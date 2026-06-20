शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pune News Preparations For A Royal Wedding In Jaipur But Tragedy Strikes At Lohagad 26 Year Old Entrepreneur Dies After Falling Into A 350 Foot Gorge

Pune News: जयपूरमध्ये शाही लग्नाची तयारी, पण लोहगडावर काळाचा घाला; 26 वर्षीय तरुण उद्योजकाचा 350 फूट दरीत पडून मृत्यू

Updated On: Jun 20, 2026 | 09:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे जिल्ह्यातील लोहगड किल्ल्यावर 26 वर्षीय तरुण उद्योजक केतन विशाल अग्रवाल यांचा 350 फूट खोल दरीत पडून मृत्यू झाला. कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत फिरण्यासाठी गेलेल्या केतन यांचा अचानक पाय घसरला. काही दिवसांतच होणाऱ्या लग्नाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या दुर्घटनेने अग्रवाल कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लोहगड किल्ल्यावर पाय घसरून तरुण उद्योजकाचा दरीत पडून मृत्यू.
  • केतन अग्रवाल हे कुटुंबासोबत पर्यटनासाठी गेले होते.
  • लग्नाची तयारी सुरू असतानाच झालेल्या दुर्घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त.
पुणे: पुणे जिल्ह्यातील लोहगड किल्ल्यावर एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. फिरण्यासाठी गेलेल्या 26 वर्षीय तरुण बिझनेसमन यांचा 350 फूट खोल दरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत किल्ला पाहण्यासाठी गेलेल्या तरुणाचा अचानक पाय घसरला आणि क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. काही दिवसांतच होणाऱ्या लग्नाच्या तयारीत असलेल्या कुटुंबावर या घटनेने दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

नेमकं काय घडलं?

मृत्यू झालेल्या तरुण बिझनेसमच नाव केतन विशाल अग्रवाल असे आहे. केतन अग्रवाल हे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचे सुपुत्र होते. लोहगड हे ठिकाण पुणे आणि मुंबईतील पर्यटकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय असून, पावसाळ्यात येथे पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. केतन हे आपल्या कुटुंबियांसोबत आणि मित्रांसोबत लोहगड किल्ल्याला भेट देण्यासाठी गेले होते. किल्ल्याच्या विविध भागांची पाहणी करत असताना, अचानक त्यांचा पाय घसरला आणि ते थेट दरीत कोसळले. त्यांना सावरण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

या घटनेची माहिती लोणावळा ग्रामीण पोलिसांना आणि शिवदुर्ग मित्र आणि मावळ वन्यजीव रक्षक संस्थेला मिळताच ते तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. दुर्गम भाग आणि पावसाळी वातावरणामुळे रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये मोठ्या अडचणी आल्या, तरीही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत केतन यांचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात आला.

‘या’ कारणावरुन मित्रानेच घेतला मित्राचा जीव; पुण्यातील गोखलेनगर प्रकरणात धक्कादायक खुलासा

जयपूरमध्ये शाही लग्नाची तयारी

१९ जूनला केतन यांच्या होणाऱ्या पत्नीचा वाढदिवस होता, ज्यासाठी त्यांनी महाबळेश्वरमध्ये खास सेलिब्रेशनचे नियोजन केले होते. या वाढदिवसाच्या उत्साहापाठोपाठ पुढच्याच महिन्यात जयपूरमध्ये त्यांचा शाही विवाह सोहळा होणार होता. यासाठी जयपूरमधील एक भव्य राजवाडा बुक करण्यात आला होता आणि पाहुण्यांच्या सोयीसाठी विशेष दोन विमानांचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. केतनच्या अकाली निधनामुळे नातेवाईक, मित्र आणि व्यावसायिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे.

सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलीस संपूर्ण घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. या दुर्घटनेने पुन्हा एकदा पर्यटकांच्या सुरक्षेचा आणि डोंगराळ भागात फिरताना घ्यायच्या काळजीचा प्रश्न गंभीरपणे समोर आणला आहे. प्रशासनाकडून अशा प्रकारच्या पर्यटन स्थळांवर सुरक्षेच्या उपाययोजना वाढवण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

Pune Crime: पुन्हा संसार वाचवण्यासाठी गेली, पण जीव गमावला; पतीने ओढणीने गळा आवळून पत्नीची केली हत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: केतन अग्रवाल यांचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: लोहगड किल्ल्याची पाहणी करताना अचानक पाय घसरल्याने ते 350 फूट खोल दरीत कोसळले आणि त्यांचा मृत्यू झाला.

  • Que: केतन अग्रवाल किती वर्षांचे होते?

    Ans: केतन अग्रवाल हे 26 वर्षांचे होते.

  • Que: या घटनेनंतर पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी तपास केला असून आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

Web Title: Pune news preparations for a royal wedding in jaipur but tragedy strikes at lohagad 26 year old entrepreneur dies after falling into a 350 foot gorge

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: पुन्हा संसार वाचवण्यासाठी गेली, पण जीव गमावला; पतीने ओढणीने गळा आवळून पत्नीची केली हत्या
1

Pune Crime: पुन्हा संसार वाचवण्यासाठी गेली, पण जीव गमावला; पतीने ओढणीने गळा आवळून पत्नीची केली हत्या

‘या’ कारणावरुन मित्रानेच घेतला मित्राचा जीव; पुण्यातील गोखलेनगर प्रकरणात धक्कादायक खुलासा
2

‘या’ कारणावरुन मित्रानेच घेतला मित्राचा जीव; पुण्यातील गोखलेनगर प्रकरणात धक्कादायक खुलासा

पुणे-सोलापूर महामार्गावर फिल्मी स्टाईल दरोडा! कांद्याने भरलेली पिकअप अडवून चालक-मालकाला बेदम मारहाण; १० लाखांचा मुद्देमाल लंपास
3

पुणे-सोलापूर महामार्गावर फिल्मी स्टाईल दरोडा! कांद्याने भरलेली पिकअप अडवून चालक-मालकाला बेदम मारहाण; १० लाखांचा मुद्देमाल लंपास

Rohini Paradhye Case : ‘रिल स्टार’ रोहिणी पाराध्ये प्रकरणी मोठा ट्विस्ट; पतीविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल
4

Rohini Paradhye Case : ‘रिल स्टार’ रोहिणी पाराध्ये प्रकरणी मोठा ट्विस्ट; पतीविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune News: जयपूरमध्ये शाही लग्नाची तयारी, पण लोहगडावर काळाचा घाला; 26 वर्षीय तरुण उद्योजकाचा 350 फूट दरीत पडून मृत्यू

Pune News: जयपूरमध्ये शाही लग्नाची तयारी, पण लोहगडावर काळाचा घाला; 26 वर्षीय तरुण उद्योजकाचा 350 फूट दरीत पडून मृत्यू

Jun 20, 2026 | 09:30 AM
Recipe : हाॅटेलसारखा टेस्टी ‘पनीर निर्वाणा’ बनवा घरीच, खास प्रसंगासाठी परफेक्ट रेसिपी

Recipe : हाॅटेलसारखा टेस्टी ‘पनीर निर्वाणा’ बनवा घरीच, खास प्रसंगासाठी परफेक्ट रेसिपी

Jun 20, 2026 | 09:30 AM
UPSC मध्ये EWS आरक्षणाचा गैरवापर? नेमकं काय सांगतो UPSC 2025 चा रिपोर्ट? वाचा एका क्लिकवर..

UPSC मध्ये EWS आरक्षणाचा गैरवापर? नेमकं काय सांगतो UPSC 2025 चा रिपोर्ट? वाचा एका क्लिकवर..

Jun 20, 2026 | 09:30 AM
‘बंद पडली’ अशी प्रतिमा ! महात्मा गांधी रुग्णालयाने घडवला इतिहास,मेंदूवरील गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार

‘बंद पडली’ अशी प्रतिमा ! महात्मा गांधी रुग्णालयाने घडवला इतिहास,मेंदूवरील गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार

Jun 20, 2026 | 09:20 AM
Top Marathi News Today Live : 2029 पर्यंत ठाकरेंकडे एकही आमदार नसेल; शिंदे गटाच्या नेत्याचं विधान

LIVETop Marathi News Today Live : 2029 पर्यंत ठाकरेंकडे एकही आमदार नसेल; शिंदे गटाच्या नेत्याचं विधान

Jun 20, 2026 | 09:20 AM
iPhone Price Hike: नवा आयफोन ग्राहकांच्या खिशाला लावणार कात्री? लाँचपूर्वीच Tim Cook यांनी दिली मोठी हिंट

iPhone Price Hike: नवा आयफोन ग्राहकांच्या खिशाला लावणार कात्री? लाँचपूर्वीच Tim Cook यांनी दिली मोठी हिंट

Jun 20, 2026 | 09:16 AM
श्रद्धेची पराकाष्ठा! १२ वर्षांपासून एकाच जागी उभा शिवभक्त, सूजलेले, काळे पडले पाय; अद्भूत साधनेचा Video Viral

श्रद्धेची पराकाष्ठा! १२ वर्षांपासून एकाच जागी उभा शिवभक्त, सूजलेले, काळे पडले पाय; अद्भूत साधनेचा Video Viral

Jun 20, 2026 | 09:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा