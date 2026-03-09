Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kolhapur Crime: कोल्हापूरमध्ये खळबळ! मनेरमळा परिसरात अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला; चेहरा-मानेवर खोल वार आणि…

कोल्हापूर शहरालगत मनेरमळा परिसरात एका अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह अंगावर कपडे नसलेल्या अवस्थेत रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला. डोक्यावर व चेहऱ्यावर गंभीर मारहाणीच्या खुणा असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 01:27 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • कोल्हापूरमधील मनेरमळा परिसरात धक्कादायक घटना
  • अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला
  • मृतदेह अंगावर कपडे नसलेल्या अवस्थेत सापडला
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. मनेरमळा परिसरात एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच गांधीनगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून पोलीस तपास करत आहे.

चेहरा-मानेवर खोल वार आणि…

मृत व्यक्तीच्या अंगावर कोणतेही कपडे नव्हते. त्याच्या डोक्यावर, मानेवर आणि चेहऱ्यावर जखमेच्या खुणा आहेत. या व्यक्तीला बेदम आणि निर्घृणपणे मारहाण करून संपवण्यात आले असावे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र हा व्यक्ती कोण आहे? या व्यक्तीची हत्या कशी आणि कोणी केली? असे प्रश्न उपस्थित राहतात. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.पोलिसांनी मृतदेहाचा पंचनामा करून तो ताब्यात घेतला आहे. पोलीस या घटनेचे तपास करत असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

Nilanaga Finance Scam: निलंगा रामजानकी फायनान्स घोटाळा; अटकपूर्व जामीन फेटाळूनही आरोपी मोकाट

खळबळजनक! नामांकित इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप; प्राध्यापक अटकेत

कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोल्हापूरच्या केआयटी कॉलेजमधील पर्यावरण विभागाचे प्रमुख प्रा. सौरभ जोशी यांनी एका विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी शेजारील जिल्ह्यातील एका २० वर्षीय विद्यार्थिनीने शुक्रवारी रात्री गोकुळ शिरगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी संशयित सौरभ संजय जोशी याच्याविरुष गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

संशयित सौरभ संजय जोशी (वय 38, रा. स्मृती अपार्टमेंट, बाबूजमाल दर्ग्याजवळ, कोल्हापूर शहर) हे केआयटी कॉलेजमध्ये पर्यावरण विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या एका 20 वर्षीय विद्यार्थिनीला वारंवार आपल्या केबिनमध्ये भेटायला बोलावले. एवढेच नाही तर तिला स्वतःच्या मोबाईलवर मेसेज करण्यास आणि कॉल करण्यास सांगून ते सतत तिच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करत होते. हा प्रकार गेल्या चार- पाच महिन्यांपासून सुरु होता. एकेदिवशी जोशी यांनी पीडित विद्याथीनीला केबिनमध्ये बोलावून तिच्याशी अश्लील चाळे केले.

न्यायालयीन कोठडी

यामुळे पीडित विद्यार्थिनी संतापली. पीडितेने शुक्रवारी रात्री गोकुळ शिरगाव पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत सौरभ जोशीला अटक केली. आज न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना कोल्हापूर शहरालगतच्या मनेरमळा परिसरात घडली.

  • Que: मृतदेह कोणत्या अवस्थेत आढळला?

    Ans: मृतदेह अंगावर कपडे नसलेल्या अवस्थेत आणि रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?

    Ans: पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला असून मृत व्यक्तीची ओळख पटवण्याचा आणि घटनेचा तपास सुरू आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 01:27 PM

