Beed News: Tata Brand Misuse? बीडमधील पत्रा उद्योग समूहावर टाटा अधिकाऱ्यांची धाड; पोलिसांचा तपास सुरू

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पत्र्यांवर ‘टाटा’ नाव पंच केलेले आढळल्याचा दावा
टाटा कंपनीचे अधिकारी चार दिवस बीडमध्ये ठाण मांडून संबंधित माहितीची पडताळणी करत होते. तपासादरम्यान काही पत्र्यांवर ‘टाटा’ नाव पंच केलेले आढळल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने संबंधित उद्योग समूहावर कारवाई केली. या वेळी काही संशयित साहित्यही जप्त करण्यात आले असून ते तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. हा प्रकार नेमका किती दिवसांपासून सुरू होता आणि त्यामागे नेमके काय कारण होते, याचा तपास पोलीस करत आहेत. तसेच तेथील पत्रे आणि इतर साहित्याचीही सखोल चौकशी सुरू आहे.
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गुन्हा दाखल होणार का?
सध्या पोलिसांकडून जप्त करण्यात आलेल्या साहित्याची तपासणी सुरू आहे. संबंधित पत्र्यांवर ‘टाटा’ नावाचा वापर नेमका कशासाठी करण्यात आला होता, तसेच या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे नियमभंग किंवा ट्रेडमार्कचा गैरवापर झाला आहे का, याची चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणी टाटा कंपनीने अधिकृत तक्रार दिल्यास पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.
Ans: टाटा कंपनीच्या नावाचा कथित वापर करून पत्र्यांची विक्री होत असल्याच्या माहितीनंतर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने एका पत्रा उद्योग समूहावर धाड टाकली.
Ans: काही पत्र्यांवर 'टाटा' नाव पंच केलेले आढळल्याची माहिती समोर आली असून, काही संशयित साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे.
Ans: पोलिस आणि संबंधित यंत्रणा जप्त साहित्य व इतर पुराव्यांची तपासणी करत आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल.