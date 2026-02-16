Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

पुढील आठवड्यात PM मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर? भारत-इस्रायल FTA कराराची शक्यता

India Israel Trade Deal : पंतप्रधान मोदी पुढील आठवड्यात इस्रायलच्या दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. नेतन्याहूंनी याची पुष्टी केली असून या दौऱ्याचा उद्देश दोन्ही देशांतील संबंध अधिक मजबूत करणे आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 11:23 PM
PM Narendra Modi and Israel PM Benjamin Netanyahu

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पंतप्रधान मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर जाणार
  • भारत-इस्रायल संबंध मजबूत करण्याचा उद्देश
  • दोन्ही देशात मुक्त व्यापार करारवर चर्चा होण्याची शक्यता
PM Modi to Visit Israel Next Week : नवी दिल्ली/जेरुसेलम : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पुढील आठवड्याच इस्रायलला भेट देऊ शकतात. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी एका कार्यक्रमात याची पुष्टी केली आहे. यासाठी २४-२५ फेब्रुवारी रोजी हा दौरा होण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्याप भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून यावर कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. ही भेट झाल्यास २०१७ नंतर पंतप्रधान मोदींचा हा पहिला दौरा असणार आहे.

India-Israel Trade: भारत–इस्रायल व्यापाराला मिळणार नवी चालना; एसबीआयकडून रुपयांत होणार व्यवहार सुलभ

इस्रायली लोकांना भारत प्रचंड प्रिय…

बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना, नरेंद्र मोदींच्या संभाव्य भेटीबद्दल सांगितले. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये एक मजबूत युती असून विविध सहकार्याच्या क्षेत्रांवर ही चर्चा अवलंबून आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, इस्रायलच्या लोकांना भारत प्रचंड आवडतो. जानेवारीत, भारतातील इस्रायली राजदूत रुवेन अझर यांनी पंतप्रधान मोदींना दौऱ्यासाठी आमंत्रण देण्यात आले असल्याची पुष्टी केली होती. त्यांच्या भेटीची अधिकृत तारिख लवकरच जाहीर केली जाईल असे त्यांनी म्हटले.

भारत-इस्रायल मुक्त व्यापार करारावर चर्चा

दरम्यान पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यात भारत आणि इस्रायलमध्ये मुक्त व्यापार करार दरम्यान पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यात भारत आणि इस्रायलमध्ये मुक्त व्यापार करारवर वाटाघाटी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी इस्रायलला भेट दिली.

यावेळी भारत आणि इस्रायलमध्ये (Israel) आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यावर चर्चा झाली होती. तर मुक्त व्यापार करारावर चर्चा करण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दिली होती. पंतप्रधान मोदींचा संभाव्य दौरा मेक इन इंडियासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील नवोन्मेष, संशोधन, तंत्रज्ञानालाही चालना मिळणार आहे. २०१७ नंतर पंतप्रधान मोदींचा इस्रायलला हा पहिलाच दौरा असणार आहे.


India Israel: मोदी-नेतान्याहूंची ‘डेथ पंच’ युती देणार ‘Turkey-Pakistan’च्या कराराला प्रतिउत्तर; भारत बनणार क्षेपणास्त्र निर्माता

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पंतप्रधान मोदी इस्रायली दौऱ्यावर कधी जाणार आहेत?

    Ans: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात २४-२५ फेब्रुवारीला इस्रायली दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे.

  • Que: पंतप्रधान मोदी इस्रायल भेटीत कोणत्या मुद्यावर चर्चा करण्याची शक्यता आहे.

    Ans: पंतप्रधान मोदींच्या भेटीत भारत-इस्रायल मुक्त व्यापार करार, तसेच आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदारीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

  • Que: पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौरा महत्वाचा का मानला जात आहे?

    Ans: पंतप्रधान मोदींचा संभाव्य दौरा मेक इन इंडियासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील नवोन्मेष, संशोधन, तंत्रज्ञानालाही चालना मिळणार आहे.

Web Title: Pm modi to visit israel next week

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 11:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UAE ची समजूत काढण्यासाठी आसिम मुनीरने टेकले गुडघे, सौदीशी जवळीक पडली महागात; पैसे मागितल्यावर अक्कल ठिकाणावर
1

UAE ची समजूत काढण्यासाठी आसिम मुनीरने टेकले गुडघे, सौदीशी जवळीक पडली महागात; पैसे मागितल्यावर अक्कल ठिकाणावर

Nuclear Talks : इराणचा मोठा गेम प्लॅन! थेट संयुक्त राष्ट्रासोबत केली हातमिळवणी; अमेरिकेची धडधड वाढली
2

Nuclear Talks : इराणचा मोठा गेम प्लॅन! थेट संयुक्त राष्ट्रासोबत केली हातमिळवणी; अमेरिकेची धडधड वाढली

Switzerlandमध्ये बर्फवृष्टीचा हाहाकार! ५० हून प्रवाशांना घेऊन जाणारी ट्रेन रुळावरुन घसरली
3

Switzerlandमध्ये बर्फवृष्टीचा हाहाकार! ५० हून प्रवाशांना घेऊन जाणारी ट्रेन रुळावरुन घसरली

PM RAHAT Scheme: 1.5 लाख खर्च, बिल मात्र 0 रुपये…! केंद्र सरकारची रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी नवी पीएम राहत योजना लाँच
4

PM RAHAT Scheme: 1.5 लाख खर्च, बिल मात्र 0 रुपये…! केंद्र सरकारची रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी नवी पीएम राहत योजना लाँच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुढील आठवड्यात PM मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर? भारत-इस्रायल FTA कराराची शक्यता

पुढील आठवड्यात PM मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर? भारत-इस्रायल FTA कराराची शक्यता

Feb 16, 2026 | 11:23 PM
AUS vs SL: ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाद? कांगारूंना 8 विकेट्सने पराभूत करत श्रीलंकेची सुपर 8 मध्ये एंट्री; निसांकाचे नाबाद शतक

AUS vs SL: ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाद? कांगारूंना 8 विकेट्सने पराभूत करत श्रीलंकेची सुपर 8 मध्ये एंट्री; निसांकाचे नाबाद शतक

Feb 16, 2026 | 10:24 PM
‘या’ तीन 350CC बाईकवर धडकते प्रत्येक तरुणाचे हृदय! मायलेज 40 किमी आणि बजेट फ्रेंडली किमतीची हमी

‘या’ तीन 350CC बाईकवर धडकते प्रत्येक तरुणाचे हृदय! मायलेज 40 किमी आणि बजेट फ्रेंडली किमतीची हमी

Feb 16, 2026 | 09:45 PM
Supreme Court: “कोणावरही इतका…”; लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंधांवर सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Supreme Court: “कोणावरही इतका…”; लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंधांवर सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Feb 16, 2026 | 09:30 PM
Crime News: ‘विनापरवानगी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन’; पुणे पोलिसांचा कारवाईचा बडगा, थेट…

Crime News: ‘विनापरवानगी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन’; पुणे पोलिसांचा कारवाईचा बडगा, थेट…

Feb 16, 2026 | 09:27 PM
शिवजन्मोत्सवाचा जल्लोष! पर्यटन विभागाच्या वतीने शिवनेरीवर रंगणार ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२६’

शिवजन्मोत्सवाचा जल्लोष! पर्यटन विभागाच्या वतीने शिवनेरीवर रंगणार ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२६’

Feb 16, 2026 | 09:24 PM
स्वराज्य म्हणजे काय? हर्षवर्धन सपकाळांच्या लेकीने ट्रोलर्सना शिकवला धडा; वडिलांवरील टीकेला दिले चोख प्रत्युत्तर

स्वराज्य म्हणजे काय? हर्षवर्धन सपकाळांच्या लेकीने ट्रोलर्सना शिकवला धडा; वडिलांवरील टीकेला दिले चोख प्रत्युत्तर

Feb 16, 2026 | 09:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM