Bengaluru Crime: पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय; भररस्त्यात अडकवत गोळ्या झाडून केली हत्या, नंतर थेट पोलीस ठाण्यात केले सरेंडर

बंगळुरूमध्ये 40 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत रस्त्यात अडवून चार गोळ्या झाडत हत्या केली. घटनेनंतर आरोपीने स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन शरणागती पत्करली.

Updated On: Dec 24, 2025 | 01:33 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पत्नी बँकेत कामावरून घरी परतत असताना गोळीबार
  • दीड वर्षांपासून पती-पत्नी वेगळे राहत होते
  • हत्या केल्यानंतर आरोपी पतीची पोलीस ठाण्यात शरणागती
बंगळुरू: बंगळुरूमधून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पतीनेच आपल्या पत्नीची गोळ्या झाडून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्या केल्यानंतर त्याने थेट पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन सरेंडर केले. मंगळवारी संध्याकाळच्या सुमारास ही घटना घडली. हत्या करणारा ४० वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजीनिअर आहे. त्याने आपल्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे.

Uttarpradesh Crime: शिकवणीच्या नावाखाली घाणेरडा प्रकार! मौलवीकडून 14 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आरोपी अटकेत

काय घडलं नेमकं?

भुवनेश्वरी (39) ही ‘यूनिअन बँक ऑफ इंडिया’च्या बसवेश्वरननगर ब्रांचमध्ये असिस्टंट मॅनेजर म्हणून कार्यरत होती. ती कामावरून घरी परतत असतांना आरोपी पती बालामुरुगनने तिला संध्याकाळी 6.30 ते 7 च्यादरम्यान, मगाडी रोडजवळ तिला वाटेत थांबवलं आणि त्याने आपल्या पत्नीवर पिस्तूलमधून चार गोळ्या झाडात हत्या केली. भुवनेश्वरी ही गंभीररीत्या जखमी होऊन जमिनीवर कोसळली आणि तिला तातडीने शानबाग रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथे पोहोचल्यानंतर तिला मृत घोषित करण्यात आले.

दोघे राहत होते वेगळे

आरोपी आणि मृत महिलेचं लग्न २०११ मध्ये झालं होत. त्यांना दोन मुलं सुद्धा आहे. लग्नानंतर काही महिन्यात त्यांच्यात सतत वाद होऊ लागले आणि त्यामुळे ते जवळपास १८ महिन्यांपासून एकमेकांपासून वेगळे राहत होते. पतीपासून दूर राहण्यासाठी पीडित भुवनेश्वरी सहा महिन्यांपूर्वी व्हाइटफील्ड येथील राजाजीनगरमध्ये शिफ्ट झाली. एका आठवड्यापूर्वीच आरोपी बालमुरूगनने भुवनेश्वरीपासून घटस्फोट मिळवण्यासाठी तिला कायदेशीर नोटीस देखील पाठवली होती. आरोपीला त्याच्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता. त्यातून त्याने हत्या केल्याचे समोर आले आहे.

गुन्हा दाखल

आरोपी हा एका प्रायव्हेट आयटी फर्ममध्ये काम करत होता. मात्र मागील चार महिन्यांपासून त्याला कुठेच काम न मिळाल्याने तो बेरोजगार होता. पत्नीच्या हत्येनंतर, आरोपी बालामुरुगन मगाडी रोड पोलीस स्टेशनमध्ये गेला आणि आपला गुन्हा कबूल केला. एवढेच नाही तर हत्याकारण्यासाठी वापरण्यात आलेली पिस्तूल सुद्धा त्याने पोलिसांच्या ताब्यात दिली. पोलिसांनी त्याच्यावर BNS सेक्शन 103 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.

Mumbai Cyber Crime: ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली 85 वर्षीय निवृत्त शिक्षकाची 9 कोटींची फसवणूक; साताऱ्यातील तरुण अटकेत

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे आणि कधी घडली?

    Ans: मंगळवारी संध्याकाळी बंगळुरूच्या मगाडी रोड परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: हत्येचं कारण काय सांगितलं जात आहे?

    Ans: पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय आणि वैवाहिक वाद हे मुख्य कारण असल्याची माहिती आहे.

  • Que: आरोपीविरोधात कोणती कारवाई झाली आहे?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीविरोधात BNS सेक्शन 103 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Published On: Dec 24, 2025 | 01:33 PM

