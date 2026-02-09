पुणे शहरातील ‘दादागिरी’ मोडीत! ‘एमपीडीए’ अंतर्गत 293 गुन्हेगारांवर स्थानबद्धतेची कारवाई

पुणे : शांतताप्रिय पुण्याची लक्तरे गेल्या काही वर्षात गुन्हेगारीने वेशीला टांगली असताना पुणे पोलिसांनी कडक भूमिका घेत या गुन्हेगारीला मोडीत काढण्यासाठी एमपीडीए आणि मोक्काची ठोस आणि कठोर कारवाई करून गुंडाना धडा शिकवला आहे. झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (एमपीडीए) २९३ जणांना स्थानबद्ध केले, तर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मोक्का) संशयितांवर अधिक कारवाई करून ३७० गुन्हेगारांना कारागृहात पाठवले आहे.
पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पुणे पोलिस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. नुकताच दोन वर्षांचा कालावधी पुर्ण होऊन आठ दिवस पुर्ण केली. या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात गंभीर गुन्ह्यांसोबतच टोळी युद्धाचा देखील भडका उडाल्याचे दिसून आले. पण, या गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडण्याचे काम सुरू केले. त्यांचे आर्थिक स्त्रोत शोधून पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी प्रथमच कारवाई केली. बेकायदा उभारलेले घरे, दुकाने त्यासोबतच जबरदस्तीने बळकावलेले घरे आणि इतर गोष्टी मोडीत काढत पायबंद घालण्यास सुरूवात केली.
धारदार हत्यारांचा वाढता वापर
पुणे शहरातील रस्त्यावरील वाद, टोळीयुद्ध आणि वर्चस्वाच्या संघर्षांत सन २०२४ मध्ये धारदार हत्यारांचा वापर झालेल्या गुन्ह्यांत वाढ झाल्याचे चित्र आहे. ही बाब पोलिसांसमोर नवे आव्हान ठरत असून, गेल्या दोन वर्षांत ‘कोयता गॅंग हा शब्द सर्वसाधारण वापरात आला आहे. तो शहरातील हिंसक गुन्हेगारीचे प्रतीक बनत आहे.
संघटित गुन्हेगारी, खंडणी टोळ्या, सट्टा-जुगार नेटवर्क व हिंसक टोळ्यांवर ‘मोक्का’ अंतर्गत प्रभावी कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक गुन्हेगारी टोळ्यांचे नेटवर्क ‘हिट’ झाले असून, त्यांच्या कारवायांना आळा बसला आहे. – अमितेशकुमार, पोलीस आयुक्त
पिंपरी-चिंचवड पोलीसही अॅक्शन मोडवर
पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या आदेशानुसार शहर पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत. पोलिस उपायुक्तांच्या चारही परिमंडळांतर्गत जानेवारी २०२६ या महिन्यात एकूण ४७ सराईत गुन्हेगारांवर तडीपार/हद्दपारची कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दोन सराइत गुन्हेगारांना ‘एमपीडीए’ कायद्यान्वये एका वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. खून, खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, दरोड्याची तयारी, खंडणीसाठी अपहरण, गंभीर दुखापत, महिलांवरील अत्याचार, बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे तसेच तडीपार आदेशाचा भंग अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या सराईत गुन्हेगारांविरोधात ही व्यापक प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली आहे.