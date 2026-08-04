मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ambadas Danve: नवीन इमारतीला फर्निचर हवेच, सतरंज्यांवर…? जिल्हा परिषद फर्निचर वादावर अंबादास दानवेंचे रोखठोक वक्तव्य

Updated On: Aug 04, 2026 | 02:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

Ambadas Danve News: इमारत झालीय तर फर्निचर हवेच, सतरंज्यांवर बसणार का?" छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेतील फर्निचर वादावर आमदार अंबादास दानवेंचे रोखठोक वक्तव्य; वाचा सविस्तर वृत्त.

Ambadas Danve: जिल्हा परिषद फर्निचर वादावर अंबादास दानवेंचे रोखठोक वक्तव्य (Photo Credit- X)

Ambadas Danve: जिल्हा परिषद फर्निचर वादावर अंबादास दानवेंचे रोखठोक वक्तव्य (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नवीन इमारतीला फर्निचर हवेच, सतरंज्यांवर…?
  • जिल्हा परिषद फर्निचर वादावर अंबादास दानवेंचे रोखठोक वक्तव्य
  • वाचा सविस्तर बातमी!
Chhatrapati Sambhajinagar: नवीन इमारत झाली म्हणजे चांगले फर्निचरही व्हायलाच हवे, रिकाम्या जागेवर सतरंज्या टाकून तर बसता येणार नाही. इमारतीवर जर एवढा खर्च होत असेल तर त्या इमारतीला साजेस फर्निचरदेखील करायला हवे, त्यामुळे याला कोणीही सपोर्ट आणि विरोध करण्याचे कारण नसावे, अशी भूमिका आ. दानवेंनी (Ambadas Danve) व्यक्त केली.

आ. अंबादास दानवे यांनी सोमवारी (०३) जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते. दानवे म्हणाले, जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष आणि सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करायला मी आलो होतो. जलजीवन मिशन, पिण्याचा पाण्याचा आणि शिक्षणाचा, आरोग्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सध्या स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी ही बैठक होती. यावेळी त्यांनी झेडपी संदर्भात विविध विषयांवर आपले मुद्दे मांडले.

जिल्हा परिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या फर्निचरसाठी सेस फंडातून खर्चासाठी सदस्यांमध्ये मतभेत आहेत. सेस फंडातील निधी फर्निचर खरेदीऐवजी शाळांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च व्हावा. जिल्ह्यातील शाळांची दुरवस्था आहे मात्र इमारतीच्या फर्निचरवर कोट्यवधींचा खर्च करू नये असे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. यावर दानवे म्हणाले, शाळेची दुरुस्तीही गरजेची आहे मात्र नवीन फर्निचरही तितकेच गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, सभापती, सदस्य रस्त्यावर तर बसू शकत नाही. ते जर नीट बसले तरच ते इतरांना नीट करू शकतील. शाळांची दुरुस्ती डीपीसी किंवा सीएसआर मधूनही होऊ शकते मात्र फर्निचरसाठी हा निधी मिळत नाही. त्यामुळे या विरोधाला काही अर्थ नसल्याचे दानवेंनी यांनी स्पष्ट केले.

Jayakwadi Dam Water Level: जायकवाडी ८० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर! ५० हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; मराठवाड्याची पाण्याची चिंता मिटली

डीपीसी निधीवर झेडपी अध्यक्षांचाही अधिकार

डीपीसीचा निधी आमदारांना देण्याबाबत आ. दानवे म्हणाले, हा निधी कोणाच्याही व्यक्तिगत मालकीचा नाही. पालकमंत्र्यांच्या
तर मुळीच नाही. डीपीसीचा सहअध्यक्ष झेडपीचा अध्यक्ष असतो. त्यामुळे जेवढा पालकमंत्र्यांना अधिकार आहे तेवढाच जिप अध्यक्षांनाही अधिकार आहे. जो निधी जिपचा आहे तो जिपला सरळ वितरित करायला हवा. आतापर्यंत हे काम व्हायला हवे होते. जिपत निवडून आलेले आपलेच लोक आहेत. त्यांना सक्षम समजा. निधीचे नियोजन त्यांना करू द्यावे अशी भूमिका दानवेंनी स्पष्ट केली.

तीन महिन्यात परीक्षा कशी घेणार ?

दानवे म्हणाले, हे मिनी मंत्रालय आहे. येथेपच वर्ष काम करूनही समाधान होत नाही, त्यामुळे मिळालेल्या वेळेत चांगल्यात चांगली कामे करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. म्हणून आज आढावा घेतला. पाच वर्षांचा कार्यकाळ असताना तीनच महिन्यात कोणाची परीक्षा घेणे शक्य नाही. त्यामुळे आजच्या बैठकीत पूर्ण समाधानी नसलो तरी असमाधानी नाही, असे आ. दानवे यांनी स्पष्ट केले, शिंदे सेनेच्या गटनेत्यांना स्वतंत्र कैबिन भेटल्या मात्र उबाठा गटाला अद्याप कॅबिन मिळाले नाही यावर दानवे म्हणाले, कार्यालय तर मिळायलाच हवे. शिंदे गटाला केबिन मिळतात मात्र आम्हाला का नाही. केबिन नाही मिळाले तर रस्त्यावर मंडप टाकून बसू, अशी मिश्किल टिप्पणी दानवे यांनी केली.

Abhijeet Dipke on Amit Shah: ‘अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच…’, अभिजीत दीपके यांचा खळबळजनक आरोप, तर केंद्र सरकारवरही टीकेचे बाण

Web Title: Ambadas danve chhatrapati sambhajinagar zp review meeting furniture controversy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इंस्टाग्रामवर ओळख, तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवलं; नंतर लॉजवर घेऊन गेला अन्…
1

इंस्टाग्रामवर ओळख, तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवलं; नंतर लॉजवर घेऊन गेला अन्…

तुझी इन्स्टा आयडी दे, मला तुझ्यासोबत…; अल्पवयीन तरुणीला भर रस्त्यात मारहाण
2

तुझी इन्स्टा आयडी दे, मला तुझ्यासोबत…; अल्पवयीन तरुणीला भर रस्त्यात मारहाण

Jayakwadi Dam Water Level: जायकवाडी ८० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर! ५० हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; मराठवाड्याची पाण्याची चिंता मिटली
3

Jayakwadi Dam Water Level: जायकवाडी ८० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर! ५० हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; मराठवाड्याची पाण्याची चिंता मिटली

Abhijeet Dipke on Amit Shah: ‘अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच…’, अभिजीत दीपके यांचा खळबळजनक आरोप, तर केंद्र सरकारवरही टीकेचे बाण
4

Abhijeet Dipke on Amit Shah: ‘अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच…’, अभिजीत दीपके यांचा खळबळजनक आरोप, तर केंद्र सरकारवरही टीकेचे बाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World News : ११ ऑगस्टला ‘स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करणार ? स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीने पाकिस्तानची वाढली चिंता .

World News : ११ ऑगस्टला ‘स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करणार ? स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीने पाकिस्तानची वाढली चिंता .

Aug 04, 2026 | 03:44 PM
रक्तदानापासून रक्त चढवण्यापर्यंत! प्रत्येक रक्ताच्या युनिटला सुरक्षित बनवणाऱ्या चाचण्या, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

रक्तदानापासून रक्त चढवण्यापर्यंत! प्रत्येक रक्ताच्या युनिटला सुरक्षित बनवणाऱ्या चाचण्या, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Aug 04, 2026 | 03:40 PM
Marathi Natak: पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा नाटकाला फटका; संजय नार्वेकरांनी स्वतः उचललं फर्निचर, कलाकारांनी उभारलं नेपथ्य

Marathi Natak: पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा नाटकाला फटका; संजय नार्वेकरांनी स्वतः उचललं फर्निचर, कलाकारांनी उभारलं नेपथ्य

Aug 04, 2026 | 03:38 PM
Cabinet Decision: मंत्रिमंडळात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय! अपघात योजनेला मुदतवाढ, महिला शेतकरी, भूमिहीन मजुरांना दिलासा

Cabinet Decision: मंत्रिमंडळात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय! अपघात योजनेला मुदतवाढ, महिला शेतकरी, भूमिहीन मजुरांना दिलासा

Aug 04, 2026 | 03:37 PM
School Inspection: शिक्षकांची रिक्त पदे आणि दर्जाहीन शिक्षणाचा पर्दाफाश होणार? बाल हक्क आयोगाच्या धाडीमुळे प्रशासनात खळबळ!

School Inspection: शिक्षकांची रिक्त पदे आणि दर्जाहीन शिक्षणाचा पर्दाफाश होणार? बाल हक्क आयोगाच्या धाडीमुळे प्रशासनात खळबळ!

Aug 04, 2026 | 03:35 PM
ई-पोस्टद्वारे पोहोचणार नोटीस; राज्य शासनाने केला 2.80 कोटींचा निधी मंजूर

ई-पोस्टद्वारे पोहोचणार नोटीस; राज्य शासनाने केला 2.80 कोटींचा निधी मंजूर

Aug 04, 2026 | 03:34 PM
खासगी वाहनांवर ‘पोलिस’ शब्द लिहिणे पडणार महागात; सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांना दिले कारवाईचे आदेश

खासगी वाहनांवर ‘पोलिस’ शब्द लिहिणे पडणार महागात; सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांना दिले कारवाईचे आदेश

Aug 04, 2026 | 03:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा