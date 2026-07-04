Ketan Agrawal Murder Case : ‘सियाने मिडल फिंगर दाखवली नव्हती’; केतन अग्रवाल हत्याकांडातील आरोपीच्या वडिलांचे स्पष्टीकरण

Ketan Agarwal Murder Case News Marathi : केतन अग्रवाल हत्याकांडातील आरोपी सिया गोयलचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यावर असा दावा करण्यात आला की, सिया पोलिसांच्या उपस्थितीत कॅमेऱ्याकडे पाहून मधले बोट दाखवत होती. हा फोटो व्हायरल झाल्याने सोशल मीडियावर चर्चा आणि विविध तर्कवितर्कांना सुरुवात झाली. मात्र आता या प्रकरणी सिया गोयलचे वडील, प्रवीण गोयल यांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले असून व्हायरल झालेल्या फोटोबद्दल त्यांची एक वेगळीच कहाणी आहे.
प्रवीण गोयल म्हणतात की, सोशल मीडियावर केले जाणारे दावे खरे नाहीत. ते म्हणतात की, ज्या दिवशी पोलिसांनी सियाला पडताळणीसाठी घरी आणले, त्या दिवशी तिची दोन बोटे गाडीच्या दारात अडकली होती. त्यांनी सांगितले की, अपघातामुळे तिची बोटे सुजली होती आणि नखे निळी पडली होती. त्यामुळे, कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या हाताच्या प्रतिमेला चुकीच्या पद्धतीने सादर केले जात आहे. सियाच्या वडिलांनी सांगितले की, संपूर्ण माहितीशिवाय ज्या प्रकारे हा फोटो सादर केला जात आहे, ते चुकीचे आहे.
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प्रवीण गोयल यांनी असेही सांगितले की, जर कोणाला त्यांच्या विधानावर विश्वास नसेल, तर ते घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊ शकतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण घटना पोलिसांच्या उपस्थितीत घडली. अलीकडेच, केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील न्यायालयीन कामकाजादरम्यान, सिया गोयलचे काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यापैकी एका व्हिडिओमध्ये ती माध्यमांना मधले बोट दाखवत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेला सुरुवात झाली.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात, पोलिसांनी सुरुवातीला सांगितले होते की दोन्ही आरोपी दीड महिन्यापासून सराव करत होते. त्यानंतर तपासात सांकेतिक शब्दांचा वापर उघड झाला. आता, एक चॅट व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये लिहिले आहे, “लग्न तसेही होणार नाही…” या एका ओळीने केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासाला एक नवीन वळण दिले आहे. तथापि, पोलीस या चॅटचा तपास करत आहेत.
गुरुवारी, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना तिसऱ्यांदा वडगाव सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने त्यांना १६ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. न्यायालयातील सुनावणी संपल्यानंतर, एक स्नॅपचॅट चॅट व्हायरल झाला. हे संभाषण २५ मे रोजीचे आहे.
या चॅटमध्ये, सिया लग्नाची नोंदणी करण्यासाठी तिच्या एका मैत्रिणीकडे आधार कार्ड मागताना दिसत आहे. पण त्यानंतरचा संदेश सर्वाधिक चर्चेत आहे: “लग्न तसेही होणार नाहीये… पण कृपया तुझे आधार कार्ड पाठव.” या एका ओळीमुळे आता सोशल मीडियावर विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तोपर्यंत सर्व काही निश्चित झाले होते का? की हे विधान वेगळ्या संदर्भात केले गेले होते? या प्रश्नांची उत्तरे सध्या कोणाकडेही नाहीत.
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पोलिसांनी यापूर्वी काय खुलासा केला आहे? या प्रकरणात, पोलिसांनी आधीच दावा केला आहे की सिया गोयल आणि चेतन चौधरी सुमारे दीड महिन्यापासून गुन्ह्याची तयारी करत होते. तपासादरम्यान, पोलिसांना अशी माहिती मिळाली की ते दोघे केतनला ढकलण्याचा सराव करत होते. पोलिसांचे असेही म्हणणे आहे की, ते दोघे त्यांच्या संभाषणात सांकेतिक शब्दांचा वापर करत होते, म्हणजेच अशी भाषा जी फक्त त्यांनाच समजत होती. याच कारणामुळे, तपास यंत्रणा आता त्यांचे मोबाईल फोन, चॅट्स, कॉल रेकॉर्ड्स आणि डिजिटल हालचालींची तपासणी करत आहेत.
व्हायरल झालेल्या चॅटमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहिला प्रश्न आहे: हे चॅट खरे आहे का? जर खरे असेल, तर त्यात काही फेरफार करण्यात आला आहे का? लग्नाच्या बुकिंगसाठी आधार कार्ड मागण्याची काय गरज होती? आणि सर्वात मोठा प्रश्न: “लग्न होणार नाही” हे विधान कोणत्या संदर्भात केले गेले? याचा संबंध केतन अग्रवाल हत्याकांडाशी आहे, की हे फक्त एक सामान्य संभाषण होते? या प्रश्नांची उत्तरे तपासानंतरच समोर येतील.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, १८ जून रोजी २६ वर्षीय रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल हिच्यासोबत लोणावळ्यातील लोहगड किल्ल्यावर गेला होता. तपासादरम्यान, सियाचा प्रियकर, चेतन चौधरी, देखील तिथे उपस्थित होता, असा पोलिसांचा दावा आहे.
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सुरुवातीला केतनचा मृत्यू हा एक अपघात मानला जात होता. तथापि, घटनास्थळावरून मिळालेले पुरावे, तांत्रिक पुरावे आणि चौकशीच्या आधारे पोलिसांनी अधिक तपास केल्यावर, प्रकरणाची दिशा बदलली. हा अपघात नसून, पूर्वनियोजित कटाचा भाग म्हणून केलेली हत्या असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या आधारावर, पोलिसांनी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना अटक केली. घटनाक्रम समजून घेण्यासाठी दोन्ही आरोपींना स्वतंत्रपणे गुन्ह्याचे नाट्यरूपांतर करण्यास भाग पाडले, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. पुढील तपास सुरू आहे.