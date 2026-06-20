Pune News: जयपूरमध्ये शाही लग्नाची तयारी, पण लोहगडावर काळाचा घाला; 26 वर्षीय तरुण उद्योजकाचा 350 फूट दरीत पडून मृत्यू

नेमकं काय घडलं?
मृत्यू झालेल्या तरुण बिझनेसमच नाव केतन विशाल अग्रवाल असे आहे. केतन अग्रवाल हे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचे सुपुत्र होते. लोहगड हे ठिकाण पुणे आणि मुंबईतील पर्यटकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय असून, पावसाळ्यात येथे पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. केतन हे आपल्या कुटुंबियांसोबत आणि मित्रांसोबत लोहगड किल्ल्याला भेट देण्यासाठी गेले होते. किल्ल्याच्या विविध भागांची पाहणी करत असताना, अचानक त्यांचा पाय घसरला आणि ते थेट दरीत कोसळले. त्यांना सावरण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
या घटनेची माहिती लोणावळा ग्रामीण पोलिसांना आणि शिवदुर्ग मित्र आणि मावळ वन्यजीव रक्षक संस्थेला मिळताच ते तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. दुर्गम भाग आणि पावसाळी वातावरणामुळे रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये मोठ्या अडचणी आल्या, तरीही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत केतन यांचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात आला.
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जयपूरमध्ये शाही लग्नाची तयारी
१९ जूनला केतन यांच्या होणाऱ्या पत्नीचा वाढदिवस होता, ज्यासाठी त्यांनी महाबळेश्वरमध्ये खास सेलिब्रेशनचे नियोजन केले होते. या वाढदिवसाच्या उत्साहापाठोपाठ पुढच्याच महिन्यात जयपूरमध्ये त्यांचा शाही विवाह सोहळा होणार होता. यासाठी जयपूरमधील एक भव्य राजवाडा बुक करण्यात आला होता आणि पाहुण्यांच्या सोयीसाठी विशेष दोन विमानांचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. केतनच्या अकाली निधनामुळे नातेवाईक, मित्र आणि व्यावसायिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलीस संपूर्ण घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. या दुर्घटनेने पुन्हा एकदा पर्यटकांच्या सुरक्षेचा आणि डोंगराळ भागात फिरताना घ्यायच्या काळजीचा प्रश्न गंभीरपणे समोर आणला आहे. प्रशासनाकडून अशा प्रकारच्या पर्यटन स्थळांवर सुरक्षेच्या उपाययोजना वाढवण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
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Ans: लोहगड किल्ल्याची पाहणी करताना अचानक पाय घसरल्याने ते 350 फूट खोल दरीत कोसळले आणि त्यांचा मृत्यू झाला.
Ans: केतन अग्रवाल हे 26 वर्षांचे होते.
Ans: लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी तपास केला असून आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.