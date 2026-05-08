Pune Crime: पुण्यात प्रेमप्रकरणातून थरारक हल्ला! लग्न ठरल्याचा राग, तरुणीवर ब्लेडने वार; १० दिवसांनी मृत्यू

कॅबिनेट मंत्र्याच्या खासगी स्विय सहाय्यक फरार; शोधासाठी पोलिसांची दोन पथके नियुक्त
लग्न ठरलं म्हणून मुलाला राग अनावर
यातील आरोपी दिलीप राठोड हा एका मॉल मध्ये कामाला होते. तिथे या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. मात्र अलीकडच्या दिवसात कॉल केले असता मुलगी प्रतिसाद देत नव्हती. त्याचा त्याला राग होता. दिलीपला तिच्या सोबत लग्न करायचं होत. मात्र ती गावी गेली आणि तिने माझं लग्न ठरल आहे त्याला सांगताच त्याला राग अनावर झाला आणि २९ एप्रिलला त्याने घरी जाऊन मुलीवर वार केली आणि ब्लेड ने गळा चिरला. मुलीला रुग्णालयात भरती करण्यात आल. मात्र तिची झुंज अपयशी ठरली आहे.
मुलीने चिठ्ठीवर नाव लिहून दिली माहिती
जेव्हा त्याने ब्लेड ने वार केले तेव्हा तिला बोलता येत नव्हता. कोणी केल आहे हे तिने दिलीप राठोड याच नाव हे चिठीत लिहिल आणि त्या नंतर चंदन नगर पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. काल त्याला शिवाजीनगर कोर्टात हजर करण्यात आल होत. त्याला १० तारखे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आता या सगळ्या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत. मात्र प्रेमात लग्न ठरल हे दिलीपला मान्य झाल नाही आणि त्याने थेट मुलीचा काटा काढला. कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आरोपी सध्या अटकेत आहे आणि अधिक तपास हा केला जात आहे.
