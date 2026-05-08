  • Shocking Attack In Pune Stemming From A Love Affair Enraged Over The Fixing Of Her Marriage Attacker Slashes Young Woman With A Blade Victim Dies 10 Days Later

Pune Crime: पुण्यात प्रेमप्रकरणातून थरारक हल्ला! लग्न ठरल्याचा राग, तरुणीवर ब्लेडने वार; १० दिवसांनी मृत्यू

पुण्यातील चंदननगरमध्ये प्रेमप्रकरणातून तरुणाने तरुणीच्या घरात घुसून ब्लेडने हल्ला केला. १० दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर तरुणीचा मृत्यू झाला. आरोपी दिलीप राठोडला पोलिसांनी अटक केली आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 12:05 PM
  • लग्न ठरल्याचं सांगितल्याने आरोपी दिलीप राठोड संतापला होता.
  • २९ एप्रिलला तरुणीच्या घरात घुसून ब्लेडने गळ्यावर आणि चेहऱ्यावर वार केले.
  • जखमी अवस्थेत तरुणीने चिठ्ठीवर आरोपीचं नाव लिहिलं; पोलिसांनी अटक केली.
पुणे: पुण्यात रोज कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडत चालली आहे. याची ताजी उदाहरणे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुण्यात पोलिसांचा धाकच उरला नाही. २९ एप्रिलला ला पुण्यातील चंदन नगर परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली होती. ती म्हणजे दिलीप राठोड नावाच्या तरुणाने (वय २२) एका मुलीच्या घरात घुसून त्याने तिच्या चेहऱ्यावर ब्लेडने वार केले होते. मुलगी मूळची राहणारी ही उत्तरप्रदेशातील आहे. उजाला देवी दोहरे अस या तरुणीचं नाव होत. हिच्यावर तरुणाने घरात कोणी नसताना घुसून वार केले. मुलगी रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. तिला उपचासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल होत. मात्र अखेर तिची १० दिवसांची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली आणि तिचा आज मृत्यू झाला आहे. सलग १० दिवस मुलीवर रुग्णालयात उपचार सुरू होते.

लग्न ठरलं म्हणून मुलाला राग अनावर

यातील आरोपी दिलीप राठोड हा एका मॉल मध्ये कामाला होते. तिथे या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. मात्र अलीकडच्या दिवसात कॉल केले असता मुलगी प्रतिसाद देत नव्हती. त्याचा त्याला राग होता. दिलीपला तिच्या सोबत लग्न करायचं होत. मात्र ती गावी गेली आणि तिने माझं लग्न ठरल आहे त्याला सांगताच त्याला राग अनावर झाला आणि २९ एप्रिलला त्याने घरी जाऊन मुलीवर वार केली आणि ब्लेड ने गळा चिरला. मुलीला रुग्णालयात भरती करण्यात आल. मात्र तिची झुंज अपयशी ठरली आहे.

मुलीने चिठ्ठीवर नाव लिहून दिली माहिती

जेव्हा त्याने ब्लेड ने वार केले तेव्हा तिला बोलता येत नव्हता. कोणी केल आहे हे तिने दिलीप राठोड याच नाव हे चिठीत लिहिल आणि त्या नंतर चंदन नगर पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. काल त्याला शिवाजीनगर कोर्टात हजर करण्यात आल होत. त्याला १० तारखे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आता या सगळ्या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत. मात्र प्रेमात लग्न ठरल हे दिलीपला मान्य झाल नाही आणि त्याने थेट मुलीचा काटा काढला. कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आरोपी सध्या अटकेत आहे आणि अधिक तपास हा केला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना पुण्यात कुठे घडली?

    Ans: ही घटना पुण्यातील चंदननगर परिसरात घडली.

  • Que: आरोपीने हल्ला का केला?

    Ans: तरुणीचं दुसरीकडे लग्न ठरल्याचं समजल्याने आरोपी संतापला होता.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर काय कारवाई केली?

    Ans: चंदननगर पोलिसांनी आरोपी दिलीप राठोडला अटक करून पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

