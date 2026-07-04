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Beed News: Tata Brand Misuse? बीडमधील पत्रा उद्योग समूहावर टाटा अधिकाऱ्यांची धाड; पोलिसांचा तपास सुरू

Updated On: Jul 04, 2026 | 03:44 PM IST
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सारांश

बीडमध्ये टाटा कंपनीच्या नावाचा कथित वापर करून पत्र्यांची विक्री होत असल्याच्या माहितीनंतर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांसह जालना रोडवरील एका पत्रा उद्योग समूहावर धाड टाकली. कारवाईत काही संशयित साहित्य जप्त करण्यात आले असून, या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • टाटा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने बीडमधील एका पत्रा उद्योग समूहावर धाड टाकली.
  • तपासादरम्यान काही पत्र्यांवर ‘टाटा’ नाव पंच केलेले आढळल्याची माहिती समोर आली असून संशयित साहित्य जप्त करण्यात आले.
  • या प्रकरणात ट्रेडमार्कचा गैरवापर झाला का, याचा पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे.
बीड : सध्या राज्यभर पावसाळा सुरू झाला असून ग्रामीण भागात घरांच्या दुरुस्तीची कामे वेगाने सुरू आहेत. या काळात पत्र्यांना मोठी मागणी असते. बाजारात टाटा कंपनीचे पत्रे मजबूत आणि दर्जेदार मानले जातात. अशातच बीडमध्ये टाटा कंपनीच्या नावाचा कथित वापर करून पत्र्यांची विक्री होत असल्याची माहिती कंपनीला मिळाली. या माहितीची पडताळणी केल्यानंतर टाटा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने जालना रोड परिसरातील जैन पत्रा उद्योग समूहावर 3 जुलै रोजी धाड टाकली. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून पोलिसांकडून सखोल चौकशी करण्यात येत आहे.

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पत्र्यांवर ‘टाटा’ नाव पंच केलेले आढळल्याचा दावा

टाटा कंपनीचे अधिकारी चार दिवस बीडमध्ये ठाण मांडून संबंधित  माहितीची पडताळणी करत होते. तपासादरम्यान काही पत्र्यांवर ‘टाटा’ नाव पंच केलेले आढळल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने संबंधित उद्योग समूहावर कारवाई केली. या वेळी काही संशयित साहित्यही जप्त करण्यात आले असून ते तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. हा प्रकार नेमका किती दिवसांपासून सुरू होता आणि त्यामागे नेमके काय कारण होते, याचा तपास पोलीस करत आहेत. तसेच तेथील पत्रे आणि इतर साहित्याचीही सखोल चौकशी सुरू आहे.

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गुन्हा दाखल होणार का?

सध्या पोलिसांकडून जप्त करण्यात आलेल्या साहित्याची तपासणी सुरू आहे. संबंधित पत्र्यांवर ‘टाटा’ नावाचा वापर नेमका कशासाठी करण्यात आला होता, तसेच या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे नियमभंग किंवा ट्रेडमार्कचा गैरवापर झाला आहे का, याची चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणी टाटा कंपनीने अधिकृत तक्रार दिल्यास पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बीडमध्ये नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली?

    Ans: टाटा कंपनीच्या नावाचा कथित वापर करून पत्र्यांची विक्री होत असल्याच्या माहितीनंतर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने एका पत्रा उद्योग समूहावर धाड टाकली.

  • Que: कारवाईदरम्यान काय आढळून आले?

    Ans: काही पत्र्यांवर 'टाटा' नाव पंच केलेले आढळल्याची माहिती समोर आली असून, काही संशयित साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे.

  • Que: या प्रकरणात पुढे काय होणार?

    Ans: पोलिस आणि संबंधित यंत्रणा जप्त साहित्य व इतर पुराव्यांची तपासणी करत आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल.

Web Title: Beed news misuse of tata brand tata officials raid a patra corrugated sheet manufacturing group in beed police investigation underway

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Published On: Jul 04, 2026 | 03:44 PM

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