फुल गेम झाला ना! वेशांतर करून रात्री रस्त्यावर उतरली महिला IPS अधिकारी, अन् समोर आलं पुरुषांचं धक्कादायक रूप, मग पुढे….

सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांची जिरली! म्हैसूरच्या रस्त्यांवर लावण्यात आली आरशांची भिंत; Video Viral
नेमकी काय आहे घटना?
हैदराबादच्या मलकाजगरिच्या पोलिस आयुक्त व्ही समुती यांनी शहरात महिलांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी एक विशेष अंडरकव्हर ऑपरेशन राबवले. त्यान एका साध्या महिलेच्या वेषात रात्रीच्या अंधारात रस्त्यावर उतरल्या. यादरम्याव तब्बत ४० पुरुषांनी त्यांनी डर्टी अप्रोत केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.
व्ही. समुती यांनी मध्यरात्री १२.३० ते पहाटे ३.३० च्या वेळेत दिलसुखनगर बस स्टॉपवर सामान्य वेशात उभ्या राहिल्या होत्या. पोलिस आयुक्त असूनही त्यांना कोणी ओळखू शकले नाही. या तीन तासांच्या कालावधीत त्यांनी ४० पुरुषांनी अप्रोज केले. धक्कादायक म्हणजे यामध्ये केवळ मद्यधुंदच नाही, तर उच्चशिक्षित विद्यार्थी, खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता. या पुरुषांनी सुमती यांना काय चलणार का? असे अत्यंत आक्षेपार्ह प्रश्न विचारले.
हे सर्व घडत असताना एक पोलिस पथक काही अंतरावर साध्या वेशात तैनात होते. कोणाकडून गैरवर्तनाचा प्रयत्न झाला तर त्याला तात्काळ अटक करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, या सर्वांची ओळख पटवण्यात आली आहे. सुमती यांनी या पुरुषांना महिलांशी कसे वागावे याचे धडे दिले असून कडक कारवाईचे आदेश दिले आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
#BREAKING IPS CP Sumathi stood at Dilsukhnagar past midnight exposing systemic harassment as 40 men approached her with vulgar offers This brave undercover operation highlights the urgent need for safer streets#WomensSafety #Hyderabad @TelanganaCOPs @hydcitypolice pic.twitter.com/VbxL1SkuD3 — jarvis ☠️ (@Vishii14) May 6, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
सध्या या घटनेने संपूर्ण सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. या घटनेवर अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या अशा नराधमांना थेट फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे असे म्हटले आहे, तर काहींनी यांना फाशी देऊन काही होणार नाही, असे म्हटले आहे. तसेच उच्चशिक्षित लोकांनीही सुमती यांनी अप्रोच केल्याने शिक्षण नाही, तर मानसिकता महत्त्वाची असते असे लोकांचे म्हणणे आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.