गेला आणि आरोपींनी आपल्याजवळील धारदार चाकू काढून ज्ञानेश्वरवर एकापाठोपाठ एक सपासप वार केले. यात ज्ञानेश्वरचा घटनास्थळीच जागीच मृत्यू झाला.

एक मित्र बचावले आणि…

यावेळी ज्ञानेश्वरसोबत असलेल्या दोन मित्रांपैकी एकाने प्रसंगावधान राखले. त्याने तात्काळ घटनास्थळावरून पळ काढला त्यामुळे तो या जीवघेण्या हल्ल्यातून सुदैवाने बचावला आहे. मात्र, त्यांचा दुसरा मित्र या हल्ल्यात गंभीररित्या जखमी झाला. त्याला तातडीने उपचारासाठी अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू असून मृत ज्ञानेश्वरचा मृतदेहही शवविच्छेदनासाठी याच रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून पोलीस संशयितांचा शोध घेत आहेत.

आमच्या पाहुण्याला कामावर का नेतोस? म्हणत कात्रीने दात पाडले, डोकं फोडले आणि…

बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्यात किरकोळ कारणावरून मुकादमावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मजुराला कामावर घेऊन जात असल्याच्या कारणावरून झालेला वाद इतका विकोपाला गेला की आरोपीने मुकादमाला कात्रीने मारहाण केली, त्याचे दात पाडले आणि जमिनीवर आपटून गंभीर जखमी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी शिरूर कासार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

आधी बिर्याणी खाल्ली आणि मग १७ वर्षीय प्रेयसीची केली हत्या, १२ वेळा चाकूने वार अन्… प्रश्नपत्रिकेच्या मदतीने प्रियकराला अटक

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: ज्ञानेश्वर उत्तरेश्वर वाकडे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: घाटनांदूर, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड.

  • Que: या हल्ल्यात आणखी काय घडले?

    Ans: एक मित्र गंभीर जखमी झाला, तर दुसऱ्याने पळ काढून जीव वाचवला.

Web Title: Beed crime midnight terror in beed 21 year old youth brutally stabbed to death following a minor dispute

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 11:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime News: पत्नीशी वादानंतर पतीने घर पेटवलं; पत्नी वाचली मात्र तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू
1

Pune Crime News: पत्नीशी वादानंतर पतीने घर पेटवलं; पत्नी वाचली मात्र तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू

Gujrat News: गिरनारमध्ये सिंहाचा थरार! गर्दीतून सिंहाने 11 वर्षीय मुलाला उचलून नेलं; हल्ल्यात मृत्यू
2

Gujrat News: गिरनारमध्ये सिंहाचा थरार! गर्दीतून सिंहाने 11 वर्षीय मुलाला उचलून नेलं; हल्ल्यात मृत्यू

Ghaziabad Crime News: बांधकाम सुरू असलेल्या मॉलमध्ये 7 वर्षीय चिमुरडीचा मृतदेह; हत्येपूर्वी…
3

Ghaziabad Crime News: बांधकाम सुरू असलेल्या मॉलमध्ये 7 वर्षीय चिमुरडीचा मृतदेह; हत्येपूर्वी…

Satara Crime: घरात डोकावल्याचा संशय… चौघांनी तरुणाला बेदम मारहाण केली; उपचारादरम्यान मृत्यू, 24 तासांत आरोपी जेरबंद
4

Satara Crime: घरात डोकावल्याचा संशय… चौघांनी तरुणाला बेदम मारहाण केली; उपचारादरम्यान मृत्यू, 24 तासांत आरोपी जेरबंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beed Crime: बीडमध्ये मध्यरात्री थरार! किरकोळ वादातून 21 वर्षीय तरुणाचा चाकूने निर्घृण खून

Beed Crime: बीडमध्ये मध्यरात्री थरार! किरकोळ वादातून 21 वर्षीय तरुणाचा चाकूने निर्घृण खून

Jul 12, 2026 | 11:49 AM
Venezuela Earthquake : भूकंपानंतर सर्वत्र हाहा:कार; तब्बल ४,३३३ लोकांचा बळी, हजारो जखमी

Venezuela Earthquake : भूकंपानंतर सर्वत्र हाहा:कार; तब्बल ४,३३३ लोकांचा बळी, हजारो जखमी

Jul 12, 2026 | 11:45 AM
‘हात तुटून जाईल दादा…’, ट्रेनच्या खिडकीतून फोन हिसकावू पाहत होता चोर, प्रवाशांनी घडवली जन्माची अद्दल; Video Viral

‘हात तुटून जाईल दादा…’, ट्रेनच्या खिडकीतून फोन हिसकावू पाहत होता चोर, प्रवाशांनी घडवली जन्माची अद्दल; Video Viral

Jul 12, 2026 | 11:43 AM
Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: ‘धमाल 4’ची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड! दुसऱ्याच दिवशी अजय देवगणच्या चित्रपटाची तुफान कमाई

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: ‘धमाल 4’ची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड! दुसऱ्याच दिवशी अजय देवगणच्या चित्रपटाची तुफान कमाई

Jul 12, 2026 | 11:33 AM
सिनेमॅटिक व्हिडीओ बनवणं झालं आणखी मजेदार! Google Photos मध्ये आलं नवं फीचर; कोणत्या यूजर्सना मिळणार ॲक्सेस?

सिनेमॅटिक व्हिडीओ बनवणं झालं आणखी मजेदार! Google Photos मध्ये आलं नवं फीचर; कोणत्या यूजर्सना मिळणार ॲक्सेस?

Jul 12, 2026 | 11:26 AM
Ashadhi Wari 2026: पंढरपूरच्या वारीचा इतिहास, दिंडी परंपरा आणि वारकरी संप्रदायाचे महत्त्व जाणून घ्या

Ashadhi Wari 2026: पंढरपूरच्या वारीचा इतिहास, दिंडी परंपरा आणि वारकरी संप्रदायाचे महत्त्व जाणून घ्या

Jul 12, 2026 | 11:25 AM
महिलांनो… ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ मालिकेचा रिमेक आला! Anmol TV वर सारखीच मालिका नव्या ढंगात

महिलांनो… ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ मालिकेचा रिमेक आला! Anmol TV वर सारखीच मालिका नव्या ढंगात

Jul 12, 2026 | 11:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा