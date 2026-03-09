Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Telangana Crime Telangana Shocked Auto Driver Father Drowns 8 6 And 5 Year Old Girls In A Lake What Is The Reason

Telangana Crime: तेलंगणा हादरले! ऑटोचालक बापाकडून 8, 6 आणि 5 वर्षांच्या मुलींची तलावात केली बुडून हत्या; कारण काय?

एका ऑटोचालक वडिलांनी आपल्या 8, 6 आणि 5 वर्षांच्या तीन मुलींना तलावात बुडवून ठार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. पोलिसांच्या चौकशीत आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली.

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:01 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • तेलंगणातील कामारेड्डी जिल्ह्यात संतापजनक घटना
  • वडिलांनीच आपल्या तीन अल्पवयीन मुलींची हत्या केली
  • मुलींना तलावात नेऊन एक-एक करून पाण्यात फेकल्याचा आरोप
तेलंगणा: तेलंगणा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वडिलांनी आपल्याच पोटच्या तीन अल्पवयीन मुलींची निर्घृण हत्या केल्याची समोर आली आहे. रविवारी पोलिसांनी आरोपीला ऑटो-रिक्षा चालकाला अटक केली होती. त्याने आपल्या मुलींना तलावात बुडवून मारल्याचं सांगण्यात येत आहे. या घटनेने तेलंगणा हादरून गेले.

काय नेमकं प्रकरण?

6 मार्च रोजी आरोपी ऑटो चालक आणि त्याच्या पत्नीने पोलिसांत तक्रार केली, त्याच्या 8, 6 आणि 5 वर्षांच्या तीन मुली अचानक बेपत्ता झाल्या. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तात्काळ शोधायला सुरुवात केली. मुलींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी स्थानिक रहिवाशांची चौकशी केली आणि मुलींचे फोटो सोशल मिडिया आणि मेसेंजिग अॅपवर शेअर केले होते.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाची १.३३ कोटींची फसवणूक; प्लॉटच्या नावाखाली सहा जणांनी लावला चुना

पोलिसांनी वडिलांची कडक चौकशी केली असता, मुलींना शेवटच्या क्षणी कुठे पहिले याची मागणी केली होती. तो त्याच्या बोलण्यावर ठाम नव्हता. पोलिसांना त्याच्या हालचालींवर संशय आला आणि तांत्रिक तपासणी आणि कठोर चौकशीनंतर त्याने गुन्हा कबूल केला.

कारण काय?

चौकशीत आरोपी ऑटोचालक ड्रग्ज व्यसनी असल्याचे समोर आले आहे. आर्थिक अडचणींच्या सामना करत असल्याचे उघड झाले. त्याने पोलिसांना सांगितले की, त्याच्या तीन मुलींचे पालनपोषण करणे कठीण होत चालले होते, म्हणून त्याने त्यांना मारण्याचा निर्णय घेतला होता.

कशी केली हत्या?

आरोपींनी पुढे सांगितले की, त्याच्या कटानुसार त्याने ६ ६ मार्च रोजी सकाळी कोणत्यातरी बहाण्याने तिन्ही मुलींना तलावाकडे नेले आणि त्यांना एक- एक करून तलावात फेकून देण्यात आले होते. पोलिसांनी सांगितलं की, त्याला हत्येच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे.

६५ वर्षीय सासूवर जावयाने केला बलात्कार, त्यांनतर मारहाण करत…

तेलंगणाच्या नागरकुरनूल जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका व्यक्तीने आपल्या सासूवर बलात्कार करून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने आरोपीच्या पत्नीनेच आपल्या पतीविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी आरोपी पतीला ताब्यात घेतले असून आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास करत असून दारूच्या नशेत त्याने हे निर्दयी कृत्य केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

 

चलो निकलो यहा से! रत्नागिरी पोलिसांची मोठी कारवाई; बांग्लादेशी महिलेला केली अटक

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: आरोपी कोण आहे?

  • Que: मुलींचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: आरोपीने मुलींना तलावात नेऊन एक-एक करून पाण्यात फेकून त्यांची हत्या केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले.

