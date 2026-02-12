Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पाणी मागून घरात शिरला अन्‌…; रिक्षाचालकाने वृद्धेचा गळा आवळून चोरले दागिने, विश्वासाला तडा!

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ओळखीच्या रिक्षाचालकाने ६४ वर्षीय वृद्धेचा गळा आवळून जीव घेण्याचा प्रयत्न करत साडेसात तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे काही तासांत आरोपीला अटक केली.

Updated On: Feb 12, 2026 | 12:58 PM
  • आरोपी रिक्षाचालक ओळखीचा असल्याने घरात प्रवेश
  • गळा आवळून वृद्धेला बेशुद्ध केले
  • साडेसात तोळ्यांचे दागिने चोरी
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ओळखीच्या रिक्षाचालकाने ६४ वर्षीय वृद्ध महिलेचा गळा आवळून त्यांच्या गळ्यातील साडेसात तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने लंपास केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना शिवाजीनगर परिसरात घडली आहे. पोलिसांनी अवघ्या काही तासत आरोपीला अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

आरोपीचे नाव आकाश माधव अंभोरे असे आहे. तो फिर्यादी सुनंदा अशोक (६४) यांना २०१८ पासून ओळखत होता. सुनंदा यांच्या पतीच्या निधनानंतर त्या एकट्या राहत होत्या. त्यांच्या आजारपणामुळे दवाखान्यात जाण्यासाठी त्या नेहमी आकाशच्या रिक्षेचा वापर करत होत्या. त्यामुळे त्यांचा विश्वास आकाशवर होता.

मात्र गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून आकाश रोज संध्याकाळी त्यांच्या घरी येत होता. सोमवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास तो त्यांच्या घरी आला. त्याने प्यायला पाणी मागितले. पाणी आणण्यासाठी सुनंदाबाई स्वयंपाकघरात गेल्या, तेव्हा त्याने मागून येत रुमालाने त्यांचा गेला आवळला. श्वास कोंडल्याने त्या बेशुद्ध पडल्या.

काही वेळाने त्यांना शुद्ध आली. शुद्धीवर आल्यांनतर त्यांच्या गळ्यातील पाच टोळ्यांची ५३ मण्यांची रुद्राक्ष माळ आणि अडीच तोळ्यांची ८४ मण्यांची तुळशीमाळ चोरीला गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तात्काळ नातेवाईकांना कळवून पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत त्याला शोधायला सुरुवात केली. गुन्हे शाखा, जवाहरनगर आणि उस्मानपुरा पोलिसांची पथकेही तपासात सहभागी झाली. तांत्रिक तपासातून आरोपीचे लोकेशन कमळापूर फाटा परिसरात असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी त्याचा पाठलाग केला. पोलिसांचे वाहन पाहताच आरोपीने स्पोर्ट्स
बाईकवरून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गाडी घसरल्याने तो खाली पडला. तरीही तो पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून त्याला गजाआड केले.

छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शाळेमध्ये चार मुलांनी त्यांच्याच वर्गमित्रावर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पीडित आणि अत्याचार करणारे विध्यार्थी हे सहावीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहेत. ही घटना एका नामांकित इंग्रजी शाळेमध्ये घडली आहे. त्यांच्यावर पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: छत्रपती संभाजीनगरच्या शिवाजीनगर परिसरात.

  • Que: आरोपी कोण होता?

    Ans: पीडित वृद्धेला परिचित असलेला रिक्षाचालक.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: तांत्रिक तपास करून काही तासांत आरोपीला अटक केली.

