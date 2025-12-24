Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pune Crime: प्रेमप्रकरणाच्या वादातून कात्रजमध्ये तरुणाची निर्घृण हत्या, दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

कात्रजच्या आंबेगाव परिसरात प्रेमप्रकरणाच्या वादातून जावेद पठाण या तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने हल्ला करून खून करण्यात आला. आरोपी संदीप भुरके व त्याचा साथीदार फरार असून पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 02:42 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • प्रेमसंबंध तोडण्याच्या वादातून जावेद पठाणवर प्राणघातक हल्ला
  • गंभीर जखमी अवस्थेत उपचारादरम्यान जावेदचा मृत्यू
  • दोघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल; आरोपी फरार
पुणे: पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेमप्रकरणाच्या वादातून तरुणाची हत्या केल्याची धक्कदायक घटना कात्रज येथील आंबेगाव परिसरात घडली आहे. या प्रकरणी आंबेगाव पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव जावेद ख्वाजामियाँ पठाण (वय ३४, रा. ख्वाजानगर, शनी मंदिराजवळ, भोकर, जि. नांदेड) असे आहे.

Chandrapur Kidney Trafficking: चंद्रपूरपासून कंबोडियापर्यंत किडनी तस्करीचं जाळं! ‘डॉक्टर’ बनलेल्या इंजिनिअरचा पर्दाफाश

काय घडलं नेमकं?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जावेद पुण्यात एका ठिकाणी काम करत होता. त्यावेळी आरोपी संदीप भुरके याच्या नात्यातील एका तरुणीशी त्याची ओळख झाली होती. ओलक्खीचे रूपांतर पुढे प्रेमसंबंधात झाले. मात्र या प्रेमप्रकरणास आरोपी संदीप याचा विरोध होता. सोमवारी सायंकाळी साडेसहा ते सातच्या दरम्यान जावेद आंबेगाव परिसरातील गायमुख परिसरात थांबला असतांना आरोपी संदीप आणि त्याच्या साथीदाराने त्याला गाठले.

त्याला तरुणीसोबतचे प्रेमसंबंध तोडण्यास सांगितले. त्यावरून त्यांच्यात वाद झाला. या वादातून आरोपी संदीप आणि त्याच्या मित्राने जावेदवार तीक्ष्ण शस्त्राने वार केले. गंभीर जखमी अवस्थेत जावेदला तातडीने खासगीही रुग्णालयात दाखल कारण्यात आले. त्यानंतर त्याला ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान रात्री उशिरा त्याचा मृत्यू झाला.

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. आरोपी संदीप भुरके आणि त्याचा साथीदार फरार असून, त्यांना अटक करण्यासाठी पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहे. याबाबत रौफ उस्मान शेख (वय ३५) यांनी आंबेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. जावेद पठाण हा फिर्यादी रौफ शेख याचा भाऊ होता. पोलीस याप्रकरणाचा तपास करत आहे.

चोरांची नवी करामत! PMP बसमध्ये टोळी सक्रिय; पोलिसांकडून आठ दिवस गस्त अन् पुन्हा…

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) बससेवा ही पुणे शहराची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. साधारणपणे दररोज दहा ते अकरा लाख प्रवासी पीएमपी बसने प्रवास करतात. मात्र, अलीकडील काळात पीएमपी बसमधील चोरीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दररोज अशा घटना घडत असून, यामध्ये महिला प्रवाशांचे चेन,सोन्याच्या बांगड्या,प्रवाशांचे मोबाईल,पाकिटे आदी वस्तू चोरीला जात आहेत.तत्कालीन पीएमपी अध्यक्ष दिपा मुधोळ–मुडे यांनी या चोरांना आळा घालण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तांना यासंदर्भात पत्र पाठवले होते. त्यानंतर पोलीस प्रशासनाकडून एक पथक नेमून आठ दिवस गस्त घालण्यात आली. मात्र, त्यानंतर परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे वैसे’ झाली आहे.

Bengaluru Crime: पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय; भररस्त्यात अडकवत गोळ्या झाडून केली हत्या, नंतर थेट पोलीस ठाण्यात केले सरेंडर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जावेद पठाणचा खून कशामुळे झाला?

    Ans: प्रेमप्रकरणाच्या वादातून आणि संबंध तोडण्याच्या मुद्द्यावरून वाद वाढला.

  • Que: हल्ला कुठे आणि कधी झाला?

    Ans: सोमवारी सायंकाळी कात्रज येथील आंबेगाव परिसरात हल्ला झाला.

  • Que: आरोपी सध्या कुठे आहेत?

    Ans: संदीप भुरके आणि त्याचा साथीदार फरार असून पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.

Web Title: Pune crimea young man was brutally murdered in katraj over a love affair dispute

Published On: Dec 24, 2025 | 02:42 PM