  • Que: पोलिसांना हा प्रकार कसा समजला?

    Ans: सुरुवातीला मुली बेपत्ता असल्याची तक्रार देण्यात आली होती. तपासादरम्यान पोलिसांनी वडिलांची चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

Web Title: Telangana crime telangana shocked auto driver father drowns 8 6 and 5 year old girls in a lake what is the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 03:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…
1

Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

Kolhapur Crime: कोल्हापूरमध्ये खळबळ! मनेरमळा परिसरात अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला; चेहरा-मानेवर खोल वार आणि…
2

Kolhapur Crime: कोल्हापूरमध्ये खळबळ! मनेरमळा परिसरात अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला; चेहरा-मानेवर खोल वार आणि…

Uttar Pradesh Crime: आधी बहिणीची हत्या केली, नंतर आईवरही सपासप वार केला; आयटी इंजिनीअरच भयानक कृत्य! कारण काय?
3

Uttar Pradesh Crime: आधी बहिणीची हत्या केली, नंतर आईवरही सपासप वार केला; आयटी इंजिनीअरच भयानक कृत्य! कारण काय?

Thane Crime: रक्ताने माखलेली कार सापडल्याने खळबळ; तपासात उघडकीस आला उबेर चालक हत्येचा धक्कादायक प्रकार
4

Thane Crime: रक्ताने माखलेली कार सापडल्याने खळबळ; तपासात उघडकीस आला उबेर चालक हत्येचा धक्कादायक प्रकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Telangana Crime: तेलंगणा हादरले! ऑटोचालक बापाकडून 8, 6 आणि 5 वर्षांच्या मुलींची तलावात केली बुडून हत्या; कारण काय?

Telangana Crime: तेलंगणा हादरले! ऑटोचालक बापाकडून 8, 6 आणि 5 वर्षांच्या मुलींची तलावात केली बुडून हत्या; कारण काय?

Mar 09, 2026 | 03:01 PM
Kolhapur News : कोकण ते कोल्हापूर प्रवास आता होणार सोपा; रोजगार हमी योजनेतून विकासकामाला गती

Kolhapur News : कोकण ते कोल्हापूर प्रवास आता होणार सोपा; रोजगार हमी योजनेतून विकासकामाला गती

Mar 09, 2026 | 02:52 PM
N फॉर North Korea, N फॉर नरक? इतके कडक निर्बंध, देशात जगणे जणू मरण्यासारखे

N फॉर North Korea, N फॉर नरक? इतके कडक निर्बंध, देशात जगणे जणू मरण्यासारखे

Mar 09, 2026 | 02:52 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाची १.३३ कोटींची फसवणूक; प्लॉटच्या नावाखाली सहा जणांनी लावला चुना

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाची १.३३ कोटींची फसवणूक; प्लॉटच्या नावाखाली सहा जणांनी लावला चुना

Mar 09, 2026 | 02:47 PM
T20 World Cup 2026 : संजू सॅमसन ठरला खरा ‘गेम चेंजर’, भारताला तिसऱ्यांदा विश्वविजेते बनवण्यात बजावली मोठी भूमिका

T20 World Cup 2026 : संजू सॅमसन ठरला खरा ‘गेम चेंजर’, भारताला तिसऱ्यांदा विश्वविजेते बनवण्यात बजावली मोठी भूमिका

Mar 09, 2026 | 02:47 PM
Jana Nayagan ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? थलापती विजय पुन्हा CBI समोर हजर; नव्या पुराव्यांसह होणार चौकशी

Jana Nayagan ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? थलापती विजय पुन्हा CBI समोर हजर; नव्या पुराव्यांसह होणार चौकशी

Mar 09, 2026 | 02:47 PM
सर्वात स्लिम ‘iPhone Air’वर तब्बल 26000 रुपयांचं बंपर डिस्काउंट, Amazon सेलची धमाकेदार ऑफर!

सर्वात स्लिम ‘iPhone Air’वर तब्बल 26000 रुपयांचं बंपर डिस्काउंट, Amazon सेलची धमाकेदार ऑफर!

Mar 09, 2026 | 02:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM