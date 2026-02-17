पुणे पोलिसांकडून मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, 6 जणांना अटक; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे ड्रग्ज पकडले

मोतीसिंह श्रवणसिंह राजपुरोहित (वय २८), हरीष सुजना रामदेवासी (वय २२, रा. दोघेही वाघोली), योगेश उर्फ मनिष बाबुराम बिश्नोई (वय ३०, रा. चामु. जि. जोधपुर, राज्यस्थान), सचिन उर्फ एसके रमेशकुमार बिष्णोई (वय २०), अमित सुनिल घुले (वय ४०, रा. मांजरी) तसेच रतनलाल किष्णाराम जाठ (वय २०), रामकरण जाट उर्फ चौधरी उर्फ सियाग (वय ३४) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी खराडी पोलिसांत गुन्हा नोंद आहे.
पुणे शहर पोलिसांनी २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेट उघडकीस केल्यानंतर शहरातील ड्रग्जची पाळेमुळे शोधून काढली जात आहेत. पुरवठादारांसह छोटछोटे एजंट यांच्यावरही नजर ठेवली जात आहे. यादरम्यान, पोलिसांनी १२ लाख रुपयांच्या एमडी विक्री प्रकरणात मोतीसिंह व हरीष या दोघांना पकडले. त्यांच्याकडे सखोल तपास केला असता त्यांनी हा एमडी राजस्थानातून आणत असल्याचे समोर आले. त्याचवेळी योगेश बिश्नोई राजस्थानातून पुण्यात एमडी विक्रीसाठी येणार असल्याचे समजता त्याला वाघोली येथून पकडत ३० लाख रुपये किंमतीच्या १५१ ग्रॅम एमडीसह पकडले. तर त्याचा मावस भाऊ सचिन उर्फ बिष्णोई हा देखील एमडी विक्रीस आला असता त्यालाही मांजरी भागातून पकडले. त्याच्याकडून ४ लाख ६५ हजारांचा एमडी जप्त केला. पण, त्याने मांजरीतील अमित घुले याला तब्बल ७९ लाख रुपयांचा ३९८ ग्रॅम एमडी विकला असल्याचे तपासातून समोर आले. यानंतर अमित घुले यालाही पकडण्यात आले.
या चौघांकडे एकत्रित तपास केला असता, आरोपी हे राजस्थानमधील रतनलाल जाठ याच्याकडून एमडी घेऊन तो पुण्यात विकत असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पुणे पोलिसांच्या एका पथकाने राजस्थानमध्ये जाऊन कारवाई केली. तसेच, आरोपींच्या घरावर छापेमारी केली. सोबतच मुख्य आरोपी रतनलाल याला पकडले. त्याच्यासोबतच पुण्यातील एमडीच्या गुन्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून फरार असलेल्या रामकरण जाठ याला देखील पकडण्यात आले.
दोघांकडून वर्षभरापासून ड्रग्ज पुरवठा
गिफ्ट हाऊस व मोबाईल शॉपीच्या मुख्य धंदाच्या आडून मोतीसिंह व हरीष ड्रग्जची विक्री करत असल्याचे समोर आले आहे. मोतीसिंह याचे वाघोलीत गिफ्ट हाऊसचे दुकान आहे. तर हरीष याने मोबाईल शॉपी सुरू केली होती. गेल्या वर्षांपासून ते एमडी विक्री करत असल्याचे तपासातून समोर आले असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त निखील पिंगळे यांनी दिली.
रतनलाल जाठ मुख्य पुरवठादार
पुण्यात राहून मोतीसिंह आणि हरीष ड्रग्जची विक्री करत होते. तर, योगेश आणि सचिन हे राजस्थानातून पुण्यात येऊन डिलर याच्याकडे थेट एमडी विक्री करून जात होते. नंतर ते पुढे थोड्याथोड्या प्रमाणात ग्राहकांना विक्री करत होते. अमित घुले हा या दोघांकडून एमडी घेऊन त्याची विक्री करत असल्याचे समोर आले आहे.
पुण्यातून एका कारवाईचा धागा पकडून पोलिसांनी विक्री ते पुरवठा अशी साखळी उघडकीस केली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत ६ जणांना अटक करून त्यांच्याकडून ३ कोटी ९२ लाख रुपये किंमतीचा १९६० ग्रॅम एमडी जप्त केला आहे. सोबतच मोबाईल, महागडी कार आणि इतर ऐवज असा एकूण ४ कोटी २७ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
