Gold Investment India: शेअर बाजार डळमळीत, पण सोने मजबूत; गुंतवणूकदारांची गोल्ड ETF ला पसंती 

Gold Investment India: सोने नेहमीच भारतीयांच्या हृदयाच्या जवळ राहिले आहे, परंतु २०२६ वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच सोने सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी चर्चेचा विषय बनले आहे. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अहवालाने बाजारात खळबळ उडाली आहे. सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, जगभरात गोल्ड ईटीएफच्या मागणीने मागील सर्व विक्रम मोडले आहेत. जानेवारी महिन्यात, जगाने नवीन वर्ष साजरे केले असताना, गुंतवणूकदार गोल्ड ईटीएफमध्ये त्यांचे पैसे गुंतवत होते. जागतिक स्तरावर, १९ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. जी आतापर्यंतची सर्वात जास्त मासिक आकडेवारी आहे, सरासरी भारतीय गुंतवणूकदारांनी सोन्यात गुंतवणूक करण्याची हीच वेळ आहे की त्यांनी वाट पहावी. हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मिळालेल्या अहवालानुसार, जानेवारी २०२६ मध्ये सोन्याच्या किमतीत १४% ची मोठी वाढ झाली. परिणामी, जागतिक सुवर्ण इंटीएफच्या एकूण मालमत्तेने ६६९ अब्ज डॉलर्सचा नवा उच्चांक गाठला आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये, भारतीय गुंतवणूकदारांनी गोल्ड ईटीएफमध्ये ९२.५ अब्ज म्हणजे तब्बल २०,००० कोटीहून अधिक गुंतवणूक केली आहे, जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या आकडेवारीनुसार सध्याच्या आणि बाजारातील वातावरणानुसार, येत्या काही महिन्यांत सोन्याचे भाव मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, जानेवारीच्या अखेरीस किमतींमध्ये थोडीशी घट झाली, जी तज्ञ ‘निरोगी सुधारणा’ मानतात.
आशियाई सुवर्ण ईटीएफमध्ये जानेवारीमध्ये १० अब्ज डॉलर्सचा प्रवाह दिसून आला, जो २०२५ च्या मासिक सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे आणि हा सलग वाढीचा पाचवा महिना आहे. या क्षेत्रासाठी हा आतापर्यंतचा सर्वात मजबूत मासिक प्रवाह होता. जागतिक स्तरावर सोन्याची आवक १९ अब्ज डॉलर्स, आतापर्यंतचा सर्वांत यशस्वी महिना भारतीय गुंतवणूक २.५ अब्ज डॉलर्स, पोर्टफोलिओ विविधीकरणाची लाट
एकूण जागतिक आवकात आशियाचा वाटा ५१% आहे, ज्यामुळे आशिया जगातील नवीन सोन्याचे केंद्र बनले आहे.
जेव्हा भारतीय शेअर बाजार अपेक्षेनुसार कामगिरी करू शकला नाही, तेव्हा लोक त्यांच्या पोर्टफोलिओचे रक्षण करण्यासाठी सोन्याकडे वळले. सोन्याच्या किमतीत सतत वाढ झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी संकटाच्या काळात ते एक सुरक्षित आश्रयस्थान असल्याचे मानले. जगाच्या इतर भागात काय घडते याचा तुमच्या खिशावर आणि सोन्याच्या किमतीवरही परिणाम होतो. अमेरिका आणि युरोपमधील व्यापार तणाव, ग्रीनलैंडवरील संकट आणि इराणसारख्या देशासोबत वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे गुंतवणूकदार घाबरले आहेत. अमेरिकेत नवीन फेडरल रिझर्व्ह अध्यक्षांच्या नियुक्तीभोवती सुरू असलेल्या अनिश्चिततेमुळे सोनेही मजबूत झाले आहे. युरोपमध्येही, महागाई आणि राजकीय अस्थिरतेपासून बचाव करण्यासाठी लोक गोल्ड ईटीएफकडे वळत आहेत.