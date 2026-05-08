Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Hyderabad Ips V Sumathi Undercover Operation 40 Men Approached In 3 Hours

फुल गेम झाला ना! वेशांतर करून रात्री रस्त्यावर उतरली महिला IPS अधिकारी, अन् समोर आलं पुरुषांचं धक्कादायक रूप, मग पुढे….

एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हैदराबाद येथील पोलिस आयुक्त व्ही. सुमती यांनी केलेल्या अंडकव्हर ऑपरेशनमध्ये पुरुषांचं धक्कादाक वास्तव समोर आले आहे. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 02:34 PM
hyderabad ips v sumathi undercover operation 40 men approached in 3 hours

फुल गेम झाला ना! वेशांतर करून रात्री रस्त्यावर उतरली महिला IPS अधिकारी, अन् समोर आलं पुरुषांचं धक्कादायक रूप, मग पुढे.... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • महिला IPS अधिकाऱ्याचे अंडरकव्हर ऑपरेशन
  • वेश बदलून रस्त्यावर उतरल्या अन्..
  • ३ तासांत ४० पुरुषांनी केलं अप्रोच
  • व्हिडिओ व्हायरल
Hyderabad IPS Undercover Operation Video : गेल्या काही दिवसांत महिला आणि मुलींवर अत्यांच्याराच्या अनेक घटना समोर आल्या आहे. दररोज कोणत्या ना कोणत्या चिमुरडीवर, महिलेवर अत्याचाराची बातमी माध्यमांमध्ये ऐकायला मिळते. यामुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न सतत उपस्थित होतो. महिलांच्या सुरक्षेबाबात केल्या जाणाऱ्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह लागते. सध्या हे दावे किती फोल आहेत याचा प्रत्यय देणारी एक धक्कादायक घटना

सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांची जिरली! म्हैसूरच्या रस्त्यांवर लावण्यात आली आरशांची भिंत; Video Viral

नेमकी काय आहे घटना?

हैदराबादच्या मलकाजगरिच्या पोलिस आयुक्त व्ही समुती यांनी शहरात महिलांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी एक विशेष अंडरकव्हर ऑपरेशन राबवले. त्यान एका साध्या महिलेच्या वेषात रात्रीच्या अंधारात रस्त्यावर उतरल्या. यादरम्याव तब्बत ४० पुरुषांनी त्यांनी डर्टी अप्रोत केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.

व्ही. समुती यांनी मध्यरात्री १२.३० ते पहाटे ३.३० च्या वेळेत दिलसुखनगर बस स्टॉपवर सामान्य वेशात उभ्या राहिल्या होत्या. पोलिस आयुक्त असूनही त्यांना कोणी ओळखू शकले नाही. या तीन तासांच्या कालावधीत त्यांनी ४० पुरुषांनी अप्रोज केले. धक्कादायक म्हणजे यामध्ये केवळ मद्यधुंदच नाही, तर उच्चशिक्षित विद्यार्थी, खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता. या पुरुषांनी सुमती यांना काय चलणार का? असे अत्यंत आक्षेपार्ह प्रश्न विचारले.

हे सर्व घडत असताना एक पोलिस पथक काही अंतरावर साध्या वेशात तैनात होते. कोणाकडून गैरवर्तनाचा प्रयत्न झाला तर त्याला तात्काळ अटक करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, या सर्वांची ओळख पटवण्यात आली आहे. सुमती यांनी या पुरुषांना महिलांशी कसे वागावे याचे धडे दिले असून कडक कारवाईचे आदेश दिले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

सध्या या घटनेने संपूर्ण सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. या घटनेवर अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या अशा नराधमांना थेट फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे असे म्हटले आहे, तर काहींनी यांना फाशी देऊन काही होणार नाही, असे म्हटले आहे. तसेच उच्चशिक्षित लोकांनीही सुमती यांनी अप्रोच केल्याने शिक्षण नाही, तर मानसिकता महत्त्वाची असते असे लोकांचे म्हणणे आहे.

लग्नात तुफान राडा! रसगुल्ला खाताना नखरे करणं नवरदेवाला पडलं महागात; नवरीचा पारा चढला अन्…, VIDEO VIRAL

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Hyderabad ips v sumathi undercover operation 40 men approached in 3 hours

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 02:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral
1

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 
2

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral
3

6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral

दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral
4

दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

May 15, 2026 | 11:59 AM
Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

May 15, 2026 | 11:58 AM
St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

May 15, 2026 | 11:53 AM
Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

May 15, 2026 | 11:47 AM
Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

May 15, 2026 | 11:39 AM
Shivsena News : “महायुतीत कोणताही वाद नाही”, आनंद परांजपे यांच्या प्रवेशावर उदय सामंतांची भूमिका स्पष्ट

Shivsena News : “महायुतीत कोणताही वाद नाही”, आनंद परांजपे यांच्या प्रवेशावर उदय सामंतांची भूमिका स्पष्ट

May 15, 2026 | 11:39 AM
Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ

Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ

May 15, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM