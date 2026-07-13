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Bangkok Pub Fire : बँकॉकमध्ये भीषण दुर्घटना! पबमध्ये लागलेल्या आगीत २७ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Updated On: Jul 13, 2026 | 09:26 AM IST
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सारांश

Bangkok Pub Fire Update : थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये भीषण आगीची घटना घडली आहे. एका पबमध्ये लागलेल्या आगीमुळे मोठा गोंधळ उडाला होता. या दुर्घटनेत २७ जणांचा गुदमरुन मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात आहे.

Bangkok Pub Fire

Bangkok Pub Fire : बँकॉकमध्ये भीषण दुर्घटना! पबमध्ये लागलेल्या आगीत २७ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • बँकॉकमधील पबला भीषण आग
  • २७ जणांचा मृत्यू
  • अनेक जण गंभीर भाजले गेले
Bangkok Pub Fire News in Marathi : बॅंकॉक : थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये भीषण दुर्घटना घडली आहे. रविवारी (१३ जुलै) मध्यरात्री चोंम फोन परिसरातील एका पबला भीषण आग लागली. या आगीत किमान २७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर ५० हून अधिक लोक जखमी असल्याचे वृत्त मिळाले आहे. या घटनेचा एक थरारक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

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नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, स्टेटजवळील सर्किट ब्रेकरमधून सुरुवातील धूर निघू लागला. यानंतर काही क्षणांतच संपूर्ण पबमधील वीजपुरवठा खंडित झाला. यानंतर मोठा स्फोट झाला आणि आगीने संपूर्ण परिसराला वेढले. या दुर्घटनेवेळी पबमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक उपस्थित होते. यामुळे एकच गोंधळ उडाला.

अनेकांचा धुरामुळे गुदमरुन मृत्यू

आग आणि धुरापासून बचावा करण्यासाठी अनेकजणांना पबच्या बाथरुमकडे धाव घेतली. परंतु तेथून बाहेर पडण्यासाठी कोणताही आपत्कालीन मार्ग उपबल्ध नसल्याने अनेकजण आतच अडकून पडले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेकांचा मृत्यू धुरामुळे गुदमरुन झाला आहे. अनेक मृतदेह बाथरुममध्येच आढळले.

घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. सुमारे अर्ध्या तासाच्या प्रयत्नानंतर अग्निशमन अधिकाऱ्यांना आग विझवण्यात यश आले. बचाव पथकांनी अनेकांना सुरक्षित बाहेर काढले आहे. तसेच त्यांना आणि भाजलेल्या ६३ जणांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

यातील २२ जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पबमध्ये मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. पबमध्ये एका फायर एक्झिट देखील होते. परंतु आगीने पूर्ण पबला वेढल्याने याचा वापर झाला नाही.

घटनेच्या सखोल चौकशीचे आदेश

थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चार्नविराकुल यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला. तसेच दुर्घटनेच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

थायलंडमध्ये पब आणि नाइटक्लबमधील आगीची ही पहिली घटना नाही. यापूर्वी २०२२ मध्ये म्युझिक पबमधील आगीत १४ जण ठार झाला होते. तर २००९ मध्ये सांतिका नाइटक्लब दुर्घटनेत ६६ जणांचे प्राण गेले होते. सध्या रविवारी घडलेल्या घटनेनंतर सार्वजिक ठिकाणांवरील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

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Web Title: Bangkok pub fire at least 27 dead 63 injured in massive fire

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Published On: Jul 13, 2026 | 09:26 AM

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